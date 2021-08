Le parc de la ville de New York voit une consommation de drogue effrénée au milieu des plaintes des résidents, selon de nouveaux dossiers

in

Surveillez vos pas au Needle Playground.

Les visiteurs réguliers du Patterson Playground dans le Bronx se plaignent depuis longtemps de la consommation de drogues qui y règne – et maintenant ils disposent de données pour montrer à quel point la situation est grave.

Des dossiers récemment publiés montrent que la ville y a ramassé plus de seringues usagées que dans tout autre terrain de jeu du Bronx au cours de n’importe quel mois de 2019.

Les résidents inquiets disent que les boîtes de dépôt de seringues envoient des messages contradictoires sur la consommation de drogues. (Renard 5 NY)

Les travailleurs ont nettoyé 2 352 aiguilles à Patterson, près de PS 18 dans la section Mott Haven, en août 2019, selon les données de la ville obtenues par le site Web de Muckrock le 21 juillet.

Au total, 4 714 seringues ont été récupérées sur le sol à Patterson en juin, juillet et août 2019, en hausse de 24% par rapport à la même période en 2018, lorsque 3 792 aiguilles ont été récupérées, selon les données de la ville.

“Ils sont partout. Partout dans les rues. Chaque endroit où vous êtes, vous en trouvez un”, a déclaré Pedro Velez, qui vit dans le quartier depuis 20 ans. “Les gens d’ici le savent, alors ils marchent très légèrement. Ils sont très vigilants.”

“Ils tirent toute la journée. Ils ont un spot de drogue là-bas dans le coin”, a déclaré Velez à propos des toxicomanes remplissant le parc. “Chaque nuit, à chaque heure du jour, cette chose continue.”

Les utilisateurs de Patterson se sont plaints du parc sale et en proie à la drogue pendant des années en ligne, avec une personne claquant l’espace vert dans une critique de Google comme « nulle part où vous voulez être », et une autre notant qu’il y avait « waaaay à [sic] beaucoup de têtes et d’aiguilles de dope.”

“C’est mauvais. C’est mauvais”, a déclaré au Post un autre local, qui n’a donné son nom que Smooth.

Un récent matin de semaine, The Post a observé une consommation de drogue ouverte autour du parc, avec un homme apparemment en train de “cuisiner” des stupéfiants, avec des seringues sur le sol à proximité.

Pendant ce temps, des groupes d’enfants jouaient au softball et au soccer à quelques encablures.

Plus tard dans la semaine, The Post a vu des techniciens médicaux d’urgence tenter de réveiller une femme apparemment inconsciente, qui était allongée sur le dos dans la cour de récréation.

“Vous permettez à vos enfants de ne pas avoir d’enfance”, a déclaré Smooth. “Vous les volez.”

La disponibilité des médicaments associée à un programme d’accès aux seringues juste au coin de la rue fait du terrain de jeu un aimant à aiguilles, ont déclaré les résidents.

“Tout est à portée de main. Donc, les gens se défoncent tous les jours”, a déclaré Velez.

À proximité, BOOM!Health, dont les services incluent “l’accès aux seringues, la coordination de la santé, la santé comportementale, le logement, les services juridiques, de défense des droits et de bien-être”, n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

