Le pape François fait une visite surprise au centre de jab de Vatican Covid le Vendredi Saint | Monde | Nouvelles

Le lendemain, le centre de vaccination de fortune du Vatican a administré des injections de coronavirus à un groupe de réfugiés.

Le père Camillo Ripamonti, président du Centro Astalli, le service jésuite des réfugiés de Rome, a déclaré que la vaccination des réfugiés était à la demande du pape.

Il a déclaré: «C’est un signe important pour la vie des réfugiés que nous accueillons, parmi lesquels beaucoup sont vulnérables, victimes de torture et de violence intentionnelle.

«C’est un signe de proximité avec les derniers, avec ceux que la pandémie a rendus invisibles et donc plus fragiles et plus exposés au risque de tomber malade.

«Le geste du Pape François est celui qui reconnaît aux pauvres, aux marginalisés, aux migrants, le sens d’agir d’une manière qui met au centre les plus fragiles, car ce n’est qu’ainsi que toute la communauté pourra devenir plus forte, plus solide , plus sûr.

«C’est un cadeau plein de sens à la veille de la deuxième Pâques de la pandémie.»