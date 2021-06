Le pape François suscite la fureur : le fondateur de l’UE fait un pas de plus vers la sainteté | Monde | Nouvelles

in

Le pape François a mis samedi l’homme d’État du XXe siècle Robert Schuman, l’un des fondateurs de l’Europe moderne, sur la voie de la sainteté dans l’Église catholique romaine. Un communiqué du Vatican a déclaré que le pape avait approuvé un décret reconnaissant les “vertus héroïques” de Schuman, décédé en 1963.

La reconnaissance est l’une des premières étapes du long processus qui peut aboutir à la canonisation.

La nouvelle a exaspéré les eurosceptiques à travers le bloc.

L’eurodéputé allemand de l’AfD, le Dr Gunnar Beck, a fustigé : « La politique de gauche se poursuit au Vatican : le pape François veut faire de Robert Schuman, l’un des fondateurs de l’UE, un saint !

« Avant tout, Schuman voulait protéger la sidérurgie française contre la concurrence allemande !

Le travail de M. Schuman a contribué à la fondation des institutions européennes d’aujourd’hui, telles que l’Union européenne.

M. Schuman, qui a été Premier ministre français et ministre des Affaires étrangères dans l’immédiat après-guerre, a également joué un rôle dans la fondation de l’OTAN.

En 1950, le « Plan Schuman » proposait une communauté supranationale pour le charbon et l’acier.

L’approbation du décret par le pape François signifie que M. Schuman a désormais le titre de “vénérable”.

Il faudrait attribuer un miracle à M. Schuman pour qu’il soit béatifié, puis un autre pour qu’il devienne saint.

L’Église catholique romaine enseigne que seul Dieu accomplit des miracles, mais que les saints qui sont censés être avec Dieu au ciel intercèdent en faveur des personnes qui les prient.

Un miracle est généralement la guérison médicalement inexplicable d’une personne.

L’Institut Saint Benoit, basé en France, promeut la sainteté de M. Schuman depuis plusieurs décennies.

Ses théologiens et historiens ont entendu des témoins et examiné tous ses écrits pour la documentation qui a été envoyée au Vatican et qui a abouti au décret de samedi.