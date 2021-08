Le pape François dit aux catholiques de se faire vacciner, qualifie cela d'”acte d’amour” .

in

Le pape François est la dernière personnalité publique à avoir publié une déclaration en faveur des vaccins qui protègent contre Covid-19, les qualifiant de sûrs, efficaces et d'”acte d’amour”.

Dans une vidéo publiée mercredi, le chef de l’Église catholique aux côtés de six cardinaux et archevêques d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud s’adresse à la population mondiale, mais surtout aux Amériques, pour se faire vacciner.

« Se faire vacciner avec des vaccins autorisés par les autorités compétentes est un acte d’amour. Et contribuer à faire vacciner la majorité des gens est un acte d’amour », a déclaré le pape François, ajoutant : « La vaccination est un moyen simple mais profond de promouvoir le bien commun et de prendre soin les uns des autres, en particulier des plus vulnérables. »

Le pape François a été confronté à un scepticisme croissant de la part des conservateurs religieux à propos du vaccin, quelque chose qu’il s’est engagé à surmonter avec un effort total pour encourager la vaccination et apaiser les hésitations.

Le Vatican a donné son feu vert aux catholiques pour recevoir le vaccin Covid-19, y compris les injections qui ont été créées à l’aide de cellules dérivées de fœtus avortés.

