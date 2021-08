Le panel vise à doubler les exportations de produits manufacturés en 5 ans et à réduire les importations

Le panel a élaboré des plans d’action pour 24 secteurs prioritaires.

Un groupe d’experts soutenu par le gouvernement a établi une feuille de route pour doubler les exportations manufacturières au cours des cinq prochaines années, réduire les importations des deux tiers dans certains secteurs et faire passer la croissance annuelle de la consommation intérieure à environ 9 %, contre environ 7 % en année normale sous le Initiative Atmanirbhar Bharat.

Le comité directeur pour l’avancement de la valeur ajoutée locale et des exportations (SCALE), un panel conjoint du gouvernement et de l’industrie dirigé par le président du groupe Welspun, BK Goenka, a déclaré que l’accent mis sur ces trois facteurs critiques catalyserait une valeur ajoutée nationale supplémentaire de 350 à 380 milliards de dollars au cours du prochain cinq ans.

Les exportations manufacturières de l’Inde s’élevaient à 229 milliards de dollars en 2019 (avant la pandémie), soit 43% de ses exportations totales – à la fois de marchandises et de services -. En revanche, les produits manufacturés représentaient 80% des exportations totales du Vietnam, 70% de la Malaisie et 56% de la Thaïlande, selon le panel. Bien entendu, les exportations totales de l’Inde de 533 milliards de dollars dépassaient largement celles de ces pays, car ils ne sont pas des acteurs majeurs du secteur des services.

La commission SCALE est instituée auprès du ministère du Commerce et de l’Industrie.

Les 13 programmes d’incitations liées à la production (PLI), avec des incitations proposées de près de 2 lakh crore sur cinq ans, seront un moteur majeur de la fabrication nationale, a-t-il déclaré. Le panel était chargé d’améliorer la croissance du secteur manufacturier, dont la part dans le PIB stagne à environ 16% depuis des décennies.

Le panel a élaboré des plans d’action pour 24 secteurs prioritaires. Ceux-ci incluent l’électronique, les composants automobiles, les textiles, l’acier, l’aluminium, les produits marins, les fruits et légumes prêts à manger et transformés, les produits agrochimiques, certains véhicules électriques et circuits intégrés, les jouets, les meubles, l’éthanol, la céramique, les décodeurs, la robotique , téléviseurs, caméras en circuit fermé, drones, appareils médicaux, articles de sport et équipements de gymnastique.