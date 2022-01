La nouvelle survient alors que le chef de l’Église catholique parlait de la parentalité lors d’une audience générale au Vatican, le pontife a déploré que les animaux de compagnie « prennent parfois la place des enfants » dans la société. De tels commentaires ont risqué la colère des propriétaires de chiens et de chats sans enfants dans le monde en suggérant que les personnes qui substituent des animaux de compagnie aux enfants présentent « un certain égoïsme ».

S’exprimant lors de l’événement, le pape François a déclaré : « Aujourd’hui… nous voyons une forme d’égoïsme. Nous voyons que certaines personnes ne veulent pas avoir d’enfant »,

Il a ajouté : « Parfois, ils en ont un et c’est tout, mais ils ont des chiens et des chats qui prennent la place des enfants. Cela peut faire rire les gens, mais c’est une réalité.

Le chef des 1,3 milliard de catholiques dans le monde a poursuivi en disant que le fait que les animaux de compagnie aient été choisis plutôt que les enfants « est un déni de la paternité et de la maternité et nous diminue, enlève notre humanité ».

Les commentaires ont déclenché une volée de commentaires de personnes en colère sur Twitter.

Gary H a déclaré : « L’homme qui choisit une carrière plutôt que d’avoir des enfants traite les autres personnes sans enfants d’égoïstes. »

Linda WS a également argumenté dans le même sens.

Elle a dit : « Eh bien, éclairez le monde, combien d’enfants a-t-il ? »

Simona a déclaré : « Le pape critique les gens parce qu’ils n’ont pas d’enfants mais qu’ils ont « plusieurs animaux de compagnie », en sommes-nous encore à ça ?

Elle a ajouté: « Cela me donne envie d’avoir trois chats de plus et quelques chiens. »

Exhortant les gens à se tourner vers les médias sociaux et à répondre aux commentaires du pape, Krist Thelord a déclaré : « Publiez vos adorables animaux de compagnie pour le pape. »

Ils ont ajouté: « Il a une journée déconnectée de la réalité et de l’humanité. »

Ils se sont terminés par le hastag : « PetsForThePope ».

LIRE LA SUITE:

Santé du pape François : quand le pape prendra-t-il sa retraite ?

Cate a dit : « Qu’est-ce que c’est ? Vous savez, j’ai des enfants, j’en ai toujours voulu, mais personne, le Pape encore moins, n’a le droit de critiquer les gens pour avoir décidé de ne pas les avoir, c’est totalement un choix personnel. Et les animaux de compagnie ? L’amour c’est l’amour »

Ray a ajouté à l’argument en disant: « J’ai été élevé dans la religion catholique et je pense que c’est la chose la plus idiote que j’aie entendue d’un leader. »

Le pape François a été photographié en train de caresser des chiens, permettant à un bébé agneau d’être drapé sur ses épaules pendant l’Épiphanie en 2014 et a même caressé un tigre et un ourson panthère.

Mais alors que son prédécesseur, Benoît XVI, était un amoureux des chats, François n’est pas connu pour avoir un animal de compagnie dans sa résidence du Vatican.

A NE PAS MANQUER :

La Pologne claque les portes de l’Europe FERMÉE [REVEAL]

« Affaire pour la reine » Boris dévie sur le titre de chevalier de Tony Blair [REPORT]

Une femme et un bébé d’un an retrouvés morts dans une maison [INSIGHT]

En 2014, Francis a déclaré au quotidien Il Messaggero qu’avoir des animaux de compagnie au lieu d’enfants était « un autre phénomène de dégradation culturelle », et que les relations émotionnelles avec les animaux de compagnie étaient « plus faciles » que la relation « complexe » entre parents et enfants.

Mercredi, tout en invitant les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants pour des raisons biologiques à envisager l’adoption, il a exhorté les parents potentiels « à ne pas avoir peur » de se lancer dans la parentalité.

Il a déclaré : « Avoir un enfant est toujours un risque, mais il y a plus de risque à ne pas avoir d’enfant, à nier la paternité. »

Sur la question de l’adoption, le Pape a appelé mercredi à des procédures d’adoption simplifiées.

Le pontife a par le passé dénoncé « l’hiver démographique », ou la baisse des taux de natalité dans le monde développé.

Auparavant, il a critiqué la société moderne et le point de vue sur la carrière et l’argent l’emporte sur la construction d’une famille pour beaucoup, qualifiant une telle mentalité de « gangrène pour la société ».

Dans son message du Nouvel An, le Pape a appelé à plus de protection pour les femmes, déclarant : « Combien de violences sont dirigées contre les femmes ! Assez! »

Il a ajouté : « Blesser une femme, c’est insulter Dieu, qui d’une femme a pris notre humanité. »

Tout en s’engageant à donner aux femmes un plus grand rôle dans l’église, François a également déclaré que la prêtrise resterait réservée aux hommes.