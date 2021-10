Le pape François appelle les dirigeants à prendre le changement climatique pour la COP26 – « Une vraie chance de changement » | Monde | Nouvelles

Lors d’une interview à la BBC, le pape François a exhorté les dirigeants politiques à apporter « un espoir concret aux générations futures » en introduisant des mesures radicales pour lutter contre le changement climatique. Il les a également appelés à apporter « des réponses efficaces à la crise écologique actuelle ».

Il a déclaré : « Le changement climatique et la pandémie de Covid-19 ont exposé notre profonde vulnérabilité et suscité de nombreux doutes et inquiétudes concernant nos systèmes économiques et la façon dont nous organisons nos sociétés.

« Ces crises nous présentent la nécessité de prendre des décisions radicales qui ne sont pas toujours faciles. »

Le pontife a également insisté sur le fait que les pays ne devraient pas agir seuls mais plutôt travailler ensemble, appelant à un « sens renouvelé de responsabilité partagée pour notre monde ».

Il a ajouté : « Nous pouvons faire face à ces crises en nous repliant dans l’isolationnisme, le protectionnisme et l’exploitation.

« Ou nous pouvons voir en eux une réelle chance de changement, un véritable moment de conversion, et pas simplement dans un sens spirituel.

« La leçon la plus importante que nous puissions tirer de ces crises est notre besoin de construire ensemble, afin qu’il n’y ait plus de frontières, de barrières ou de murs politiques derrière lesquels nous cacher.

Les paroles du pape au milieu des informations selon lesquelles la Chine refuse d’améliorer ses objectifs climatiques et continue à la place d’augmenter ses émissions jusqu’en 2029 inclus.

Pete Betts, ancien négociateur en chef du Royaume-Uni et de l’UE lors des conférences de l’ONU sur le climat, a déclaré : « Il est très décevant que la Chine n’ait pas suivi le leadership que nous espérions pour leur [2030 target].

« La Chine est de loin le plus gros émetteur au monde, donc ce qu’elle fait compte plus que quiconque.

« La plupart des autres grands pays ont considérablement renforcé leurs engagements pour 2030. »

Le pape devait se rendre en Écosse en novembre pour le prochain sommet sur le climat COP26 à Glasgow, mais les responsables du Vatican ont récemment confirmé que le pontife n’y assisterait pas.

Plus tôt dans le mois, le Vatican a déclaré que sa délégation serait plutôt dirigée par son secrétaire d’État, le cardinal Parolin.

Lors de la conférence, l’homme de 84 ans a déclaré que la COP26 « représente une convocation urgente pour apporter des réponses efficaces à la crise écologique sans précédent et à la crise des valeurs que nous vivons actuellement, et ainsi offrir un espoir concret aux générations futures ».