Le parc de bureaux d’Hyderabad franchit 90 millions de pieds carrés au T3 2021 : CBRE

Avec Hyderabad réussissant à contenir la pandémie et à assouplir les restrictions sur les activités commerciales et sociales, les entreprises ont maintenant lentement commencé à rouvrir leurs bureaux.

Témoin d’une demande croissante de bureaux et d’un afflux massif d’offres, en particulier le long du couloir informatique et du couloir informatique étendu, le parc de bureaux de qualité investissement d’Hyderabad a doublé par rapport à 2016, dépassant les 90 millions de pieds carrés à la fin du troisième trimestre 2021. Poursuivant sur sa lancée, la ville est devrait ajouter environ 30 à 35 millions de pieds carrés de parcs d’affaires de qualité investissement au cours des trois prochaines années, selon un rapport de CBRE.

Poussé par des initiatives politiques et d’infrastructure, le secteur IT / ITeS d’Hyderabad a connu un revirement remarquable au cours des cinq dernières années. Cela a augmenté la croissance du secteur de l’immobilier commercial dans la ville. Attirées par ces progrès, les entreprises mondiales ont fait une incursion dans la ville et ont étendu leurs opérations, en raison d’un environnement commercial solide développé au fil des ans. Plusieurs entreprises ont choisi d’installer leurs centres d’externalisation, leurs back-offices, leurs installations de recherche et développement (R&D) ainsi que leur siège régional à Hyderabad.

Aujourd’hui, c’est l’une des destinations de bureaux les plus recherchées du pays, portée par divers moteurs de croissance. En raison de la demande croissante de bureaux, la ville a connu un afflux massif d’offres, en particulier le long du corridor informatique2 et du corridor informatique étendu3. Cela a fait doubler le parc de bureaux de qualité investissement de la ville par rapport à 2016 et franchir 90 millions de pieds carrés d’ici la fin du troisième trimestre 2021.

Avec Hyderabad réussissant à contenir la pandémie et à assouplir les restrictions sur les activités commerciales et sociales, les entreprises ont maintenant lentement commencé à rouvrir leurs bureaux.

En partenariat avec Hyderabad Software Enterprises Association (HYSEA), CBRE South Asia Pvt Ltd a publié son rapport « The Next Normal – Reimagining Hyderabad’s Real Estate Landscape », qui indique qu’au fil des ans, Hyderabad s’est positionné sur le devant de la scène nationale en attirer des investissements à grande échelle dans des industries telles que l’informatique / ITeS, les sciences de la vie, l’électronique, etc. Le rapport plonge profondément dans la croissance du secteur des bureaux dans la ville, en raison des politiques gouvernementales étendues, des infrastructures urbaines efficaces et de la disponibilité de la main d’oeuvre.

Selon le récent rapport « APAC Future of Office Survey » de CBRE, 47 % des occupants de la région APAC ont commencé à encourager leurs employés à retourner au bureau, tout en leur offrant la possibilité de travailler à domicile.

CBRE estime que l’évolution des modes de travail indique que les modèles de travail hybrides variés sont susceptibles d’être la nouvelle norme. Le dernier rapport de CBRE indique que la plupart des occupants devraient exiger que les employés passent la majorité de leur semaine de travail dans les bureaux de l’APAC.

Commentant l’annonce, Anshuman Magazine, président, Inde et Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, CBRE, a déclaré : « La pandémie a influencé le fonctionnement des entreprises et leurs stratégies globales. Ils ont adopté de nouveaux modèles de travail qui maintiennent la flexibilité du lieu de travail au centre, en équilibrant les avantages sociaux et la rentabilité de l’entreprise. La demande d’espaces de bureaux physiques continuera d’augmenter alors que les employés attendent avec impatience des journées de travail normales; avec la vaccination de masse propulsant une nouvelle croissance sectorielle. Les initiatives politiques d’Hyderabad ainsi que des infrastructures urbaines efficaces devraient contribuer davantage au développement global de la région.

Commentant la même chose, Ram Chandnani, directeur général, Advisory & Transactions Services, Inde, a déclaré : « Depuis le début de la pandémie, nous assistons à un changement accéléré des performances, des attentes et du rôle du lieu de travail. Alors que les entreprises ont réussi à modifier leurs stratégies pour assurer un fonctionnement homogène, elles ont également exploité efficacement les changements potentiels dans les styles de travail. Alors que pour beaucoup, le travail à domicile peut se poursuivre, la demande d’espaces de travail physiques devrait être stimulée par des offres flexibles. »

Alors que l’environnement commercial est susceptible de continuer à s’améliorer, l’adoption accrue de la technologie, les lieux de travail hybrides, les modèles en étoile, les espaces de travail flexibles, etc. devraient façonner la prochaine norme de travail en Inde, en particulier à Hyderabad.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.