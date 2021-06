Le panel TruNews poursuit une tirade antisémite choquante contre Ben Shapiro ⋆ 10z viral

TruNews, le média de droite appartenant au théoricien du complot fanatique Rick Wiles, a été absolument en désordre ces derniers temps grâce aux apparitions répétées du provocateur conservateur «ex-gay» Milo Yiannopoulos.

Capture d’écran/Twitter/@RightWingWatch

On pourrait penser que les extrémistes idéologiques du même côté de l’allée politique pourraient regarder au-delà de leur choix de confessions religieuses. Mais de qui plaisantons-nous, les extrémistes chrétiens ratent rarement une occasion de haïr les Juifs, même si cela signifie saccager un collègue conservateur.

À la fin de la semaine dernière, Yiannopoulos et ses complices ont lancé une tirade antisémite contre l’animateur de radio Ben Shapiro, qui est juif, lors d’une table ronde de TruNews sur le caractère dangereux et perturbateur des Juifs qui auraient poussé Josef Goebbels à faire des claquettes.

“L’histoire d’amour que les évangéliques ont pour Ben Shapiro, qui nie le Christ, c’est un fait jack”, a déclaré le commentateur Doc Burkhart.

Yiannopoulos a sauté sur sa chance de raviver les points de discussion préférés de l’Inquisition espagnole.

« Mesdames et messieurs, cela fait de vous un idiot. Cela fait de vous un agneau de boucherie d’être mené par quelqu’un qui nie la vérité métaphysique fondamentale la plus profonde, la plus fondamentale de notre Univers, de notre foi, de nos engagements spirituels, et toute sa méchanceté et sa misère découlent de ce déni de Christ », a-t-il dit à propos de Shapiro. “Si vous ne pouvez pas voir cela, alors franchement, vous méritez de perdre votre pays, ce qui est bien sûr exactement ce que vous faites en donnant de l’argent et en prêtant attention à des gens comme Ben Shapiro.”

Peu importe que TruNews et son troupeau de téléspectateurs penauds applaudissent le démantèlement de la démocratie par les législateurs républicains, mais je m’éloigne du sujet.

« Maintenant, je sais que les téléspectateurs de ce programme sont beaucoup plus intelligents que cela, donc le chevauchement des fans de Shapiro et des fidèles de TruNews est probablement infime. Alors je prêche aux cachés ici, mais ça vaut la peine de le dire quand même, n’est-ce pas ? dit Yiannopoulos.

La panéliste Lauren Witzke, une sectaire à part entière qui, il y a quelques jours seulement, a blâmé Yiannopoulos pour la récente épidémie de COVID-19 dans leur station, est intervenue pour dire que “les gens ne savaient pas” la propagande.

“C’est de la subversion”, a pépié Witzke. « C’est de la subversion pour neutraliser le mouvement conservateur et c’est son but. Donc vous savez informer les gens – beaucoup de gens ne le savaient tout simplement pas. C’est ce qu’il croit. Il est très, très anti-Jésus. Très anti-Jésus.

Yiannopoulos a ajouté que Shapiro “laisse passer parce que parfois il ne peut pas s’en empêcher”.

De quel siècle est-ce encore ?

