Le panier de Bilbao scelle le salut avec force

23/05/2021 à 14:54 CEST

le Panier RETAbet Bilbao scellé par une victoire éclatante sur le Joventut de Badalona à Miribilla, par 94-73, son séjour à l’ACB, qui était plus que compliqué il y a à peine dix jours.

Depuis lors, quand, juste sortie de l’isolement en raison d’une épidémie de covid dans son équipe, elle était presque à la baisse après avoir également chuté à la Bilbao Arena contre Herbalife Gran Canaria, l’équipe basque a dû gagner trois des quatre matchs qui avaient été reportés et attendez quoi les Estudiantes, l’équipe qui est enfin descendue, est tombé vendredi sur son tribunal contre Hereda San Pablo Burgos.

Si Estudiantes a remporté ce match, l’équipe de Alex Mumbrú Il aurait joué ce dimanche, mais l’équipe universitaire leur a donné une vie de plus et «les hommes en noir» en ont profité avec l’un de leurs meilleurs matchs de la saison.

Bien que la victoire de Panier de Bilbao C’était du corail, en particulier la base grecque Ioannis Athinaiou (11 points et 17 valorisation), Ondrej Balvin (10 et 8 rebonds), l’acteur incontournable de la saison, les extérieurs John Jenkins (13), Jaylon marron (11 et Quentin Serron (10 et +20 sur le court) et un Arnoldas Kulboka (11) ressuscité à la fin du championnat.

Vladimir Brodziansky (24 et 31) et Ferran Bassas (11, 6 passes et 24) a mené une ‘Penya’ qui n’a rien joué et qui savait déjà qu’elle terminait septième quoi qu’il arrive.

Si le dernier match de Bilbao Basket contre le Real Madrid avait commencé par un accident, avec le coup au sourcil de Jenkins après un affrontement à la tête avec Alex Tyus, dans le match d’aujourd’hui, l’incident s’est produit avant qu’il ne commence.

Et c’était aussi un autre choc de têtes. Cette fois entre Contre Tomic et Nenad Dmitrijevic, blessé à la tête, a dû être emmené au vestiaire sur une civière pour être soigné, n’est revenu que quelques minutes avant la pause et a joué le match.

Oubliant cela, l’équipe locale a commencé à se concentrer et a réussi à placer un 9-0 passionnant avec deux triples. Jenkins et l’un des Serron.

Bien que ce départ n’ait pas été utile aux “ hommes en noir ” car Joventut n’a pas bronché, a réagi et a tourné le tableau de bord à la fin du premier quart-temps lancé par Brodziansky (15-19).

A six points le ‘Penya’ est allé avec un panier au début du deuxième quart de Tomic (15-21) qui a allumé quelques alarmes locales qui ont commencé à se désactiver Athinaiou avec un triple important. Ce ne serait pas le seul qui le ferait.

Le prochain du Grec serait celui qui mettrait ses équipes en tête au tableau de bord (26-25); et un autre triple, celui-ci Hakanson, a donné 6 points d’avance à un Bilbao Basket qui semblait commencer à s’échapper.

Mais la troisième faute de Jenkins et un 0-4 avec des paniers de Parra et Tomic (31-29) ont rappelé à ceux de Mumbrú qu’ils devraient encore travailler une victoire qui, cependant, a commencé à être confirmée avec le 10-0 (31-29) suivant avant le coup franc de Brodziansky qui a quitté le 41-30 avec lequel le reste a été atteint.

C’était le début de la fin de Joventut dans le match et la certification de la Panier de Bilbao dans l’ACB, puisque ceux en noir, déjà soutenus par la victoire plus que probable, se sont libérés et ont commencé à marquer et marquer des paniers comme ils l’avaient rarement fait tout au long du parcours.

Ceci, ajouté à l’erreur de visite, a provoqué une fin heureuse à la rencontre pour une équipe qui a dépassé les 30 points au troisième quart (75-44) et a fini par sceller la permanence avec un 94-73 retentissant.

Fiche technique

94 – Panier RETAbet Bilbao (15 + 26 + 34 + 19): Hakanson (10), Jenkins (10), Serron (13), Kulboka (11) et Balvin (10) – à partir de cinq ans -; Athinaiou (11), Brown (11), Reyes (6), Miniotas (6), Toté (2), Kljajic (4) et Dos Anjos.

Entraîneur: Alex Mumbrú.

73 – Joventut Badalona (19 + 11 + 14 + 29): Bassas (11), Ribas (4), Parra (6), Morgan (5) et Brodziansky (24) -en commençant cinq-; Ventura (6), Dawson (2), López-Arostegui (2), Tomic (9), Parrado (2) et Busquets (2).

Entraîneur: Cales Durán.

Partiel: 15-19, 41-30 (repos); 75-44 et 94-73 (final).

Arbitres: Emilio Pérez, Vicente Bultó et Joaquín García. Sans éliminé.

Incidents: Match de la 38e journée de la Ligue Endesa joué à la Bilbao Arena de Miribilla sans audience en raison de restrictions sanitaires dues à la pandémie de covid.