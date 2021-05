Le pape François embrasse le tatouage numéroté d’Auschwitz d’un survivant de l’Holocauste dans un moment émouvant | Monde | Nouvelles

Le pontife a rencontré Lidia Maksymowicz, une citoyenne polonaise qui a été déportée au camp de concentration de sa Biélorussie natale alors qu’elle était toute petite. François, 84 ans, quittait la cour de Saint-Damase à la fin de son audience générale hebdomadaire au Vatican.

Mme Maksymowicz a montré au pape son numéro tatoué, encré après avoir été capturée par les nazis.

Francis, en le voyant, se pencha et embrassa le bras de Mme Maksymowicz dans un geste spontané.

Le survivant a partagé le geste «m’a fortifié et m’a réconcilié avec le monde».

Elle a ajouté: «Avec le Saint-Père, nous nous comprenions des yeux, nous n’avions rien à nous dire, il n’y avait pas besoin de mots.»

LIRE LA SUITE: Le pape publie un nouveau décret anti-corruption

Mme Maksymowicz a passé trois ans dans le quartier des enfants d’Auschwitz et a été soumise aux expériences de Josef Mengele, connu sous le nom d ‘«Ange de la mort».

Elle a raconté son expérience en janvier lors d’une conversation en ligne avec de jeunes Italiens: «Tous les enfants savaient qui était Mengele et éprouvaient de la terreur à son égard.

«Je considère que j’ai une mission de raconter cette histoire, je la dois à ceux qui sont morts.

«Je suis l’un des rares survivants.»

NE MANQUEZ PAS …

Le pape François a rendu hommage aux survivants de l’Holocauste dans le passé, notamment en visitant le mémorial de l’Holocauste de Yad Vashem en Israël en 2014.

Le pontife a également visité l’appartement à Rome d’une survivante, l’écrivain et poète hongrois de 88 ans, Edith Bruck, en février.

Le Vatican a déclaré qu’au cours de la visite d’une heure, François a dit à Bruck: «Je suis venu vous remercier pour votre témoignage et rendre hommage au peuple martyrisé par la folie du populisme nazi.

«Et avec sincérité, je répète les paroles que j’ai prononcées de tout cœur à Yad Vashem, [the Israeli Holocaust memorial he visited in 2014] et que je répète devant toute personne qui, comme vous, a tant souffert à cause de cela: «Pardonne, Seigneur, au nom de l’humanité». »

François a également visité Auschwitz en 2016, marchant seul à travers la porte «Arbeit Macht Frei» (le travail vous libère) sous laquelle plus d’un million de personnes, pour la plupart juives, sont passées avant d’être tuées par les nazis.