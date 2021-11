Le paradoxe de la liberté américaine

L’Amérique est uniquement obsédée par la « liberté ». Vous pouvez le voir dans notre politique. Vous pouvez l’entendre dans notre discours. Mais nous sommes aussi, étrangement, un pays plein de gens fortunés qui s’inquiètent constamment de leur manque de liberté.

Pourquoi donc?

Il n’y a pas une seule réponse à une question comme celle-ci, ni même une bonne réponse, mais un livre récent de Sebastian Junger intitulé Freedom en cherche une de toute façon.

Le livre tourne autour d’une longue marche que Junger et quelques amis ont faite il y a plusieurs années. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres de voies ferrées sur la côte est, transportant tout ce dont ils avaient besoin sur le dos et dormant partout où ils le pouvaient. Toutes les personnes impliquées avaient connu le combat (Junger est un reporter de guerre de longue date qui s’est intégré à une unité d’infanterie en Afghanistan lors du tournage des documentaires Restrepo et Korengal), et ils cherchaient tous des moyens de traiter ce traumatisme. Junger a ensuite documenté le voyage dans un film de 2014, The Last Patrol.

Le livre de Junger tisse le récit de la randonnée avec diverses histoires de l’histoire – des grèves du travail aux mouvements de résistance des femmes aux batailles sanglantes avec les raiders Apache – et à la fin, tout revient à une méditation sur la liberté humaine et toutes les façons que nous cherchons et le défendre, surtout dans un pays aussi divisé et inégal que l’Amérique.

J’ai contacté Junger pour l’épisode de cette semaine de Vox Conversations pour parler de ce qu’il a appris là-bas sur les lignes de chemin de fer. Comme le livre, nous couvrons beaucoup de terrain – la signification de la liberté personnelle, ce que nous devons aux autres et pourquoi ces choses sont liées les unes aux autres. Nous parlons également de devenir parents et de la façon dont cette expérience a changé notre façon de penser la liberté et la responsabilité dans nos propres vies.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de notre conversation, modifié pour plus de longueur et de clarté. Comme toujours, il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors abonnez-vous à Vox Conversations sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou partout où vous écoutez des podcasts.

Sean Illing

Je sais que votre objectif dans ce livre et ailleurs n’est pas de comparer les notions conservatrices de liberté aux notions libérales de liberté. Je comprends, en tant qu’écrivain, pourquoi vous voulez éviter cela. Mais je pense que nous pouvons aborder ce problème de manière non politique. Je pense qu’il y a une tension vraiment cruciale que nous devons toucher. La tension est cette relation paradoxale entre liberté et obligation.

Vous écrivez : « Pendant la plus grande partie de l’histoire de l’humanité, il fallait au moins souffrir pour la liberté, sinon mourir. Cela a élevé sa valeur à quelque chose de presque sacré. Dans les démocraties modernes, cependant, une éthique de sacrifice public est rarement nécessaire car la liberté et la survie sont plus ou moins garanties. » Peu de temps après, vous dites : « L’idée que nous puissions profiter des avantages de la société sans rien devoir en retour est littéralement infantile. Seuls les enfants ne doivent rien. Pourquoi pensiez-vous qu’il était si important de souligner ce point ?

Sébastien Junger

Parce que j’ai l’impression qu’il y a une idée étrange dans la société américaine en ce moment, et je pense que c’est parce que nous ne sommes sous aucune menace directe, et parce que nous ne sommes pas sous une menace extérieure directe, il est possible d’imaginer notre propre gouvernement comme une menace .

Il y a cette idée qui est en quelque sorte apparue, que vous pouvez vivre votre vie sans jamais qu’on vous dise de quelque façon que ce soit ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. C’est complètement absurde. Les humains n’ont jamais vécu comme ça. Même les gens qui pensent ça, comme de bons petits fous, conduisent du côté droit de la route, et ils savent qu’ils ne peuvent pas conduire du côté gauche de la route. Au feu rouge, ils s’arrêtent, car ils savent que s’ils ne le font pas, ils pourraient tuer quelqu’un. S’ils ne s’en soucient pas, ils pourraient se suicider. S’ils ne le font pas, ils pourraient obtenir une contravention. Tout le monde respecte scrupuleusement toutes ces règles, mais certaines personnes pensent que le gouvernement n’a en fait pas le droit de réglementer, d’appliquer et de créer des stratégies qui profitent au plus grand bien.

Ce qui est bien avec une démocratie, c’est que si vous pensez que le gouvernement va trop loin – et que le gouvernement est doué pour aller trop loin… Je veux dire, ce n’est pas comme s’il ne faisait pas ça. Je comprends. — Mais si vous pensez que c’est le cas, vous avez un recours. Vous pouvez aller devant les tribunaux ou voter contre les salauds. Vous pouvez vous rendre à l’isoloir.

Mais la seule chose que vous ne pouvez pas faire dans une démocratie est d’utiliser la violence pour changer un résultat. Dès que vous utilisez la violence pour changer ce résultat, vous créez en fait le contraire d’une démocratie. Vous êtes sur la route du fascisme.

La seule exception sur laquelle je pense en fait vouloir insister est qu’il y a une histoire dans ce pays de mouvements de protestation qui sont parfois devenus violents. Ces mouvements, ce sont des groupes de personnes qui revendiquent leurs droits fondamentaux. Le mouvement ouvrier d’il y a 100 ans, le mouvement des droits civiques, ces manifestations étaient parfois violentes, mais parfois il faut de la violence pour attirer l’attention d’un gouvernement immoral qui n’est pas intéressé à agir de manière libre et juste.

Sean Illing

Je suppose que j’ai toujours pensé à la liberté comme une activité, pas comme une condition. Il y a une tendance, surtout dans notre culture, à considérer la liberté comme « la liberté de ». Être libre, c’est ne pas être tyrannisé par un pouvoir extérieur, et c’est bien, mais c’est incomplet. Vous pouvez être libre de la tyrannie, mais si vous êtes démuni, si vous êtes abandonné, si vous n’avez pas de libre arbitre parce que vos besoins les plus immédiats ne sont pas satisfaits, vous n’êtes pas libre dans un sens significatif. Je dis tout cela parce que c’est pourquoi je pense que nous sommes obligés de nous soucier de la condition des autres si nous croyons en la liberté comme droit universel.

Ok, c’est la fin de ma diatribe, promis.

Sébastien Junger

Non, vous avez tout à fait raison. Je n’ai pas abordé ces problèmes contemporains en Amérique dans mon livre, parce que la question de la liberté, ça ne change pas tellement au fil des âges. J’essayais d’écrire un livre sur ce qui permet aux humains de conserver leur autonomie face à un groupe plus puissant. Tout au long de l’histoire, des groupes très impuissants et souvent très mobiles ont pu échapper ou combattre des groupes dominants plus importants qui voulaient les opprimer. Ce qui est extraordinaire chez les humains, contrairement à tout autre mammifère, c’est qu’un individu plus petit ou un groupe plus petit peut en fait combattre un plus grand. Je voulais comprendre comment cela fonctionnait. Comment conserver son autonomie face à un groupe plus puissant ?

Parfois, ce groupe plus puissant est votre propre gouvernement. Le mouvement ouvrier il y a 100 ans, il y avait des travailleurs étrangers totalement privés de leurs droits qui travaillaient dans les usines textiles du Massachusetts, et ils ont affronté la Garde nationale, les entreprises et le gouvernement, et ils ont fait changer les lois.

L’une des façons dont ils ont réussi a été d’incorporer des femmes dans leurs rangs. Une fois que vous placez les femmes en première ligne d’une manifestation, les flics n’osent souvent pas recourir à la violence de masse. Ils sont bien plus disposés à faire ça contre les hommes. Comme l’a dit un policier frustré à Lawrence, dans le Massachusetts, en 1912, il a déclaré : « Un bon flic peut gérer 10 hommes. Mais il faut 10 flics pour s’occuper d’une femme. Cela a changé la dynamique tactique dans les rues qui a permis à ces manifestations de réussir.

Mais permettez-moi juste d’ajouter à cela : ce que je disais à propos d’être libéré d’un ennemi ou d’être libéré de l’oppression au sein de votre propre société, ce sont les préoccupations classiques des conservateurs et des libéraux. Les conservateurs s’inquiètent d’une menace extérieure, et les libéraux, ils s’inquiètent beaucoup moins des étrangers. En fait, ils leur sont souvent assez ouverts culturellement. Ce qui les inquiète, c’est l’injustice interne. Si vous prenez ces deux préoccupations et que vous les mariez dans une société, vous avez une société qui peut à la fois se protéger et gérer un système assez équitable. L’un ou l’autre ne fonctionnerait pas très bien.

Il y a en fait beaucoup de données. Il y a un livre merveilleux, je le regarde en ce moment dans ma bibliothèque, Our Political Nature, d’Avi Tuschman. Peut-être que vous le savez. Il rassemble toutes les études qui montrent que nos prédilections politiques sont en partie héréditaires. Environ 50 pour cent de la variance de notre opinion politique vient de notre génétique, c’est hérité. Cela signifie pour moi qu’un point de vue fondamentalement conservateur ou libéral devait avoir été adaptatif dans notre passé évolutif. Quand ils sont à peu près égaux au sein d’une société, vous êtes à ce genre de point idéal où vous pouvez vous défendre et vous dirigez une société qui est juste et donc stable.

Sean Illing

Ce thème de l’importance des groupes, de la communauté, de la solidarité, était au cœur de votre dernier livre, Tribe, qui parlait des combattants et du retour à la vie « normale ». Les soldats rentrent à la maison et cette intensité a disparu, le sens du but immédiat et irrésistible a disparu. Même le titre de votre documentaire sur la randonnée, The Last Patrol, évoque ce désir de retrouver l’intensité émotionnelle de la guerre. Était-ce quelque chose qui était clair pour vous dès le début, ou cette partie est-elle devenue claire une fois que vous étiez sur la route ?

Sébastien Junger

Non, je savais comment ça se passerait là-bas. Je veux dire, écoutez, ce qui est intéressant dans le fait de devoir trouver de l’eau, c’est que cela crée la valeur appropriée pour l’eau. Si vous pouvez simplement obtenir de l’eau en ouvrant un robinet, cela n’a aucune valeur. Si vous devez partir à sa recherche, l’eau a soudain de la valeur. Soudain, avoir chaud a de la valeur, être en sécurité a de la valeur.

Je sais que la seule façon de survivre et de fonctionner efficacement dans un environnement brut comme celui-là, en particulier celui semi-industriel dans lequel nous étions, qui comportait également toutes sortes de menaces sociales, c’était d’être dans un petit groupe qui était assez fidèle à lui-même et où les gens étaient prêts à faire des choses très difficiles pour s’assurer que tout le monde allait bien.

Depuis que j’ai écrit Tribe, j’ai eu cette pensée: « Comment définissez-vous ‘tribu’? » C’est un de ces mots insaisissables, comme la liberté. Vous essayez de le définir, puis ça gicle sur le côté et vous vous dites : « Non, ce n’est pas ça non plus. » Vous ne pouvez pas tout à fait le cerner. Et je me suis dit : « C’est une ‘tribu’. Je ferai en sorte que tout ce qui t’arrive m’arrivera aussi. Nous vivons cela ensemble.

Ce petit groupe avec qui j’ai marché le long des voies ferrées, c’est vraiment comme ça que nous étions. À un moment donné, nous avions un indice de chaleur de 110 degrés et un gars a vraiment commencé à tomber. Nous portions tous 50, 60 livres sur le dos, voire 70 parfois si nous étions chargés de nourriture. Nous devions arriver là où nous allions. L’un de nous a dit au gars qui était en train de se brouiller : « Ecoute, mec, je vais prendre ton sac. » Il a mis 60 livres sur 60 livres, l’a attaché et a marché de cette façon jusqu’à ce que le gars qui avait des problèmes se sente un peu mieux et reprenne son sac. C’est « ce qui t’arrive, m’arrive ». Nous sommes dans le même bateau.

Ce que je dirais à propos de Tribe, dans le troisième chapitre, je parle des soldats parce que c’est le sujet d’actualité le plus immédiat que le public connaît. Mais en fait, au début du livre, je parle du fonctionnement de la communauté et de la raison pour laquelle la communauté tribale a toujours été si attrayante.

Le long de la frontière américaine, il y a beaucoup, beaucoup de cas de jeunes, de jeunes Américains, fuyant vers les indigènes. S’enfuir pour rejoindre les indigènes. Comme Benjamin Franklin l’a lui-même déploré, il n’y a pas eu d’exemples d’Autochtones allant dans l’autre sens. C’est une société chrétienne blanche qui pense qu’elle est supérieure, mais les gens votaient en quelque sorte avec leurs pieds, pour ainsi dire, et toute la migration se faisait vers la tribu. Vous n’aviez pas l’église dans votre cou, vous n’étiez pas derrière la charrue 12 heures par jour à labourer un champ rocheux. Vous n’aviez pas ces horribles mœurs sexuelles et sociales de la société coloniale.

Fait intéressant, de l’autre côté du monde, la Grande Muraille de Chine a toujours été considérée comme ayant été construite pour empêcher cette sorte de horde barbare, les nomades de la steppe qui ont envahi la Chine continentale, ont envahi l’empire chinois et n’a pas tout détruit. Évidemment, c’était un élément, mais ce que beaucoup d’historiens pensent maintenant, c’est que le mur était aussi là pour empêcher les gens, les agriculteurs chinois appauvris, de fuir vers la société nomade.

La société nomade est toujours plus équitable, plus égalitaire que la société sédentaire, agricole, où l’on peut accumuler des richesses et les transmettre de génération en génération. Les débuts de la structure de classe commencent avec l’agriculture. Ce que les premiers Chinois essayaient de faire, c’est d’empêcher leur propre peuple de s’enfuir également vers les peuples autochtones de l’autre côté du mur.

