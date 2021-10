Le parcours d’Olivia Newton-John contre le cancer : ce qu’il faut savoir

La star de Grease Olivia Newton-John est apparue brièvement au début de l’épisode du 18 octobre de Dancing With the Stars, qui célébrait les chansons de la comédie musicale populaire. Newton-John a souhaité bonne chance aux danseurs de chez elle et espérait qu’ils s’amuseraient autant à danser sur les chansons qu’elle l’a fait lors de la création de Grease en 1978. Pour ses millions de fans, c’était bon de voir Newton-John bien se débrouiller pendant la bataille en cours. avec le cancer.

Newton-John, 72 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la première fois en 1992, et il est revenu en 2013. En mai 2017, Newton-John a déclaré qu’elle avait à nouveau reçu un diagnostic de cancer du sein, qui s’est métastasé et s’est propagé à ses os. En août 2019, elle a déclaré à 60 Minutes d’Australie qu’elle se sentait chanceuse d’être encore en vie. « Je vis avec. Cela ne fait que renforcer ma gratitude », a déclaré Newton-John via PEOPLE. « Nous savons que nous allons mourir à un moment donné et nous ne savons pas quand c’est. Quand on vous donne un diagnostic de cancer ou un diagnostic honnête et effrayant, vous avez soudainement la possibilité d’un délai. La vérité est , vous pourriez vous faire renverser par un camion demain. Donc, chaque jour est un cadeau, surtout maintenant. »

Bien que le cancer soit revenu sous une forme agressive à l’époque, Newton-John a déclaré qu’elle était optimiste de pouvoir gagner la bataille. Cependant, elle a également dit qu’elle ne voyait pas cela comme un combat. « C’est quelque chose avec lequel je vis », avait alors déclaré le chanteur de « Physical ». « Je le vois comme quelque chose dans mon corps dont je me débarrasse. Je ne parle pas d’une bataille ou d’une guerre, parce que je pense que cela crée ce genre de sentiment dans votre corps comme si vous combattiez quelque chose d’étrange à l’intérieur de vous . Je le laisse aller et lui dis de partir et de parler à mon corps pour qu’il se guérisse et n’essaye pas de faire ça. Parce que ça prend toute ta vie et tout ton être. «

Dans une interview plus récente avec Closer Weekly, Newton-John a déclaré qu’elle se sentait « très bien » après avoir changé son alimentation. Elle a également admis avoir utilisé des herbes et du cannabis pour soulager la douleur. « Mon mari me fabrique des teintures qui m’aident énormément contre la douleur, l’inflammation, le sommeil et l’anxiété », a déclaré Newton-John en juillet. « J’aimerais faire des recherches sur tout cela et découvrir ce qui se passe d’autre parce que je me sens bien. »

Newton-John n’a pas laissé son cancer entraver son travail. Plus tôt cette année, elle a enregistré « Window in the Wall », un duo avec sa fille Chloe Lattanzi. En 2019, elle a rejoint John Travolta pour une brève tournée en Floride, où ils ont rejoint les fans pour les projections de Grease. Elle milite également depuis longtemps pour la sensibilisation au cancer du sein. Elle dirige la Fondation Olivia Newton-John et le Centre de recherche sur le bien-être du cancer Olivia Newton-John porte son nom. Après le décès de l’épouse de Travolta, Kelly Preston, en 2020, Newton-John a déclaré qu’elle n’était que « plus déterminée » à aider à mettre fin au cancer.