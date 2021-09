Chris White, directeur général de Microsoft Research Special Projects, dirige une équipe qui développe des outils logiciels et une infrastructure open source pour relever les défis liés aux crises. (John Edwards / TriFilm Photo)

Chris White croit au pouvoir de la technologie pour, sinon nous sauver, du moins rendre le monde meilleur en aidant à protéger les plus vulnérables d’entre nous. Il n’est certes pas le seul parmi ses pairs ingénieurs à avoir une vision optimiste de la technologie.

Mais ce qui rend sa position quelque peu inhabituelle, c’est que White a affronté certains des coins les plus laids et les plus sombres de la technologie et a émergé plein d’espoir.

White est le directeur général des projets spéciaux de Microsoft Research et fait partie d’un partenariat des Nations Unies qui publie mercredi le tout premier ensemble de données mondial sur les victimes et les survivants de la traite des êtres humains. L’ensemble de données a été construit à l’aide d’un outil open source récemment développé par White et d’autres de la société basée à Redmond, Wash. Il est associé à un deuxième outil qui peut aider les décideurs politiques, les forces de l’ordre, les organisations non gouvernementales et d’autres à analyser les informations pour mieux comprendre et arrêter la traite des êtres humains.

L’initiative est un exemple du type de solutions technologiques axées sur la mission, durables et collaboratives qui, selon White, sont essentielles pour faire face aux crises complexes. Cela inclut la traite des êtres humains, ainsi que les catastrophes qui touchent plus directement toutes nos vies, comme la pandémie de COVID-19 et les retombées du changement climatique.

La meilleure chose que nous puissions faire est d’informer la politique avec les informations les plus précises.

«Je regarde vers la prochaine crise où nous n’attendons pas six mois pour comprendre s’il est juste de porter des masques ou non, si nous restons à six pieds l’un de l’autre ou non. Mais que nous sommes prêts à partager des informations et à présenter des preuves pour examen d’une manière un peu plus transparente », a déclaré White. “Et c’est peut-être idéaliste… mais de mon point de vue, la meilleure chose que nous puissions faire est d’informer la politique avec les informations les plus précises.”

À cette fin, plus tôt cette année, White a aidé à former une nouvelle organisation au sein du groupe Microsoft Research. C’est ce qu’on appelle l’équipe de résilience sociétale.

« Nous pensons qu’il est essentiel de pousser cette orientation de la recherche moderne à se concentrer sur l’impact mondial et l’autonomisation, et à être pertinente pour les sociétés que nous servons », a-t-il déclaré.

White a commencé à travailler chez Microsoft en 2015. Avant cela, il était en Afghanistan en tant que responsable de programme pour la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). White a dirigé un programme de création d’outils logiciels pour creuser dans le dark web, fouillant dans des endroits secrets où les informations se cachent des moteurs de recherche conventionnels. Le projet a utilisé l’apprentissage automatique pour donner un sens à ce qui a été découvert. La technologie a été appliquée aux réseaux de trafic sexuel, qui, par nécessité, utilisent le dark web pour mener leurs activités. L’effort a conduit à une augmentation des poursuites et a démêlé de grands réseaux de trafic.

Elisabeth, une femme qui a été victime de la traite à l’âge de 12 ans, est assise sur un lit alors qu’elle raconte son histoire. (Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations (OIM) / Lauriane Wolfe Photo)

La DARPA, cependant, limite le mandat de ses employés, donc après quatre ans, White a commencé à chercher un nouveau rôle. Chez Microsoft, il a vu le potentiel d’avoir un impact plus large. Peu de temps après avoir rejoint la société de logiciels et de cloud, il a aidé à former la coalition Tech Against Trafficking en 2018, avec Microsoft en tant que membre fondateur.

Ce travail a conduit à la collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies et à la création de l’ensemble de données synthétiques sur la traite des êtres humains. Les informations ont été recueillies par l’OIM et les principales organisations de lutte contre la traite, et comprennent des détails recueillis auprès des assistants sociaux et des permanences téléphoniques.

Les experts estiment qu’environ 40 millions de personnes sont victimes de la traite, y compris des enfants et des personnes exploitées sexuellement. L’ensemble de données capture des informations sur 156 000 personnes de 189 pays.

“Ces données fournissent un aperçu détaillé des profils et des expériences des victimes, des formes de traite des êtres humains et des informations sur les auteurs”, a déclaré un porte-parole de l’OIM par courrier électronique. L’ensemble de données représente “une fenêtre critique sur le crime et les populations cachées de victimes et d’auteurs, fournissant des informations que d’autres sources ne peuvent pas”.

Une image extraite de l’ensemble de données synthétiques sur la traite des êtres humains dans le monde. (Cliquez pour agrandir)

En plus d’être le premier du genre, l’ensemble de données publiques est remarquable pour protéger rigoureusement l’identité des personnes incluses, tout en conservant suffisamment de détails pour fournir des informations essentielles sur la traite. Les chercheurs ont pu faire les deux en utilisant un outil open source appelé Synthetic Data Showcase qui a été construit par l’équipe de résilience sociétale de Microsoft.

L’outil Showcase crée des enregistrements synthétiques qui ne peuvent pas être retracés jusqu’à des individus ou des groupes d’individus, protégeant ainsi leur vie privée et leur sécurité. L’ensemble de données complet dans son agrégat contient toujours des informations statistiques précises nécessaires aux analyses et à la prise de décision.

Et c’est là qu’intervient le deuxième outil open source, ShowWhy. Ce logiciel, qui sort également mercredi, aide à révéler les relations causales à partir des données. Dans ce cas, il peut révéler, par exemple, l’impact d’une catastrophe naturelle sur les trafics ou l’efficacité des politiques publiques pour juguler les délits.

L’OIM supervisera la maintenance de l’ensemble de données sur le trafic, tandis que Microsoft Research continuera à développer Showcase et ShowWhy.

White est désireux d’appliquer et d’adapter les outils à d’autres défis. Il a dit que la corruption serait une bonne cible de zone, taquinant les rôles des différents acteurs, traquant la fraude et le détournement de ressources. Un ensemble de données solide sur la corruption pourrait idéalement conduire une politique pour la combattre.

“Nous pensons”, a déclaré White, “qu’en combinant les données, la technologie et l’action collective, ces activités ne laisseront nulle part où se cacher – pas même le dark web.”