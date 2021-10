Le pape François appelle les plateformes de médias sociaux à censurer davantage de « désinformation »

par Cindy Harper, Reclaim The Net :

Lors d’une réunion virtuelle au cours du week-end, le pape François a appelé les entreprises technologiques à être plus responsables de la propagation de la « désinformation ».

Le Pape a fait ces remarques lors de la Rencontre mondiale des mouvements populaires, qui, selon ., est « un regroupement d’organisations de base et de mouvements sociaux qui attirent l’attention sur les inégalités en matière de travail, de propriété foncière, de soins de santé et d’autres problèmes sociaux dans les pays en développement. monde. »

Le pape a noté que « la pandémie avait mis à nu les inégalités sociales qui affligent nos peuples ». Il a ajouté que « la technologie peut être un outil pour le bien, et vraiment c’est un outil pour le bien, qui permet des dialogues comme celui-ci, et bien d’autres choses, mais elle ne peut jamais remplacer le contact entre nous, elle ne peut jamais se substituer à une communauté. dans lequel nous pouvons être enracinés et qui garantit que notre vie peut devenir fructueuse.

Dans son discours, le pape a distingué les plateformes technologiques pour favoriser la propagation de la désinformation.

Il a déclaré : « Au nom de Dieu, je demande aux géants de la technologie de cesser d’exploiter la faiblesse humaine, la vulnérabilité des gens, au nom du profit sans se soucier de la propagation des discours de haine, du toilettage, des fausses nouvelles, des théories du complot et de la manipulation politique.

«Au nom de Dieu, je demande aux géants des télécommunications de faciliter l’accès au matériel pédagogique et à la connectivité pour les enseignants via Internet afin que les enfants pauvres puissent être scolarisés même en quarantaine.

« Au nom de Dieu, je demande aux médias d’arrêter la logique de la post-vérité, de la désinformation, de la diffamation, de la calomnie et de l’attirance malsaine pour la saleté et le scandale, et de contribuer à la fraternité humaine et à l’empathie avec ceux qui sont le plus profondément endommagés. «

