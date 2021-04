Le pape François appelle les pays à «s’engager à surmonter les retards» dans la livraison des jab | Monde | Nouvelles

Dans son discours de Pâques, le pape a appelé les pays riches à prêter main-forte à ceux qui en ont besoin, les exhortant «à s’engager à surmonter les retards dans la distribution des vaccins et à faciliter leur distribution, en particulier dans les pays les plus pauvres». Le Vendredi saint, le pape a effectué une visite surprise au centre de vaccination contre le coronavirus du Vatican pour les pauvres et les sans-abri, où environ 800 personnes ont été vaccinées jusqu’à présent.

Lors de sa messe du dimanche de Pâques, prononcée depuis la basilique Saint-Pierre, le pape a déclaré: «La pandémie se propage encore, tandis que la crise sociale et économique reste sévère, en particulier pour les pauvres.

«Néanmoins – et c’est scandaleux – les conflits armés ne sont pas terminés et les arsenaux militaires sont renforcés. C’est le scandale d’aujourd’hui. »

Parmi les autres points clés du discours du Pape figuraient une éventuelle journée internationale de sensibilisation contre les mines terrestres antipersonnel.

Il a dénoncé l’utilisation de tels objets, les qualifiant de «dispositifs insidieux et horribles».

Il a dit: «À quel point notre monde serait meilleur sans ces instruments de mort.

«Une fois de plus cette année, dans divers endroits, de nombreux chrétiens ont célébré Pâques sous de sévères restrictions et, parfois, sans pouvoir assister aux célébrations liturgiques.

«Nous prions pour que ces restrictions, ainsi que toutes les restrictions à la liberté de culte et de religion dans le monde, soient levées et que chacun soit autorisé à prier et à louer Dieu librement.»

Le pape a reçu le vaccin contre le coronavirus l’année dernière et a déclaré qu’il était «moral» d’en accepter un.

Dans une interview accordée au programme d’information italien TG5, il a déclaré: «Je crois que moralement tout le monde doit prendre le vaccin.