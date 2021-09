Le panneau d’affichage anti-vaccination “NE FAIRE PAS VACCINÉ” sur le camion “Funeral Home” devient viral 10z viral

Génie. La perfection.

Au fil des ans, ce site n’a jamais manqué une occasion de souligner ces rares cas où le génie rencontre la créativité. Le résultat est la perfection, la perfection du type que l’on voit rarement.

Comme tout le monde le sait, il est extrêmement difficile de faire passer un message à travers les têtes pointues de MAGA (Sharp sur le dessus). Comme nous l’avons dit à maintes reprises, il semble que la résistance au vaccin à ce stade concerne davantage le déclenchement des libs que le souci de la sécurité du vaccin. Trump leur manque tellement. C’était si facile, si amusant, tout ce qu’ils avaient à faire était de l’aimer et de rire, puis de prendre du recul et de regarder nos têtes exploser parce qu’il était si manifestement incompétent et détruisait le pays.

Il leur manque, ils manquent ce déclencheur. Ils sont donc difficiles à atteindre. Ils pensent que leurs chances de survivre à COVID sont juste assez bonnes pour que cela vaut à nouveau ce déclenchement élevé, nous regardant tous, à travers les médias, devenir fous de singe lanceur de caca du fait que cette maladie aurait pu être en grande partie éradiquée dans ce pays , un retour à la normale.

Les messages normaux ne parviennent pas aux MAGA. Il est temps de faire ressortir quelque chose d’impossible à ne pas remarquer, quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Quelque chose qui pourrait être réel. Nous allons nous retirer et laisser le génie s’imprégner.

Charlotte, Caroline du Nord – Un panneau d’affichage numérique apparent sur le vaccin anti-COVID-19 a fait vibrer les résidents de Charlotte et les médias sociaux dimanche après-midi. Mais ce n’était pas du tout anti-vaccin. Plutôt l’inverse.

Le panneau d’affichage se trouvait sur le côté d’un camion circulant dans le centre-ville de Charlotte alors que des milliers de personnes marchaient dans les rues lors du match des Carolina Panthers dimanche au Bank of America Stadium.

Le message comportait de simples lettres blanches sur fond noir et disait : « Ne vous faites pas vacciner ». En dessous se trouvait le nom de « Maison funéraire Wilmore ». Il comprenait également une adresse Web pour WilmoreFuneralHome.com. Mais le salon funéraire n’existe pas. Le panneau d’affichage a été conçu par David Oakley, propriétaire de l’agence de publicité BooneOakley, qui l’a rendu public dans un tweet.

Le salon funéraire n’existe pas. C’était une tentative d’amener les MAGA à penser momentanément : « Et si… » et « Est-ce vraiment dans leur intérêt commercial de faire de la publicité… » la blague dehors. Pas tous. Peut-être ont-ils soudain réalisé qu’il y avait de l’argent à gagner s’ils ne se faisaient pas vacciner.

Peut-être que cela n’a eu aucun impact. C’est toujours la perfection.

