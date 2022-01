Le pape François dénonce « l’annulation de la culture » et condamne « les informations sans fondement » sur les vaccins

Le pape François a visé à annuler la culture lors de son discours annuel lundi, avertissant qu’il s’agit d’une sorte de « pensée à une voie » qui risque de faire taire des voix importantes.

« La culture d’annulation envahit de nombreux cercles et institutions publiques », a déclaré le pape dans son discours devant 183 pays accrédités auprès du Saint-Siège. « En conséquence, les programmes sont de plus en plus dictés par un état d’esprit qui rejette les fondements naturels de l’humanité et les racines culturelles qui constituent l’identité de nombreuses personnes. »

Pape François. (Photo AP/Gregorio Borgia) (Photo AP/Gregorio Borgia)

Le pape a ajouté que « sous prétexte de défendre la diversité, cela finit par annuler tout sentiment d’identité », ce qui risque de faire taire les personnes qui « défendent une compréhension respectueuse et équilibrée des diverses sensibilités ».

Il a également mis en garde contre les tentatives de réécrire l’histoire sans comprendre le contexte de l’époque dans laquelle les gens vivaient, arguant que « toute situation historique doit être interprétée conformément à une herméneutique de cette époque particulière ».

« La diplomatie est appelée à être vraiment inclusive, non pas à annuler mais à chérir les différences et les sensibilités qui ont historiquement marqué divers peuples », a déclaré le pape.

Pape François. ((Filippo Monteforte/Photo de la piscine via AP))

Mais Francis a également visé ce qu’il a appelé « des informations sans fondement ou des faits mal documentés » sur le vaccin COVID-19, encourageant les gouvernements à poursuivre leurs efforts pour faire vacciner leurs populations.

« Les vaccins ne sont pas un moyen magique de guérison », a déclaré le pape. « Pourtant, ils représentent sûrement, en plus d’autres traitements qui doivent être développés, la solution la plus raisonnable pour la prévention de la maladie. »

Francis a noté que les pays qui ont vu une utilisation généralisée du vaccin ont également vu une réduction des cas graves.

« Il est donc important de poursuivre l’effort pour immuniser au maximum la population en général », a déclaré le pape.

Le pape François rencontre le président américain Joe Biden. (Photo de Vatican Media via Vatican Pool/.)

Le pape a également critiqué la fermeture des écoles à l’enseignement en personne et le choix de l’apprentissage virtuel, arguant que l’isolement pourrait nuire au développement des élèves.

« En avançant ce point, je n’entends en aucun cas nier l’utilité de la technologie et de ses produits, qui nous permettent de nous connecter les uns aux autres facilement et rapidement », a déclaré le pape. « Mais je lance un appel urgent pour que nous soyons vigilants de peur que ces instruments ne se substituent à de véritables relations humaines. »