Le pape semble aimer écouter Megalovania d’Undertale

Allons droit au but, Pape François. Photo : Kotaku / Filippo Monteforte (.)

Le pape, c’est beaucoup de choses : une figure de proue religieuse pour l’église catholique, un passionné de chapeaux et un ennemi apparent des propriétaires de chats. Mais maintenant, Papa Francis peut également ajouter à sa timonerie le fait d’être un auditeur de bandes sonores de jeux. Il est apparemment un grand fan de la chanson accrocheuse et contagieuse d’Undertale « Megalovania ». Et non, vous n’avez pas cliqué sur un article Onion par erreur.

Une vidéo YouTube d’une heure de la chaîne Vatican News Italiano montrait le pape François assistant à l’audience générale de Paul VI dans la salle du Vatican, accompagné d’un public socialement éloigné. Bien que 50 minutes de la vidéo ne soient que des personnes debout devant une chaire devant une sculpture en bois d’apparence malade, lisant des documents pour relayer sans aucun doute d’importants credos religieux, les affaires ont repris lorsque le Rony Roller Circus est arrivé.

Un homme vêtu d’un costume tout rouge et d’un nœud papillon blanc joue de la trompette, tandis qu’un groupe d’acrobates maquillés de clown rejoignent le pape sur scène. Une musique loufoque adjacente au cirque joue en arrière-plan, alors qu’une voix désincarnée et funeste dit à sa sainteté de se préparer à être éblouie par leur « cirque fou ».

« Ce sera une nuit inoubliable », dit la voix mystérieuse. « Les lumières, les danseurs, les costumes, les clowns, les feux d’artifice. » Malheureusement, il n’y a pas eu de feux d’artifice.

G/O Media peut toucher une commission

Best-seller

Nintendo Switch OLED

Enregistrez des jeux sur votre système avec 64 Go de stockage interne.

Profitez de couleurs vives et d’un contraste net avec un écran qui fait ressortir les couleurs.

Les artistes dansent avec des cerceaux, jonglent avec des matraques enflammées et utilisent des bouteilles de vin vides comme un xylophone. La grande finale du religieux Coachella a plongé plus loin dans l’absurde lorsque le chœur de « Megalovania » de Toby Fox a secoué les murs de la chapelle du Vatican, tandis qu’une femme balançait un cylindre de mousse et des ballons de volley avec ses pieds.

« Megalovania » a réussi le test d’ambiance du pape. Capture d’écran : Vatican News Italiano

Avec le même genre de sourire poli que vos grands-parents ont fait pendant les vacances lorsque votre étrange cousin a essayé de les vendre sur l’entreprise hermétique des NFT, le pape a regardé avec un amusement modéré.

Le 266e pape de l’Église catholique ne doit vraiment pas se soucier des choses matérielles, car son expérience d’écoute facile réduit désormais considérablement son fossé avec les utilisateurs de Tumblr en 2015. Mais si ses applaudissements décalés et ses vagues nonchalantes alors que les artistes quittaient la scène étaient un signe pour ce que 2022 nous réserve, c’est que la musique transcende toute barrière linguistique, et que Sans Undertale fonctionne de manière mystérieuse.