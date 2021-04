Le pape à Pâques déplore les conflits mondiaux, le renforcement des arsenaux militaires au milieu d’une pandémie ⋆ .

Au cours de la deuxième Pâques au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, le pape catholique romain François a déploré les conflits mondiaux et le renforcement des arsenaux militaires.

«La pandémie continue de se propager, tandis que la crise sociale et économique reste sévère, en particulier pour les pauvres. Néanmoins – et c’est scandaleux – les conflits armés ne sont pas terminés et les arsenaux militaires sont renforcés », a-t-il déclaré, selon ..

Francis a également appelé à faire parvenir les vaccins COVID-19 aux gens, en particulier ceux des pays les plus pauvres.

«J’exhorte toute la communauté internationale, dans un esprit de responsabilité mondiale, à s’engager à surmonter les retards dans la distribution des vaccins et à faciliter leur distribution, en particulier dans les pays les plus pauvres», a déclaré le pape, selon le média.

