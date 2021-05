Le panneau CNN explose dans le chaos alors que deux agents du GOP épargnent l’avenir du parti ⋆ .

Une discussion sur CNN a conduit deux stratèges républicains à se réprimander mutuellement sur l’étreinte continue du GOP envers l’ancien président Donald Trump. Amanda Carpenter et Alice Stewart se sont également disputées contre les législateurs qui continuent de nier que Joe Biden ait légitimement remporté l’élection présidentielle de 2020.

Capture d’écran / CNN

«La conférence mérite quelqu’un qui va unir la conférence et l’aider à reconquérir la Chambre en 2022», a insisté Stewart.

«Amanda, même si elle s’unit derrière un mensonge? demanda l’ancre Poppy Harlow.

Charpentier:

Ouais, c’est le tribalisme stupide et stupide qui nous a mis dans ce pétrin. Le tribalisme stupide et stupide où les gens peuvent dire, je soutiendrai Donald Trump quoi qu’il arrive parce que l’équipe rouge, oui, l’équipe bleue, c’est mauvais. Je veux dire, c’est pourquoi nous devons rompre cela. Et [Congresswoman] Liz Cheney [R-WY] ne va pas sacrifier une once de ses convictions politiques conservatrices parce qu’elle sait comment donner la priorité au pays. La sécurité nationale, la démocratie, nos institutions sont ce qui nous unit en tant que pays – en tant qu’Américains – ne pas se cacher derrière un grand mensonge et couvrir une insurrection parce que nous portons un chapeau rouge.

L’animateur Jim Sciutto a répondu:

Stewart a parlé pour elle-même:

Je l’ai dit depuis la nuit des élections. L’élection était libre et juste et lorsque Donald Trump a perdu et Joe Biden a gagné, il est le gagnant libre et juste. Je l’ai applaudi. Je le soutiens. Il est notre président des États-Unis. Pourquoi plus de républicains ne le reconnaissent pas, je ne sais pas. Mais ce qui est grand, stupide et stupide, Amanda, c’est que les républicains retournent en arrière et continuent de remettre en cause le passé au lieu de s’unir sur des politiques et de s’opposer… les élections de mi-mandat doivent être une question de politique et non du passé.