Le panoramique public de l’ancien favori de Liverpool offre une justification de transfert précoce

Liverpool a reçu une justification précoce de sa décision d’autoriser Georginio Wijnaldum à partir après que le Néerlandais ait été critiqué par la presse française.

Wijnaldum, il en reste 30 Liverpool pour le PSG après cinq ans de bons et loyaux services. Le milieu de terrain est devenu une partie intégrante du milieu de terrain tout action de Jurgen Klopp pendant son mandat. Cela a rendu la décision des Reds de ne pas se plier aux exigences contractuelles de Wijnaldum d’autant plus conflictuelles au cours de l’été.

Des voix au sein du jeu ont pesé sur les mérites de Liverpool permettant au Néerlandais de partir. Légende du club Jamie Carragher a pris sa défense après avoir expliqué la vraie raison pour laquelle Wijnaldum n’est pas resté.

Gary Neville, quant à lui, a mis en garde contre une erreur majeure après que l’équipe de Jurgen Klopp n’a pas réussi à signer un remplaçant direct.

Cependant, avant sa récente blessure à la cheville, Harvey Elliott avait brillé lorsqu’il était déployé dans l’ancienne position de Wijnaldum. En son absence, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain devraient voir plus de minutes qu’ils ne sont habitués à en recevoir.

Et si les dernières nouvelles du média français L’Equipe sont quelque chose à dire, Liverpool a peut-être esquivé une balle en ne retenant pas Wijnaldum.

Le PSG a été étonnamment tenu en échec 1-1 contre le Club de Bruges mercredi soir. L’affichage de Wijnaldum en particulier a attiré le mépris du point de vente français après avoir été accroché à la mi-temps.

Via Sport Witness, L’Equipe a attribué à Wijnaldum une maigre note de 3/10 pour sa performance. Cela fait suite à une série de performances décevantes en Ligue 1.

Les problèmes du jeu de Wijnaldum, selon le journal, n’étaient pas limités à un seul département.

Décrit comme une « vraie déception », Wijnaldum aurait été jusqu’à présent médiocre « au mieux ». Il serait confronté à de « grandes difficultés » en remportant des duels qui avaient été une force à son époque à Anfield.

Son incapacité à casser la presse de Bruges a également été considérée comme une “déficience” particulièrement préoccupante.

Évidemment, on ne peut pas juger un joueur après seulement une demi-douzaine d’apparitions. Mais si les mauvaises performances de Wijnaldum persistent, la décision de Liverpool de rompre les liens semblera de plus en plus judicieuse.

L’honnête Klopp pensait que l’attaquant serait parti

Pendant ce temps, Jurgen Klopp dit qu’il ne peut pas croire que Divock Origi est toujours à Liverpool et a admis qu’il pensait que l’attaquant quitterait Anfield cet été.

Klopp a cependant apporté quatre changements à son équipe pour la victoire de mercredi soir en Ligue des champions contre l’AC Milan. Et Origine a eu un départ rare dans la victoire 3-2 par derrière.

L’international belge, qui a marqué en demi-finale et en finale lorsque Liverpool a remporté la Ligue des champions en 2019, a réalisé une performance qui laissait espérer qu’il pourrait encore avoir un rôle à jouer.

Et son manager a l’intention d’utiliser l’attaquant bien qu’il soit apparemment tombé en disgrâce au cours des 18 derniers mois.

« Dans 10 ans, quand nous regarderons en arrière, il sera une légende de Liverpool. Mais il est trop jeune pour être déjà considéré comme une légende maintenant, il doit donc jouer au football », a déclaré Klopp.

“Pour être honnête à 100%, je pensais qu’il partirait peut-être cet été. Mais le monde du football est un endroit fou et les gens ont évidemment oublié à quel point il est bon.

