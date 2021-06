Le paquet d’aide aux Palestiniens Itch.io a levé plus de 500 000 $

Un paquet sur Itch.io collectant des fonds pour aider les Palestiniens a collecté plus de 500 000 $ à ce jour.

Au moment de la rédaction de cet article, l’offre a permis de récolter 532 753,90 $ auprès de 57 738 personnes. Les dons ont été dirigés vers l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), qui fournit une aide alimentaire à plus d’un million de personnes en Palestine.

L’ensemble est payant, avec un coût minimum de 5 $ et comprend 1 019 articles, dont Pikuniku, Mini Metro et Nuclear Throne de Devolver.

“Les jeux indépendants sont uniques en ce sens qu’ils peuvent raconter des histoires que l’on ne voit pas dans les jeux triple-A ou autres”, lit-on dans le texte de présentation du bundle.

“Nous versons nos expériences de vie dans nos jeux et partageons une partie de nous-mêmes avec le monde. Les développeurs de jeux palestiniens ne sont pas différents dans cet aspect, mais ont les défis supplémentaires d’un accès limité aux services de base, comme l’eau potable, l’électricité, les soins médicaux, et la sécurité alimentaire. Ils vivent sous l’autorité israélienne qui discrimine et soumet les Palestiniens au point de persécution et d’apartheid, simplement parce qu’ils sont palestiniens. De plus, ils développent des jeux sans toutes les ressources qui viennent avec le fait d’être dans un centre occidental pour le développement de jeux. “

Le pack sera en ligne jusqu’au vendredi 11 juin. Il a été mis en place à la suite de l’activité militaire israélienne à Gaza en mai de cette année qui a vu 256 Palestiniens tués et environ 2 000 blessés. 13 Israéliens ont été tués.

