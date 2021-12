Le parcours du producteur Roget Chahayed jusqu’aux Grammys comprenait des cours de piano et de commerce

La musique classique et la pop ont plus en commun que vous ne le pensez – demandez simplement au producteur Roget Chahayed. « La musique classique est le fondement de toute la musique que nous écoutons aujourd’hui, en ce qui concerne les chansons pop, le R&B, tout style de musique, vraiment », dit-il.

Le natif de Los Angeles de 33 ans, qui est nominé pour le producteur de l’année, non classique, aux 64e Grammy Awards et a travaillé avec des favoris du Top 40 comme Doja Cat, Halsey et Drake, a une connaissance unique de la façon dont le deux genres se chevauchent. C’est un pianiste de formation classique, diplômé du Conservatoire de musique de San Francisco avec un diplôme en interprétation de piano. Pendant les vacances scolaires, cependant, Chahayed s’éclipsait à LA, où il circulait dans des groupes locaux et plongeait dans des sessions de studio.

Ce temps en studio a finalement conduit Chahayed à rencontrer Melvin « Mel-Man » Bradford, un producteur renommé de Dr. Dre’s Aftermath Entertainment. Il ne fallut pas longtemps avant que Chahayed rencontre Dre lui-même. « [Mel] m’a surpris un jour et m’a amené dans le studio de Dre », se souvient Chahayed depuis son home studio de Tarzana, qu’il a converti à partir d’un garage. « Je n’étais pas habillé pour ça. Je n’y étais pas mentalement préparé. Alors que Chahayed entrait dans le bâtiment banalisé, il vit Dre assis derrière une console. « Puis il s’est retourné, m’a pointé du doigt et a dit: » J’ai entendu dire que tu étais gentil avec les touches. « »

Le producteur nominé aux Grammy Roget Chahayed chez lui à Tarzana.

(Christina House / Los Angeles Times)

Enfant qui a grandi à West Hills, Chahayed ne s’est jamais considéré comme un pianiste de concert, encore moins un pianiste de concert devenu producteur de pop. Né dans une famille culturellement reconstituée – la mère de Chahayed est originaire de Buenos Aires et son père est originaire de Damas – Chahayed s’est d’abord tourné vers le sport, le skate en particulier. Mais son père avait une passion pour le chant et était impatient que ses enfants apprennent le piano, embauchant un professeur du PennySaver local. (Les sœurs de Chahayed, Andrea et Juliana, sont également musiciennes.) « Je n’ai pas tellement aimé ça au début », admet Chahayed. « Je l’ai fait pour rendre mes parents heureux. »

Ses parents remplissaient la maison de musique. « J’ai écouté de la musique arabe, de la musique latine, du tango, Julio Iglesias, Luther Vandross, Raúl Di Blasio », dit-il. « En même temps, j’écoutais du rap. J’apprenais le jazz. J’étais constamment initié à de nouveaux sons et de nouveaux styles.

L’agilité de Chahayed sur les touches et sa facilité de production sonore lui ont valu une place permanente en tant que claviériste incontournable de Dre, poste autrefois occupé par son idole d’enfance, le producteur Scott Storch. « Pendant la majeure partie de 2014, vous pouviez me trouver à [Dre’s] studio, travailler, jouer du clavier, créer des rythmes et absorber toutes les informations dont j’avais besoin », dit-il. Assis à côté d’un mur de studio empilé de claviers, Chahayed façonne son instrument de prédilection pour s’adapter à toutes les humeurs. « Je ne sais pas jouer de la guitare, mais je peux certainement jouer sur un clavier et faire sonner comme si un guitariste jouait », dit-il en riant.

Aujourd’hui, Chahayed est un collaborateur très recherché, Billboard le surnommant « l’une des machines à succès les plus fiables du hip-hop et de la pop ». Il a coproduit et co-écrit « Broccoli » de Shelley FKA DRAM (anciennement DRAM), « Bad at Love » de Halsey, « Sicko Mode » de Travis Scott et « Laugh Now Cry Later » de Drake, nominé aux Grammy Awards. La nomination du producteur de l’année de cette année honore son travail sur le LP de Nas « King’s Disease II », l’album « Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) » de Kali Uchis et « Kiss Me More » nominé aux Grammy de Doja Cat avec SZA et ses album d’accompagnement « Planet Her ». « Nous nous sommes immédiatement tournés vers les styles et les sons de chacun », dit Chahayed à propos de son travail avec Doja. « C’est une écrivaine-interprète incroyable. Et sa concentration en studio est une chose très rare.

La perspective ancrée de Chahayed, son penchant pour les fioritures cinématographiques et son véritable intérêt pour la collaboration sont ce qui a alimenté son succès en tant que producteur. « Avoir les hits aide les gens à savoir qui vous êtes, mais ils apprennent vraiment qui vous êtes lorsqu’ils passent du temps avec vous dans une pièce », dit-il. «Je ne me présente pas aux sessions et je tire un tas de battements. Je pense que c’est quelque chose que les artistes apprécient vraiment. J’aime construire à partir de zéro.

L’ascension de Chahayed n’a pas été sans ralentisseurs. En 2013, lui et son collègue producteur-compositeur Wesley Singerman ont passé quelques semaines ensemble « à créer des rythmes de niveau supérieur », se souvient Chahayed. Un producteur de la région a pris note et a proposé d’acheter les battements de la paire dans une transaction en espèces. « Donc, nous nous sommes dit : « C’est cool » », dit Chahayed. « Nous gagnons de l’argent avec la musique. Mais la réalité était que nous étions sur le point de nous faire avoir.

La prochaine fois que Chahayed a entendu ses rythmes, il écoutait le nouvel album de Kendrick Lamar en 2015 « To Pimp a Butterfly ». Horrifié, Chahayed réalisa que ses compositions avaient été placées sur deux morceaux de l’album : l’interlude jazzy « For Sale ? » et la première moitié de « u ». En raison de la nature du contrat qu’ils avaient signé, Chahayed et Singerman ne pouvaient prétendre à aucun crédit ni à aucune redevance. «Au lieu de brûler des ponts et de nous énerver, nous avons décidé de continuer à travailler dur et de passer à l’étape suivante, qui était de trouver un manager», dit-il.

Au cours des années suivantes, Chahayed a eu la chance de rencontrer Lamar, mais a choisi de ne pas mentionner ses contributions non créditées. « La plupart du temps, les artistes ne savent pas comment les affaires sont gérées dans les coulisses », dit-il en haussant les épaules.

Même lorsqu’il aborde des sujets délicats tels que l’avenir de Travis Scott après la tragédie d’Astroworld, Chahayed adopte un ton mesuré et diplomatique. « C’est une chose très malheureuse », dit-il à propos du festival au cours duquel 10 spectateurs ont été tués. « Il y a tellement de choses que quelqu’un peut contrôler lorsqu’il est au milieu d’une performance. je sais que [Scott] ne se sent pas bien à propos de ce qui s’est passé. Je sais qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour arranger les choses.

En tant qu’interprète lui-même, Chahayed est impatient de sortir du matériel solo et, un jour, de composer des films. Il est déjà en route ; l’année dernière, il a co-écrit deux chansons pour la bande originale de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » : « Lazy Susan » interprétée par 21 Savage avec Rich Brian, Warren Hue et Masiwei, et « Fire in the Sky », interprété par Anderson .Paak.

« Il me met à l’aise pour essayer différentes choses », déclare .Paak de Chahayed. « Et sa compréhension de la théorie lui permet d’aller là où d’autres ne peuvent pas. »

« Autant j’aime voir mon nom dans le générique d’une grande chanson, autant j’aimerais voir mon nom sur grand écran », dit Chahayed. « C’est quelque chose sur quoi je travaille tous les jours. Comme l’a dit David Foster, optez pour l’EGOT. Je veux tout faire. »