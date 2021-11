Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

The Pokémon Company a partagé de nouveaux détails concernant Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, les prochains remakes Diamond et Pearl pour Nintendo Switch.

Comme vous le verrez dans la toute nouvelle bande-annonce ci-dessus, les nouveaux jeux comprendront une toute nouvelle zone appelée « Ramanas Park ». Décrit comme « une nouvelle installation expansive », Ramanas Park vous permettra de rencontrer une variété de Pokémon légendaires.

D’après le bruit des choses, se rendre à Ramanas Park n’est pas une tâche facile – vous devrez être entré dans le Temple de la renommée (ce qui signifie que vous devrez avoir vaincu l’Elite Four du jeu), et vous devrez également explorer Sinnoh pour les ardoises spéciales.

À l’intérieur des pièces du parc Ramanas se trouvent des piédestaux, et il est dit que si vous insérez l’ardoise correspondante dans un piédestal, un Pokémon légendaire apparaîtra. On ne sait pas exactement comment ces ardoises peuvent être obtenues, vous devrez donc faire des recherches pendant que vous explorez la région de Sinnoh.

Il a été confirmé que Mewtwo et Rayquaza seront disponibles, et certains Pokémon légendaires seront exclusifs à des versions particulières. Raikou, Entei, Suicune et Ho-Oh se trouvent tous dans Brilliant Diamond, tandis qu’Articuno, Zapdos, Moltres et Lugia se trouvent dans Shining Pearl.

Quant aux ardoises ? Eh bien, nous pensons que les fans de longue date apprécieront leurs créations :

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl seront lancés sur Nintendo Switch le 19 novembre et les précommandes sont disponibles dès maintenant. Pour explorer Ramanas Park, vous devrez mettre à jour votre jeu avec la dernière version du logiciel une fois les titres lancés.