Le papillomavirus humain n’est-il qu’un problème de femme ?

Le virus du papillome humain est un problème qui touche aussi bien les femmes que les hommes. Et c’est que, lorsqu’il s’agit d’infecter, le VPH ne fait pas de distinction entre les sexes et les hommes sont un élément très important dans tout ce qui a à voir avec ce virus.

Et est-ce les hommes souffrent non seulement de la maladie, mais aussi la transmettent.

Un exemple de l’importance de cet aspect est que Aux États-Unis, il y a plus de cas de cancer de la bouche ou de la gorge chez les hommes (causés par le virus du papillome humain) que de cas de cancer de l’utérus (également à cause du VPH), chez les femmes. Par conséquent, les hommes doivent être pris en compte dans la conduite des campagnes de prévention et, bien sûr, dans la vaccination contre ce virus.

Qu’est-ce que le papillomavirus humain ?

Eh bien, plus qu’un virus, nous devrions en parler une famille de virus, composée d’environ 200 micro-organismes. Chacun d’eux a une prédilection pour une zone du corps. Il y a ceux qui infectent les mains et la plante des pieds produisant les verrues cutanées bien connues.

Mais il y a un autre groupe, environ 40 types de VPH, qui préfèrent infecter la région anogénitale, la bouche et la gorge. 15 d’entre eux sont considérés comme des virus à haut risque de produire un cancer.

En réalité, sont responsables de 99% des cas de cancer du col de l’utérus, 84% des cas de cancer de l’anus, 70 % des cas de cancer du vagin, 47 % des cas de cancer du pénis, 40 % des cas de cancer de la vulve et entre 16 et 28 % des cas de cancer de l’oropharynx (pharynx, larynx et bouche).

Bref, le VPH est bien plus qu’un cancer de l’utérus qui touche uniquement les femmes.

Comme expliqué par le Dr Jesús de La Fuente, chef de la section de gynécologie et d’obstétrique à la Hôpital Infanta Leonor à Madrid, dans notre pays, les infections sont généralement causées par deux sous-types de ce virus, HPV 16 et 18.

« Ce n’est pas un hasard, car ce sont les types de papillomavirus humains qui ont le mieux appris à se cacher et à éviter d’être détruits par nos défenses. Et c’est que la persistance virale est la clé. Comme ils sont les plus résistants de notre organisme, ils sont les plus capables de produire des lésions importantes et des cancers.

L’un des premiers aspects qu’il est important de clarifier est que ce virus se transmet par contact direct entre des surfaces infectéesSoit peau à peau, muqueuse à muqueuse ou peau à muqueuse.

Logiquement, le principale voie de transmission des papillomavirus humains trouvés dans les organes sexuels sont les rapports sexuels avec ou sans pénétration, et les contacts digitaux-génitaux et oraux-génitaux.

On estime qu’environ entre 80 et 90 % des personnes ayant des relations sexuelles auront un contact avec le VPH, à divers moments de leur vie. Et on dit personnes car, insistons-nous, ce type de virus ne distingue pas le sexe ni l’âge lorsqu’il infecte.

Heureusement, et malgré leur fréquence, les premiers contacts avec le virus sont dans la plupart des cas contrôlés grâce à notre système immunitaire et ils ne posent aucun problème.

« Cependant, tout au long de notre vie sexuelle, il est très probable que nous ayons plusieurs contacts avec le VPH, de telle sorte que Il peut arriver un moment où notre système immunitaire n’est pas en mesure de contrôler l’infection et, comme le dit le proverbe, « la cruche va tellement à la source qu’elle finit par se briser.& rdquor ;, c’est-à-dire qu’il peut générer un problème de santé important & rdquor ;, explique le Dr de La Fuente.

Le seul moyen efficace de prévenir l’infection au VPH est la vaccination. Les autres mesures ne sont pas entièrement efficaces.

L’utilisation de conservateur il est toujours recommandé, non seulement contre le VPH, mais contre toute infection sexuellement transmissible. Mais il faut souligner que son utilisation n’empêche pas complètement le contact avec le virus du papillome humain, pour plusieurs raisons.

La première est que lorsqu’il est utilisé, il n’est parfois pas bien utilisé, car il n’est pas mis dès le début de la relation.

La deuxième raison est que le préservatif ne protège pas toute la surface qui entre en contact avec un autre pendant les rapports sexuels (scrotum, mons pubis, lèvres vulvaires & mldr;).

Et enfin, parce que l’imperméabilité du préservatif au virus n’est pas tout à fait claire. Même ainsi, il est préférable de l’utiliser si nous avons des relations sexuelles avec des partenaires instables ou à risque.

Maladie sans symptômes et sans traitement

Infections au VPH ils ne présentent aucun symptôme dans la plupart des cas. Et comme la maladie passe inaperçue, la personne infectée peut la transmettre sans s’en rendre compte.

De plus, et c’est un autre des grands problèmes, certaines des lésions asymptomatiques produites par le virus peuvent conduire au cancer. Seuls des tests tels que la cytologie ou le test HPV peuvent rechercher ces types de blessures.

D’un autre côté, le virus du papillome humain n’est pas comme les autres infections, qui avec certains médicaments peuvent les tuer. Il n’existe aucun traitement qui élimine ce virus, et lorsque l’infection apparaît, la seule chose à faire est de réparer les dégâts. qu’il produit (ablation des verrues génitales, traitement contre le cancer ou les lésions antérieures).

Ce faisant, le virus présent dans la zone qui a été traitée est éliminé, mais il n’est pas éliminé d’autres zones plus éloignées où il peut être hébergé, caché.

Un autre aspect particulier de ce virus est que lorsqu’un homme ou une femme surmonte une infection au VPH, ils ne génèrent pas toujours les défenses adéquates pour éviter une nouvelle infection par le même virus.

Et c’est qu’il a la capacité particulière de passer « caché » devant le système immunitaire. Pour cela la vaccination devient l’arme fondamentale pour se défendre contre lui.

La vaccination, la meilleure forme de protection

Maintenant qu’on parle tant de virus et de recherche de vaccins efficaces, celui qui est déjà disponible est celui du VPH. Et son administration est le seul moyen efficace d’éviter d’être infecté par ce virus.

Le meilleur moment pour se faire vacciner contre le VPH est avant les premiers rapports sexuels. En Espagne, le calendrier financé par l’État comprend les vaccin pour les filles à 12 ans. Oui, uniquement pour les filles.

Pour les enfants, il n’est pas inclus dans le calendrier de vaccination, mais les pédiatres et les gynécologues recommandent son administration également chez les hommes., parce qu’ils peuvent subir l’infection et parce qu’ils la transmettent, comme nous l’avons déjà vu.

MaisIl n’est jamais trop tard pour se faire vacciner contre le VPH ! Si une femme ou un homme plus âgé décide de se faire vacciner, il peut et doit le faire, car à un moment donné de sa vie, il peut être en contact avec le virus du papillome humain. La vaccination est possible même si l’infection a déjà été subie.

Il existe un autre moyen de prévenir le VPH avant qu’il ne provoque le cancer ou des lésions précancéreuses. Mais, aujourd’hui, cela n’est possible que dans l’utérus au moyen d’une cytologie ou d’un test HPV, mais pas dans l’anus, la vulve, le vagin, le pénis ou la région oropharyngée.

L’influence qu’a le VPH sur le développement des cancers de l’utérus, de l’anus, du vagin, du pénis, justifie pleinement l’insistance à parler de vaccination chez les femmes et les hommes. Et c’est que ce virus est là et, avec une forte probabilité, nous le rencontrerons à un moment donné de notre vie sexuelle.