“Le panier blaugrana appartient à tous les Catalans, pas seulement aux abonnés Palau”

24/05/2021 à 08h00 CEST

Josep Cubells est le nouveau manager en charge de la section basket, poste qu’il occupait déjà lors de la première étape de Joan Laporta. Maintenant, il revient dans la section et le fait dans une année qui peut être très spéciale, à partir du week-end prochain avec le Final Four.

Devez-vous vous sentir très chanceux d’être de retour en ce moment?

Très chanceux de revenir au Barça. Revenir au basket a toujours été une de mes illusions, et le fait d’y être pour la deuxième fois, et de vouloir améliorer encore plus la situation dans la section.

Et avec un Final Four dans une semaine & mldr;

Je suis ravi, les fans, le partenaire des Palaos et le partenaire du Barça. Nous sommes à un moment où le basket sera à nouveau le protagoniste et focalisera les yeux de tout le monde Blaugrana. Atteindre le Final Four signifie que vous faites partie des quatre meilleures équipes d’Europe. Le but est de remporter la troisième Euroligue.

La tâche ne semble pas facile, n’est-ce pas?

Nous sommes face à trois équipes de très haut niveau, avec l’Euroligue la plus homogène de l’histoire et qui a déjà un très grand mérite. Bien que l’équipe ne soit pas satisfaite, et nous partons avec l’idée d’y parvenir.

“Une équipe impressionnante”

Pensez-vous que le travail était déjà bien fait avant le nouveau Conseil?

Nous avons trouvé une équipe d’un niveau impressionnant. Je pense que nous devons toujours remercier le travail qui a été fait dans le club auparavant, mais nous en sommes même venus à l’améliorer.

Ils ont passé de très mauvaises années, de confusion dans la section, non?

Ces dernières années, nous avons fait un voyage à travers le désert, et c’est un défi pour la nouvelle planche, et aussi sur le plan personnel. Il doit être renforcé et durable, augmentant le sentiment du club. Le basket n’est pas seulement pour les abonnés de Palau, il appartient à tous les Catalans et c’est l’équipe de 140000 membres, et par conséquent, nous avons beaucoup de gens qui doivent être fiers de la section et qui la suivent de près.

Ce nouveau conseil est clair que le choix de Jasikevicius était le bon & mldr;

«Saras» est l’entraîneur que nous voulions tous. C’est un entraîneur qui partage pleinement la philosophie que nous voulons pour le basketball. Avoir une équipe d’élite, en compétition pour tout, une équipe à laquelle le membre s’identifie à certaines valeurs et à la carrière que nous avons, il doit rejoindre la première équipe. Le mas et l’excellence sont donc transmis à la première équipe, non seulement c’est gagnant, mais aussi comment il se gagne et les valeurs qu’il transmet. Et dans ces trois prémisses, nous voulons avancer.

Navarro, l’homme clé

Et voici la figure de Juan Carlos Navarro?

Le responsable de section incarne précisément ce que nous voulons. Il connaît tout le parcours de la base au sommet, le chemin à parcourir, les sensations, les problèmes, tout ce dont un joueur a besoin. Et Juan Carlos en profitera sûrement et saura prédire ces joueurs, clés pour l’avenir

Comme le cas de Sergi Martínez?

Exactement. Le staff technique le voit comme un joueur préparé pour la première équipe. Des joueurs comme lui représentent ce que nous voulons pour l’avenir de la section. Nous voulons que la philosophie de la carrière atteigne la première équipe.

Ne trouvez-vous pas cela difficile dans un club où vous êtes toujours obligé de gagner?

Je ne partage pas l’idée que ce n’est qu’en signant que vous gagnez. Nous avons une feuille de route, et pour gagner, il faut avoir les valeurs que je vous ai dites, et avec les joueurs de base, qu’ils ont la qualité nécessaire. Et c’est que nous avons sculpté des joueurs du plus haut niveau dans la section comme Pau ou Marc Gasol, Roger, Sada … et beaucoup jouent pour d’autres équipes. Ce que nous voulons, c’est qu’ils travaillent rationnellement à partir de la base et produisent des joueurs en permanence.

Le manager du Barça est convaincu que le Barça atteindra l’Euroligue le week-end prochain

| VALENTI ENRICH

Cela aiderait-il à contrôler le budget?

Nous sommes dans une analyse à tous les niveaux. Ce que nous savons clairement, c’est que la section doit être durable. Il y a eu une augmentation ces dernières années, mais l’idée est, avec cette politique, de la rationaliser, de la rendre durable, et ensuite, avec d’autres intrants, comme le nouveau Palau & mldr; l’idée de le rendre aussi durable que possible & mldr;

Il semble qu’avant le Nou Palau, l’équipe pourrait se retrouver à Montjuic.

Nous donnerons la priorité aux Nou Palau. Bien sûr, il y aura des modifications du projet. Celui que nous avons sur la table a été conçu pour 10000 personnes mais nous allons étendre la capacité à 15 ou 16,00 personnes, pour pouvoir faire Final Fours, et pas seulement un symbole Blaugrana mais une icône de la ville, qui peut être utilisée pour autres événements sportifs ou événements d’un autre type.

Mais la vérité est qu’il n’y a pas de date & mldr ;.

Cela fait un mois que nous sommes arrivés au lcub, ils regardent tous les chiffres de l’Espai Barça, et nous allons commencer à décider des tempos. Pour la durabilité économique, nous serions ravis de démarrer ce projet dès que possible car nous en avons besoin.

Pas de fans

La partie la plus douloureuse de cette saison est l’absence de fans?

Le sentiment est très étrange, tout manque aux fans, au partenaire. C’est une partie essentielle du spectacle. Il nous manque, le partenaire, les groupes d’animation, qui sont importants. L’équipe les manque également. Bien que le Conseil ait tenté de permettre l’accès à moins d’une partie des partenaires, cela n’a pas été possible

Pensez-vous que ce sera possible dans les play-offs?

Certains spectateurs peuvent déjà accéder dans certaines zones, mais la Catalogne ne respecte toujours pas les prémisses. Nous devrons attendre. Ce sera un problème de santé plus politique que sportif. Nous serons prêts à le mettre en pratique.

Avez-vous déjà réfléchi à la façon de le faire?

Le club y travaille. Quand nous aurons l’opportunité d’avoir à nouveau des fans au Palau pour le basket, nous l’expliquerons.

Phénomène Pau Gasol

Pau Gasol aimerait-il continuer un peu plus longtemps pour recevoir la chaleur des Palaos?

Pau est une icône du basket-ball et l’avoir avec nous cette fin de saison est incroyable, et le public le traiterait sûrement comme il le mérite & mldr;

Avez-vous imaginé qu’il jouerait à nouveau pour le Barça?

Ce sont ces légendes qui se sont réalisées. Pau est un leader, une personne que je vois apprécier d’être revenue au club. Sa récupération est meilleure chaque jour, il s’adapte très bien à l’équipe et il a déjà dit qu’il avait remporté de nombreux titres mais qu’il en manquait un. Je pense qu’il a une motivation très importante devant lui.

Votre arrivée était-elle une décision technique?

C’était une décision sportive. Ensuite, du point de vue social, il n’y avait aucun doute. Il n’aurait jamais rejoint sans le désir du coach, c’est sûr.

Si cette Euroligue n’est pas gagnée, est-ce que quelque chose change dans le planning?

Je veux juste que l’équipe concoure au maximum, c’est la prémisse principale. Que se passe-t-il ensuite, nous ne pouvons plus contrôler.

Certains ont souffert des quarts de finale

Contre Zenit, ils ont beaucoup souffert & mldr ;.

La vérité est, oui, mais cette souffrance doit être considérée comme positive. L’équipe a fait ressortir son caractère et a su réagir dans le match décisif. Dans une compétition comme le Final Four, qui est un match plus un autre match, c’est une expérience qui renforce l’équipe et nous fait tous prendre conscience que le premier match de vendredi, nous aurons un match très difficile, il faut donc se concentrer sur maximum, contre une équipe qui a beaucoup de potentiel.

Êtes-vous ambitieux pour le triplé?

L’équipe a un caractère gagnant. J’ambitionne tout. Cette équipe a une telle envie de titres. Nous en avons déjà réalisé un, comme la Coupe, et maintenant nous sommes dans la phase décisive, avec le Final Four et les barrages. Nous avons deux grands rendez-vous en quelques semaines seulement

Le président assistera-t-il au Final Four?

Il soutiendra sûrement l’équipe à ce moment très important pour la section, comme il l’a également fait lors de la finale 2010 à Paris. Il est très impliqué dans toutes les sections, et aussi, il les a appréciées.