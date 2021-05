Le Parc: le rêve de la mandarine à son plus émouvant et évocateur

Après avoir signé à l’empreinte Virgin de Richard Branson en 1974, les visionnaires électroniques Rêve de mandarine amassé un formidable corpus de travail s’étendant de la percée commerciale de 1974, Phèdre, mais jusqu’en 1983 Hyperborée. En 1984, cependant, le trio basé à Berlin-Ouest a été transféré à Jive Electro – la ramification de la musique électronique de Jive Records de Clive Calder – après quoi ils se sont lancés dans la phase que les fans de longue date appellent «The Blue Years»: ce surnom lié à Jive’s les étiquettes bleues de la marque, qui ornaient les sorties de vinyle de la TD au cours des trois prochaines années. C’est pendant ce mandat qu’ils enregistrent des albums comme Le Parc, Lumière du soleil sous-marine, et l’inspiration William Blake Tyger.

Écoutez Le Parc sur Apple Music et Spotify.

Edgar Froese et co ont ouvert leur compte Jive avec novembre 1984 Pologne, le cinquième volet de la série d’albums live célèbres du groupe – celui-ci datant d’un spectacle de la taille d’une arène reçu avec enthousiasme derrière le rideau de fer dans le caverneux Torwar Hall de Varsovie. Sa suite, Le Parc, a débuté avec le bruit d’un avion à réaction qui planait au-dessus de sa tête, et la chanson titre urgente de l’album Jan Hammer-esque (sortie en tant que bande-annonce) a accordé à Tangerine Dream une exposition américaine précieuse lorsque le producteur Bruce L’actrice Angela) Lansbury l’a choisi comme thème de Street Hawk sur le réseau ABC: une série d’action télévisée populaire mettant en vedette Rex Smith dans le rôle de Jesse Mach, le dépanneur de la police non-conformiste, à moto.

«Le Parc» a donné le ton pour le reste de l’album, qui présentait neuf instrumentaux compacts, cinématographiques et accessibles, dont le plus long (le «Yellowstone Park» de clôture) cadencé en six minutes succinctes. Pourtant, alors que la brièveté relative des morceaux a peut-être irrité les puristes qui tiennent encore des épopées de 20 minutes à la Rubycon, l’album contenait néanmoins certaines des musiques les plus émouvantes et évocatrices de Tangerine Dream, avec l’ADN inhérent des différents lieux reflétant clairement les humeurs. des pistes individuelles. Le «Central Park» insistant, par exemple, absorbait la saveur du style de vie implacable 24/7 de New York, tandis que le «Zen Garden», inspiré du Japon, semblait aussi serein et heureux que son titre le suggérait, et le mémorable «Tiergarten» était aussi digne et aéré que le fameux «poumon vert» qui dominait le Berlin-Ouest natal du groupe.

Conformément à la tradition, Le Parc a reçu un accueil critique chaleureux, mais Johannes Schmoelling est parti à la suite de sa sortie, en publiant ses débuts en solo, Wuivend Riet (Wind Blown Reeds), pour l’empreinte électronique allemande Erdenklang, et en fondant le sien. Riet Studio dans le quartier bohème de Kreuzberg à Berlin. Tangerine Dream est revenu au vinyle avec Underwater Sunlight de 1986, date à laquelle ils avaient recruté Paul Haslinger, un autre claviériste polyvalent de formation classique qui avait auparavant étudié à la prestigieuse Académie de Musique de Vienne.

La sortie 16CD et double Bly-ray, Tangerine Dream: The Virgin Recordings 1973-1979 peut être achetée ici.