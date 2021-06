Le parapluie solaire qui refroidit l’air et les boissons, et charge le mobile | La technologie

Sammontana Beach Umbrella est un parasol avec des panneaux solaires pliables qui utilise le soleil pour rafraîchir l’air et les boissons, et pour recharger les téléphones portables.

le parapluies Ils sont devenus un symbole de tourisme, de vacances et de protection contre le soleil à la piscine ou à la plage.

Ils empêchent littéralement les rayons du soleil de nous atteindre. Pourquoi ne pas profiter de son contact direct avec le soleil le plus puissant, pour installer des panneaux solaires ?

Certains parasols ont un panneau solaire pour recharger votre mobile, mais le Parasol de plage Sammontana ça va beaucoup plus loin. Merci à votre panneaux solaires pliables peut capter de l’énergie pour rafraîchir l’air qui l’entoure, rafraîchir les boissons et recharger les appareils. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Sammontana Beach Umbrella est une collaboration entre le plus grand glacier italien, Sammontana, et Carlo Ratti Associati, un studio de design fondé par le professeur du MIT Carlo Ratti.

S’inspirant de panneaux solaires pliables utilisant des satellites, le vaisseau spatial et la Station spatiale internationale elle-même, Carlo Ratti Associati a collaboré avec l’ingénieur du panel d’experts Chuck Hoberman pour créer un parapluie de 3,2 mètres de diamètre et 2,5 mètres de haut, qui possède des panneaux solaires sur toute sa surface, et se déploie comme un origami.

Les panneaux solaires convertissent l’énergie du soleil en électricité et l’utilisent pour différentes fonctions. Vous pouvez vaporiser de l’eau ou expulser de l’air froid pour refroidir l’environnement autour du parapluie. Aussi recharger les téléphones portables et rafraîchir les boissons dans un petit réfrigérateur.

Ces parapluies peuvent être connectés en parallèle pour collecter l’énergie solaire tous ensemble et alimenter des appareils plus exigeants tels que un réfrigérateur à glace.

C’est un excellent moyen d’exploiter la lumière du soleil sur précisément l’un des objets qui reçoit le plus de lumière.

C’est le temps des énergies renouvelables. Le contexte encourage les investissements dans les centrales vertes. De pair, l’autoconsommation s’épanouit dans les foyers comme un moyen non seulement de garantir la consommation d’énergie propre mais aussi de réduire la consommation d’énergie.

Parasol de plage Sammontana ils ne sont pas un simple prototype. Le 12 juin, les premières unités seront mises en service à la Bibliothèque BAM, dans le parc Alberi Milano à Milan.

Pour le moment, ils n’ont pas annoncé s’ils prévoyaient de les vendre ou de transférer le design à un fabricant de parapluies, mais c’est une idée qui pourrait avoir un bon succès commercial, en particulier auprès des propriétaires de bars, de restaurants et de bars de plage.