Le parachutiste de l’armée Robert Nicoson acquitté après des allégations de fusillade en Syrie

Un soldat de la 82e division aéroportée a été totalement acquitté vendredi soir lors d’une cour martiale après avoir fait face à une série d’accusations découlant d’une fusillade meurtrière en Syrie en 2020.

« Il a été entièrement acquitté de toutes les allégations », a déclaré Phillip Stackhouse, l’avocat de la défense civile représentant le Sgt. 1re classe Robert Nicoson, dans une déclaration au Army Times.

« Le sergent de première classe Nicoson et sa famille continuent d’être humbles et reconnaissants envers ceux qui l’ont soutenu et se sont tenus à ses côtés », a-t-il poursuivi, après l’audience militaire à Fort Bragg, en Caroline du Nord.

Nicoson a initialement été inculpé de deux chefs de non-respect d’un ordre, de deux chefs de mise en danger imprudente, d’un chef de menaces de communication et de trois chefs d’entrave à la justice pour son rôle dans une fusillade mortelle qui a eu lieu le 17 août 2020, près du la ville de Qamishli, au nord-est de la Syrie.

L’échange de coups de feu a commencé lorsque la patrouille de Nicoson a cherché à passer par un poste de contrôle pro-régime et a été initialement empêchée de le faire. Après une discussion avec des traducteurs, les forces américaines ont été autorisées à passer avant d’être confrontées à des tirs d’armes légères, selon un rapport de Task & Purpose.

Des soldats de l’armée américaine se préparent à partir en patrouille depuis un avant-poste de combat éloigné le 25 mai 2021, dans le nord-est de la Syrie. (.)

L’unité de Nicoson, la troupe Blackhorse de la 82nd Airborne Division, 1st Squadron, 73rd Cavalry Regiment, a riposté, tuant un soldat syrien. Aucun soldat américain n’a été blessé ou tué dans l’incident de 10 minutes.

Les spectateurs ont filmé la fusillade en vidéo, mais son début n’a pas été enregistré.

Dans les mois qui ont suivi la fusillade, une enquête de la Division des enquêtes civiles de l’armée a déterminé que Nicoson était en faute.

Vendredi, le jury – composé de deux lieutenants-colonels et de six sergents-majors de commandement – ​​a innocenté Nicoson de tout acte répréhensible et une motion pour le disculper d’une huitième accusation a été accordée au cours de la phase de preuve, selon le rapport.

« Le procès a duré une semaine et plus de 20 témoins ont été appelés à la barre pour témoigner devant un panel expérimenté au combat », a ajouté Stackhouse dans un e-mail à Army Times. « Après un peu plus de 2 heures de délibérations, le président du panel a rendu le verdict en audience publique. »

Le lieutenant-colonel Brett Lea, porte-parole de la 82e division aéroportée, a confirmé l’acquittement au Army Times, mais n’a fait aucun commentaire sur son résultat.