Le pape François célèbre la messe du réveillon de Noël alors que le virus fait son apparition en Italie

ROME – Le pape François a célébré vendredi la messe du réveillon de Noël devant environ 2 000 personnes dans la basilique Saint-Pierre, poursuivant le service malgré la résurgence des cas de COVID-19 qui a incité un nouveau mandat de vaccin pour les employés du Vatican.

Un François sans masque descendit l’allée centrale alors que la chorale de la chapelle Sixtine chantait « Noel », marquant le coup d’envoi des vacances de Noël du Vatican qui commémorent la naissance de Jésus dans une crèche à Bethléem. Il est resté sans masque pendant tout le service.

Dans son homélie, François a exhorté les fidèles à se concentrer sur la « petitesse » de Jésus et à se rappeler qu’il est venu au monde pauvre, sans même une véritable crèche.

LE PAPE FRANÇOIS PRÊCHE SUR L’HUMILITÉ DANS L’ADRESSE DE NOL

« C’est là que Dieu est, dans la petitesse », a déclaré François. « Voici le message : Dieu ne s’élève pas dans la grandeur, mais s’abaisse dans la petitesse. La petitesse est le chemin qu’il a choisi pour se rapprocher de nous, toucher nos cœurs, nous sauver et nous ramener à ce qui compte vraiment . »

Vendredi, la participation était limitée à environ 2 000 personnes, bien plus que les 200 autorisées en 2020 lorsque l’Italie était en pleine fermeture de Noël. Mais le nombre est une fraction de la capacité de Saint-Pierre, qui peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes et qui, à l’époque pré-pandémique, serait pleine à craquer pour l’une des liturgies du Vatican les plus populaires de l’année.

La « messe de minuit » a en fait commencé à 19h30, un clin d’œil à l’endurance du pape de 85 ans et à un retard de l’année dernière, lorsque le service devait se terminer avant le couvre-feu national COVID-19 en Italie.

Aucun couvre-feu n’est en place cette année, mais les cas cette semaine ont même dépassé les niveaux de 2020. Pour la deuxième journée consécutive, l’Italie a établi vendredi un nouveau record quotidien de pandémie avec 50 599 nouveaux cas. 141 autres personnes sont mortes, portant le nombre officiel de morts en Italie à 136 386.

Avec l’arrivée de la variante omicrom en Italie, le secrétaire d’État du Vatican a imposé jeudi un nouveau mandat de vaccin à tout le personnel du Vatican, l’étendant à tous les employés, à l’exception de ceux qui se sont remis du coronavirus. Auparavant, seuls les employés qui traitaient directement avec le public devaient être vaccinés, comme le personnel des musées du Vatican et des Gardes suisses, tandis que d’autres pouvaient accéder à leurs bureaux avec des tests réguliers.

Le mandat ne s’applique pas aux fidèles assistant à la messe, mais ils sont tenus de porter des masques. Ceux qui assistaient à la messe du vendredi, ainsi que les prêtres, les évêques et les cardinaux qui la concélébraient, portaient tous des masques. Francis, à qui il manque une partie d’un poumon et qui a subi une chirurgie intestinale en juillet, a largement évité les masques, même lorsqu’il saluait les prélats et le grand public.

« Je ne suis pas inquiet parce que j’ai d’abord un masque et j’ai eu ma troisième dose donc je me sens détendu », a déclaré Franco Pasquali, un résident de Rome assistant au service. « Le problème, c’est ceux qui ne vaccinent pas, c’est tout. »

François aurait reçu le troisième rappel, tout comme le pape émérite Benoît XVI. Francis a déclaré que la vaccination est un « acte d’amour » et il a appelé les pays les plus riches à fournir les vaccins au monde en développement.

Parmi les personnes présentes à la messe se trouvait Melissa Helland, une touriste américaine en visite à Rome avec sa famille.

« C’est la première fois au cours des deux dernières années que nous avons pu nous réunir en famille et assister à la messe à cause de la pandémie, nous sommes donc très excités et reconnaissants », a-t-elle déclaré avant le début du service.

