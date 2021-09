Le Paranaense a frappé Peñarol à Montevideo

24/09/2021

Avec des buts de David Terans et Pedro Rocha, le Athletico Paranaense Battement brésilien ce jeudi Peñarol par 1-2 à Montevideo et a franchi une étape importante vers la finale de la Copa Sudamericana à 90 minutes de la fin.

Ils avaient à peine couru deux minutes que le visiteur frappa pour la première fois. Une erreur dans le départ de la défense locale a bien été mise à profit par l’Uruguayen Terans, qui avec une pirouette spectaculaire a battu le gardien Kevin Dawson après une passe de Guilherme Bissoli et a porté le score à 0-1.

Boostée par le but, l’équipe qui ce soir était dirigée par Bruno Lazaroni en l’absence de Paulo Autuori pour cause de suspension s’est tournée vers l’attaque. Là, la contre-attaque avec de longs ballons pour Terans et Nikao était leur arme principale, bien contrée par la défense locale. De l’autre côté, Walter Gargano a commencé à manier les ficelles de son équipe et avec de bonnes touches de balle il a compliqué une défense qui a coupé le jeu avec de nombreuses fautes. En seconde période, l’ancien milieu de terrain de Naples a abaissé ses performances et a été remplacé par l’Argentin Nicolás Gaitán.

Environ 22 minutes, lorsque Peñarol n’a pas généré de situations plus risquées, leurs jeunes promesses se sont réunies et ont réalisé le match nul avec un grand jeu. Du secteur gauche, Facundo Torres a servi le ballon pour Alvarez Martinez, qui a battu le gardien Santos et marqué son dixième but dans la coupe.

Sans situations plus risquées, la première partie s’est déroulée sur un nul 1-1. En seconde période, Peñarol a mieux commencé et a généré le plus clair sur la droite grâce au bon circuit réalisé par Giovanni González et Agustín Canobbio. Carlos Rodríguez et Álvarez Martínez à différents moments ont réussi à marquer de la tête, mais celui qui a finalement converti était le Paranaense. A 75 minutes, après un corner, Pedro Rocha il a capturé un botté de dégagement et a mis KO Dawson avec un tir puissant de l’extérieur de la zone. Peñarol a tenté de réagir et s’est approché à plusieurs reprises, mais les bonnes réponses du gardien Santos et du central Thiago Heleno ont empêché l’égalité. De cette façon, les Paranaenses ont remporté la victoire et ont fait un pas important vers la finale, sachant que la semaine prochaine, ils clôtureront la série en jouant à domicile.