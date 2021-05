Le papier d’examen pour les jeunes de 13 ans en 1944 étonne le public pour sa dureté incroyable | UK | Nouvelles

L’ancienne épreuve d’histoire de 1944 demande aux élèves de troisième année de répondre à des questions détaillées sur l’union des parlements écossais et anglais ainsi que sur la bataille de Carham, le Darien Scheme et le marquis de Montrose.

Une autre question demande aux élèves d’expliquer comment John Knox, Bonnie Dundee, l’archevêque Laud, Agricola, Thomas Telford ou la reine Margaret ont joué un rôle dans l’histoire écossaise.

Le suivant demande aux élèves de nommer trois Écossais, vivant au XIXe siècle, qui se sont distingués dans l’exploration ou la découverte scientifique.

En publiant une photo de l’article sur Twitter, l’utilisateur a écrit: «Cette épreuve d’examen montre ce que les écoliers de 13 ans à Inverness en 1944 étaient censés savoir. Essayez-le. »

Un autre utilisateur a répondu: “Je ne pense pas que la plupart des étudiants de premier cycle de l’année en cours pourraient très bien faire cela.”

Un troisième a déclaré: «Les jeunes d’aujourd’hui ne reconnaîtraient pas la majorité de ces noms ou événements.»

Un autre a déclaré: «Cela devrait être un signal d’alarme pour l’état de l’éducation écossaise. Il n’y a aucune chance que nos enfants puissent répondre à cela. Est-il étonnant que nous ne produisions plus les grands esprits pour lesquels nous étions autrefois si célèbres?

Un utilisateur a défendu les jeunes aujourd’hui en disant: «C’est très bien mais beaucoup de choses se sont passées depuis. JFK, la guerre froide, la hotline de Cones. C’est ce que les enfants devraient apprendre dans l’histoire de nos jours.

«Mais ils doivent en fait travailler très dur et ajouter à ce fardeau est un problème très grave.

«Mon point de vue est que si cela ne fait aucun bien à l’enfant, ce qu’il devrait faire à la maison est tout à fait différent à mon avis des devoirs. Je pense que soit pas de devoirs, soit des devoirs très limités.

Les participants ont été divisés sur le débat et sont allés sur Twitter pour partager leurs réflexions avec un commentaire: «Les devoirs scolaires sont plus stressants pour les parents que pour les enfants. À l’école primaire, il ne devrait s’agir que de lecture, d’orthographe et de mathématiques. »

Un autre a ajouté: «En tant qu’enseignant, parent et maintenant grand-parent, je peux honnêtement dire que jamais autant de temps n’a été perdu en autant d’efforts pour une si petite récompense. Les devoirs devraient être d’apprendre à nager, à sauter, à faire du vélo et à socialiser. »

Un troisième était en désaccord, disant: «Ils ont besoin de devoirs! Pas seulement pour les notes, mais aussi pour l’éthique du travail. »