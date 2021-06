“Le financement du programme interviendra à la mi-août après que l’Assemblée devrait approuver les annonces budgétaires d’ici la fin juillet”, ont déclaré à FE deux personnes proches du dossier.

Le programme d’aide à la microfinance d’Assam est un « développement positif » du point de vue de la qualité des actifs et l’aide apportée devrait réduire les pertes sur prêts à court terme pour les prêteurs, qui ont été touchés par la pandémie de Covid-19.

« Le programme mis en place par le gouvernement de l’Assam a été structuré de manière à inciter les emprunteurs réguliers et à répondre à la demande des emprunteurs stressés. Il vise également à décourager les prêteurs et les emprunteurs de surendettement. Il s’agit d’une évolution positive du point de vue de la qualité des actifs. L’allègement fourni devrait réduire les pertes sur prêts à court terme pour les prêteurs, qui ont été touchés par la pandémie », a déclaré Sachin Sachdeva, vice-président et chef du secteur, Notations du secteur financier, ICRA.

Sachdeva a déclaré que l’opérationnalisation de la politique serait cependant un défi car plusieurs prêteurs ont des expositions aux emprunteurs. “En outre, il serait difficile de faire comprendre aux emprunteurs les critères d’éligibilité, ce qui pourrait avoir un impact sur le comportement de remboursement des emprunteurs non éligibles”, a-t-il déclaré à FE.

L’efficacité de la collecte a considérablement baissé dans l’Assam après que l’Assemblée de l’État a adopté le projet de loi sur les institutions de microfinance, 2020, en décembre de l’année dernière et a parlé d’une éventuelle renonciation aux microcrédits avant les élections. Il y avait eu des retards dans les remboursements des emprunteurs, et en raison de la confusion sur le type de programme de secours proposé, les gens retenaient les paiements.

Lundi, lors d’une conférence de presse virtuelle sur le plan de secours d’Assam, le directeur et PDG de MFIN, Alok Misra, a déclaré que l’efficacité du recouvrement devrait revenir à la normale dans les trois mois, car après l’annonce du programme, les emprunteurs ont commencé à contacter les prêteurs sur le remboursement. questions.

Manoj Kumar Nambiar, président du MFIN, a déclaré : « La mesure d’allègement s’est concentrée sur l’emprunt responsable, le remboursement responsable et le prêt responsable. Nous remercions sincèrement les efforts du gouvernement pour poursuivre le flux de crédit aux ménages à faible revenu en ces temps difficiles.

