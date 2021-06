Le parc national Dehing Patkai nouvellement notifié de l’Assam est un régal visuel pour les amoureux de la faune, vérifiez les photos

Les autres parcs nationaux de l’État d’Assam comprennent Kaziranga, Nameri, Orang, Manas, Raimona et Dibru-Saikhowa. (Crédit : @tourismgoi/twitter)

Dans une étape importante vers la protection de sa riche flore et faune, le sanctuaire de faune de Dehing Patkai dans l’Assam a récemment été transformé en parc national. La décision du gouvernement de l’État d’Assam de transformer la réserve faunique en parc national a été notifiée le 7 juin, a rapporté l’Indian Express. Avec la transformation de Dehing Patkai en parc national, l’État d’Assam est devenu l’État qui abrite le deuxième plus grand nombre de parcs nationaux avec un total de 7 aires protégées dans l’État avec le Madhya Pradesh avec 11 parcs nationaux au sommet.

Qu’arrivera-t-il à transformer Dehing Patkai en parc national ?

En cours de conversion en parc national, la région de Dehing Patkai bénéficiera de la plus haute protection contre toutes les activités humaines, industrielles et agricoles. Par rapport à un sanctuaire de faune, un parc national bénéficie d’une plus grande protection avec le moins d’intervention humaine autorisée dans l’aire de répartition du parc national.

Le gouvernement de l’État, en accord avec le gouvernement central, déclare une zone parc national ou sanctuaire de la faune en vertu de la loi de 1972 sur la protection de la faune. La décision s’avérera cruciale dans les efforts de conservation de la flore et de la faune hébergées par le parc national Dehing Patkai. Les autres parcs nationaux de l’État d’Assam comprennent Kaziranga, Nameri, Orang, Manas, Raimona et Dibru-Saikhowa.

Flore et faune du parc national Dehing Patkai

Selon le ministère du Tourisme de l’Union, le parc national Dehing Patkai abrite la seule forêt tropicale de l’État et abrite une grande variété d’espèces végétales et animales. Une attraction majeure à Dehing Patkai est 30 sortes de papillons, une variété d’oiseaux indigènes et migrateurs, des singes, des langoors, des éléphants et des buffles sauvages, entre autres.

Le parc national nouvellement notifié est également promu par le ministère du Tourisme à travers son programme de promotion du tourisme Dekho Apna Desh.

L’État d’Assam est l’un des États les plus riches en faune et flore sauvages qui abrite une gamme d’espèces sauvages, notamment des rhinocéros, des tigres et des éléphants.

