Le parcours Penyagolosa Trails, tronçon par tronçon

Sentiers de Penyagolosa Revenir de 15-17 octobre dans la 22e édition de la modalité Marató i Mitja (MiM), de 60 kilomètres, et 9 dans la course Castelló – Penyagolosa (CSP), de 110 kilomètres. La compétition sportive a consolidé ces dernières années l’un des itinéraires les plus complets et les plus attrayants de la scène nationale, parcourant certains des plus grands trésors naturels de la province de Castellón, la plupart protégés, mettant en valeur la richesse de la zone. Parallèlement à la promotion de la connaissance et du plaisir de l’itinéraire, l’événement applique une série de mesures et de bonnes pratiques pour protéger et conserver l’environnement naturel.

De manière générale, cette édition maintient le parcours présenté en 2019, sauf au départ, où les deux épreuves, contrairement aux années précédentes, partiront du même endroit : l’Université Jaume I de Castelló (UJI). De plus, afin de garantir la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans l’événement, l’organisation a envisagé et coordonné divers scénarios pour s’adapter rapidement et efficacement aux différents contextes sanitaires pouvant survenir au moment de l’épreuve.

Première section : Castelló – Les Useres

Comme lors d’occasions précédentes, le MiM et le CSP partagent un itinéraire dans la première section entre Castelló et Les Useres, bien qu’à cette occasion, tous deux partant de la Université Jaume I de Castelló. L’épreuve commence par se diriger vers l’Hôpital de La Magdalena, un point de référence pour affronter la première grande montée qui révèle le paysage de contrastes caractéristiques de la province et le niveau élevé d’exigence que requiert le défi. La dite Tossal Gros de Castellón Il fait 2,66 kilomètres de long, 234 m+ et une montée moyenne de 9 %, des données qui montrent l’effort et la maîtrise importants depuis le début de l’épreuve.

De là, les coureurs se dirigent vers Borriol, en alternant tronçons par chemin technique, tronçons plus « couloirs & rdquor; et des tronçons de voie. Une fois le Borriol passé, il devra faire face à une nouvelle ascension exigeante de 2,55 kilomètres avec 236m+, et une ascension moyenne de 14%. Les coureurs traverseront d’impressionnantes enclaves historiques et pittoresques de la commune, comme Pedra de Borriol, d’où l’on peut déjà apercevoir la Penyagolosa, la Pou de Mollet ou la Plus de Panero.

Une fois le CV-160 sauvegardé, le prochain objectif sera le Bassa de les Oronetes. Le chemin continue le long du lit de la rivière du Barranc de les Parres avant de commencer l’ascension vers le Mas de Polinàrio. A partir de cette pierre d’achoppement, le chemin jusqu’au poste de secours se fait par voie ferrée.

Après ce ravitaillement, la célèbre Rambla de la Viuda guidera les participants le long d’un chemin vers la Tossal del Segall, puis descendre dur vers le Barranc de les Olles. Avant d’atteindre Les Useres, les coureurs devront affronter plusieurs montées sévères jusqu’à atteindre les contreforts du village et le troisième ravitaillement. C’est à ce stade que les chemins des deux tests se séparent.

Deuxième section MiM: Les Useres – Sant Joan de Penyagolosa

Les participants du MiM affrontent l’équateur de l’épreuve traversant le GR33-Camí dels Pelegrins. Ce chemin, qui traverse les communes de Les Useres, Llucena del Cid, Xodos et Vistabella del Maestrat, a une valeur historique transcendantale dans la province, ayant été à travers l’histoire la principale voie de communication entre les fermes et les villes.

Les ravins escarpés et les chaînes de montagnes sont le tonique pittoresque de tout le voyage à travers le magnifique paysage du massif de Penyagolosa. Une fois passé le Serra de la Creu, le prochain point de référence sera l’ermitage de Sant Miquel de Torrosselles, la dernière fortification d’origine arabe avant d’atteindre la commune voisine. Avant de l’atteindre, il faudra monter et descendre le Mas de la Vall. Au total, c’est un tronçon de 2,67 kilomètres et 141 m +. De là, vous monterez jusqu’à la Lloma Bernat, 4,8 kilomètres et 490m+, qui sera le prélude à l’une des ascensions les plus complexes, physiquement et mentalement, de toute l’épreuve : la montée vers la piste de Xodos, que les participants affronteront. 3,22 kilomètres et 129 m + (très concentré dans la section finale) jusqu’à Xodos, une ville dominée par la tour de son ancien château arabe et qui offre des vues spectaculaires. À ce stade, la course aura laissé 50 kilomètres de retard et les 10 derniers kilomètres seront devant.

De Xodos, le test commence le long de la piste et commence peu après à gravir l’une des sections les plus importantes et décisives de la course, le Marinet, une section compliquée de 3,51 km et 375 m + jusqu’à atteindre le Pla de la Creu. De là, vous emprunterez un ancien chemin qui existait déjà avant de construire les pistes pour entrer dans la Banyadera dans le parc naturel de Penyagolosa, un paradis paysager et une biodiversité sans précédent d’une grande valeur pour toute la communauté valencienne. C’est là que se trouve le deuxième point le plus élevé de la communauté (1813 mètres au-dessus du niveau de la mer) et le plus convoité par les participants : le Penyagolosa. Une fois arrivé au Drapeau, le chemin est repris et une descente vallonnée, qui conduira à la dernière grande enclave : Sant Joan de Penyagolosa, où est le but.

Ce sanctuaire accueille année après année de nombreux pèlerinages, remontant au Moyen Âge, et est l’un des lieux religieux les plus emblématiques de la province. Sans aucun doute, l’endroit idéal pour terminer une expérience aussi intense et enrichissante que Penyagolosa Trails.

Deuxième section CSP : Les Useres – Sant Joan de Penyagolosa

À ce stade, alors que la route MiM dévie vers Torresselles, les participants au CSP s’attaquent aux 74 prochains kilomètres jusqu’à la ligne d’arrivée. L’itinéraire fera grimper les coureurs El Piló, à 704 mètres d’altitude, juste à la frontière entre les deux municipalités, avec 4,4 kilomètres et 317 m +. Après cette montée exigeante, vous descendez aux Foies, traversez la Barranc del Castell et la route reprend jusqu’à Atzeneta del Maestrat, où se trouve le cinquième poste de secours.

Une fois que nous avons laissé la ville derrière nous et après quelques kilomètres le long du PR, les coureurs affrontent le redoutable « wall & rdquor ;, un vieux traînard qui nous mène à la prochaine étape à l’ancien camping de Benafigos. À ce moment-là, les coureurs atteindront l’équateur de l’épreuve.

La course se poursuit en direction de Culla, cité médiévale située au sommet d’une colline, à 1 100 mètres d’altitude. Pour y accéder, l’itinéraire combine d’anciens chemins entre les fermes à la rivière Montlleó. Une fois la rivière traversée, l’ascension vers Penyacalva commence, connue pour son fronton rocheux plein d’arêtes brisées, ses couleurs contrastées, et sa grande longueur et hauteur. C’est une montée difficile, surtout au début, jusqu’à la dernière section qui nous emmène à plat sur la piste jusqu’à Culla.

Passé cet obstacle et laissé derrière lui Culla, l’itinéraire rejoint le GR7, l’un des plus grands sentiers de longue distance du pays, qui empruntera un chemin vers le Plus de Campos, point après lequel le chemin s’adoucit par des toboggans, avec de l’ombre et une végétation de chênes verts. Ce chemin se termine à l’ermitage de Sant Bartolomeu, huitième ravitaillement, nécessaire pour reprendre des forces.

Entre Sant Bartolomeu et Belle vue, la visite se poursuit le long des toboggans traversant la Plus de Salvador. De Vistabella commence la descente vers Barranc dels Molins, de là une nouvelle ascension vers Plus de l’Albagés et, après une pente douce, les toboggans reviennent à Xodos, où il y a l’une des vues les plus spectaculaires de la route : une descente d’où l’on peut voir la petite ville au pied d’une grande meule.

De là, le test atteint sa dernière ligne droite, aux 14 derniers kilomètres. Même si Xodos convergent, à nouveau, les deux races, la sortie de chacune d’elles est différente, laissant le CSP par l’ancien Route de Villahermosa, pour parcourir la zone inférieure de la Plus de Gargant et arriver à Plus de Collao pour relever le dernier défi de la course.

Avec l’imposante face sud du pic Penyagolosa en toile de fond, le chemin atteint le Fontaine d’El Paso et présente une dernière mais intense ascension à la Plus de la Cambreta, à 1 539 mètres d’altitude, le point culminant du CSP. Une fois dépassé, l’objectif de Sant Joan de Penyagolosa attendra après plus de 100 kilomètres d’efforts et de sacrifices couvrant une grande partie de la province.