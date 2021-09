Le « Papeye russe » | Youtube

Le jeune combattant de MMA Kirill Tereshin, devenu célèbre pour avoir injecté de l’huile dans ses biceps, a subi un accident choquant lors d’un combat d’exposition à l’intérieur de l’Octogone.

Depuis son irruption dans les réseaux sociaux, à chaque fois que le bodybuilder de 25 ans, connu sous le nom de “Papeye russe” apparaît, il est devenu viral et cette fois ce ne sera pas l’exception.

Dans les images montées, il est vu au milieu d’un combat d’exposition frappant son adversaire, à la fin de l’extrait, il montre comment une partie de l’intérieur de son bras gauche a éclaté.

«Je me suis fait exploser les muscles pendant le combat. C’est la fin de la réunion” a dit Tereshin. Suite à sa déclaration, le combat a été immédiatement annulé.

À 20 ans, Kirill ne se consacrait qu’à la musculation et s’injectait dans les bras 85 % d’huile, 7,5 % de lidocaïne et 7,5 % d’alcool qui composent le Synthol. C’est une substance qui déforme pratiquement le corps et met en danger la santé de la personne qui la consomme. Une « voie rapide », pour les obsédés de leur corps qui ne respectent pas une routine d’entraînement et une alimentation saine.

Puis est venu la gloire sur les réseaux sociaux et sa participation ultérieure à des tournois de gifles, où il a perdu contre le champion russe « The Dumpling » Kamotskiy début 2019, puis est entré dans les cages pour la pratique des arts martiaux mixtes. Tout un personnage !!

