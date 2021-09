Le panel “Watters World” explique les conséquences du départ “déshonorant” de Biden d’Afghanistan

in

D’anciens responsables militaires ont convenu samedi que le retrait par le président Biden des troupes américaines d’Afghanistan n’aurait pas pu être pire et a potentiellement laissé les États-Unis « vulnérables » à une autre attaque terroriste à grande échelle.

L’ancien commissaire du NYPD Bernie Kerik, le lieutenant-général à la retraite Jerry Boykin et le représentant des gardes forestiers à la retraite Brian Mast, qui a servi en Afghanistan, ont fustigé le commandant en chef samedi dans “Watters World”, qui marquait 20 ans depuis la terreur du 11 septembre. attaques.

“Nous avons essentiellement rendu l’Afghanistan et l’avons rendu aux talibans”, a déclaré Kerik.

Il a qualifié les images des talibans tenant des otages de “assez bouleversantes” et de “dégoûtantes”. Le groupe extrémiste a repris le contrôle du pays à la suite de la fuite des troupes américaines.

TRUMP SLAMS LE RETRAIT « SUPPRIMÉ » DE L’AFGHANISTAN, BLÂME BIDEN « INCOMPÉTENT »

“Je suis d’accord avec Bernie”, a déclaré Boykin. “Je pense que le fait que nous nous soyons retirés d’Afghanistan après 20 ans d’une manière déshonorante – ce n’était pas un départ honorable, une manière déshonorante – que nous avons maintenant perdu beaucoup d’alliés. Mais plus important encore, nous avons encouragé le réseau terroriste à travers le monde parce que le message qu’ils reçoivent est que l’Islam gagne, le grand Satan a été renversé après 20 ans de persistance, et je pense que cela nous rend plus vulnérables.”

En regardant les évacuations finales chaotiques hors du pays, le représentant Mast a observé que les États-Unis n’avaient plus la même «détermination» et les mêmes objectifs qu’au début de la mission en Afghanistan.

“Le départ bâclé et stupide nous a vraiment coûté une énorme victoire de propagande aux djihadistes”, a déclaré l’animateur Jesse Watters.

BIDEN DÉFEND LE RETRAIT DE L’AFGHANISTAN À L’ANNIVERSAIRE DU 11/9 : « COMMENT POURRIEZ-VOUS SORTIR ? »

L’ancien président Trump a également sonné le retrait, qualifiant Biden d'”incompétent” pour la mission “précipitée”. Mais Biden a défendu l’exode des troupes samedi lors des commémorations du 11 septembre, citant un sondage selon lequel 70% des Américains pensaient qu’il était temps de partir.

“Mais le revers de la médaille, c’est qu’ils n’ont pas aimé la façon dont nous sommes sortis, mais c’est difficile à expliquer à qui que ce soit, comment pourriez-vous sortir autrement?” a-t-il demandé aux journalistes de Shanksville, en Pennsylvanie.

