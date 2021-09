Le papier peint Stray Kids Hyunjin et la controverse sur les rencontres avec Karina expliqués

Stray Kids Hyunjin a été impliqué dans un nouveau fond d’écran et une controverse avec Karina d’Aespa. Le sujet dont on a beaucoup parlé de « quel est le fond d’écran de Hyunjin » a conduit le chanteur à le révéler finalement dans l’application pour fans, Bubble.

Pour les inconnus, le papier peint de Hyunjin est d’abord devenu un sujet d’actualité après que certains utilisateurs coréens des médias sociaux ont spéculé à partir d’une capture d’écran d’une vidéo récente que le papier peint de Hyunjin pourrait être Karina d’Aespa.

Le fond d’écran du téléphone de Hyunjin était flou dans ladite vidéo. Pourtant, des internautes aux yeux perçants ont fait une comparaison côte à côte avec la photo de Karina pour montrer la similitude et la possibilité que Hyunjin l’utilise comme fond d’écran.

Plus tard, Hyunjin a lui-même démystifié la controverse en partageant son fond d’écran original.

LIRE LA SUITE: STRAY KIDS HYUNJIN ET FELIX DANS LE TIKTOK CHALLENGE ‘THUNDEROUS’ LES FANS STUN

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Quel est le fond d’écran de Stray Kids Hwang Hyunjin ?

Stray Kids Hyunjin a révélé son fond d’écran pour arrêter davantage la propagation des rumeurs avec Karina d’Aespa. Le jeune homme de 21 ans a profité de l’application de fans “Bubble” pour partager le fond d’écran de son téléphone avec les fans.

Le 9 septembre à 10h50 KST, Hyunjin a écrit “My Wallpaper” et a partagé son écran de verrouillage. Voici son vrai fond d’écran

La controverse sur les rencontres entre Hwang Hyunjin et Aespa Karina explorée

Stray Kids Hyunjin a été l’une des stars de la K-pop dont la popularité ne cesse de croître. Ainsi, le chanteur est souvent mêlé à des controverses qui peuvent également provoquer un fond d’écran flou.

À la suite d’une récente vidéo partagée sur la chaîne Stray Kids, un utilisateur de médias sociaux d’une communauté en ligne s’est demandé si le fond d’écran de Hyunjin était Karina d’Aespa.

Certains fans ont également souligné que les deux stars de la K-pop partageaient les mêmes chansons et utilisaient un « cœur bleu » avec leurs noms d’utilisateur Bubble.

Les fans de Stray Kids ont d’abord mis fin aux rumeurs disant que c’était son chien Kkami. Mais certains internautes n’étaient pas convaincus car ils voyaient la possibilité que les deux stars de la K-pop sortent ensemble.

Enfin, seulement après que Hyunjin a lui-même révélé son fond d’écran, les fans de Stray Kids ont remarqué que certains des commentaires controversés qui indiquaient l’implication de Hyunjin avec Karina étaient maintenant supprimés.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

actes jetables aléatoires disant hyunjin karina dating (il est assez évident que les photos ne correspondent pas à lmfao mais comme omg mes favoris 😍) pic.twitter.com/PYd5T8uAgv – senpaivy 🌸 (@seolarflare) 6 septembre 2021

Les fans de Stray Kids dénoncent les controverses

Les fans de Stray Kids sont extrêmement protecteurs envers Hyunjin après une première moitié de 2021 mouvementée où le chanteur a dû rester à l’écart de ses projets en raison d’une rumeur d’intimidation. Juste après que Hyunjin ait fait son retour tant attendu à l’ère ‘No Easy’, il se retrouve impliqué dans une autre.

Un fan de Hyunjin a commenté: “Vous savez que Hyunjin en a fini avec les taureaux de tout le monde ** t quand il est littéralement celui qui l’a fermé tout seul, poussant la merde de cette photo sur le visage de tout le monde, c’est pourquoi je n’ai pas peur de tout, les enfants ont tellement grandi.

Partageant que le fond d’écran a une similitude avec une scène de la série populaire Netflix « Nevertheless », un fan a plaisanté : « Hyunjin vient de regarder un drame et tout le monde l’a accusé de sortir avec un pauvre kkami pour avoir pris tout le blâme ! »

Un fan de Stray Kids a apprécié que Hyunjin soit un connaisseur d’art. L’utilisateur a écrit: “Ce que j’aime le plus dans les dessins et les peintures de Hyunjin, c’est à quel point tout est doux, des palettes de couleurs aux sujets qu’il choisit de dessiner. Cela le représente si bien et est si apaisant à regarder, il est vraiment si talentueux et je suis si heureux de voir ses œuvres !

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce que j’aime le plus dans les dessins et les peintures de Hyunjin, c’est à quel point tout est doux, des palettes de couleurs aux sujets qu’il choisit de dessiner. Cela le représente si bien et c’est si apaisant à regarder, il est vraiment si talentueux et je suis si heureuse de voir ses œuvres ;;❣ – ScarletBlossom (@ScarletBlossom_) 7 septembre 2021

Pendant ce temps, Stray Kids a récemment fait son retour très attendu « Thunderous » avec « No Easy ». Regardez la chanson titre du groupe de créateurs de tendances de quatrième génération ici. Cliquez sur jouer ci-dessous !

Dans d’autres nouvelles, la bande-annonce de l’album “Crazy in Love” d’ITZY étonne les fans en révélant Ryujin dans une frange