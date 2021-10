Le parfait chargeur Galaxy et Pixel de poche

Le portefeuille de recharge de plus en plus déconcertant d’Anker est encore plus empilé. Cette fois, nous examinons l’Anker Nano II, un chargeur ultra-compact conçu pour alimenter les smartphones et ordinateurs portables les plus modernes.

Il y a en fait toute une série Nano II cette fois-ci, qui se décline en trois saveurs de puissance différentes en fonction de vos besoins de charge. Pour cette revue Anker Nano II, nous avons testé le modèle 30W. Mais soyez assuré que le matériel et les protocoles de charge sont les mêmes sur les trois. C’est juste la puissance maximale qui est différente.

Ce que vous devez savoir sur l’Anker Nano II

Anker Nano II 30W : 33,99 $ / 29,99 £ / 34,99 € / Rs. 7 999

Anker Nano II 45W : 39,99 $ / 34,99 £ / 35,99 € / Rs. 8.999

Anker Nano II 65W : 54,99 $ / Rs. 11 999

Le chargeur USB-C Nano II d’Anker est une version mise à jour du PowerPort Nano III ultra-compact (alias Anker Nano). Schéma de nommage déroutant, je sais. Cette fois, la prise arbore la dernière spécification de charge USB Power Delivery PPS ainsi que trois variantes d’alimentation différentes au choix.

Il existe un modèle de 30 W adapté aux smartphones, un modèle de 45 W mieux adapté au chargement des tablettes et une version de 65 W qui chargera tous les ordinateurs portables USB-C, sauf les plus exigeants. Les versions US 45W et 65W proposent également des broches pliables. Nous ne voyons pas beaucoup de fabricants proposer plusieurs SKU pour différents besoins des clients, alors faites votre choix.

En ce qui concerne la taille, le modèle 30W ne mesure que 31,5 x 30,4 x 37,8 mm (1,25 x 1,2 x 1,5 pouces) et pèse 60 g. Alors qu’à l’extrémité supérieure, la variante 65W mesure 36 x 42 x 42 mm (1,65 x 1,42 x 1,74 pouces) et pèse 150 g. Bien que les prises régionales de l’UE et du Royaume-Uni soient un peu plus longues, ce sont des chargeurs GaN très compacts.

Anker n’inclut rien d’autre dans la boîte, à l’exception d’un petit manuel. Vous devrez fournir votre propre câble USB approprié.

Ce qui est bon?

Robert Triggs / Autorité Android

L’Anker Nano II est compatible avec la majorité des normes de charge courantes, ce qui en fait un choix idéal pour pratiquement tous les gadgets. Il fonctionne bien avec USB Power Delivery PPS pour charger rapidement la série Samsung Galaxy S21 et Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. USB Power Delivery 3.0 vous couvre pour les iPhones et autres appareils USB-C, et il existe également la prise en charge de Quick Charge 3.0 et 2.0 pour les smartphones et autres gadgets hérités.

Anker Nano II 30WSamsung Galaxy S21 UltraApple iPhone 13 Pro MaxMicrosoft Surface X Pro

Anker Nano II 30W :

Port USB-C 1

Samsung Galaxy S21 Ultra :

24,0 W

8,64 V, 2,78 A

Apple iPhone 13 Pro Max :

20,9 W

8.67V, 1.60A

Microsoft Surface X Pro :

26,4 W

20,0 V, 1,32 A

Anker Nano II 30W :

Norme de charge

Samsung Galaxy S21 Ultra :

Alimentation USB PPS

Apple iPhone 13 Pro Max :

Alimentation USB 3.0

Microsoft Surface X Pro :

Alimentation USB 3.0

Anker Nano II 30W :

Puissance tirée du mur

Samsung Galaxy S21 Ultra :

29,2 W

Apple iPhone 13 Pro Max :

25.5W

Microsoft Surface X Pro :

31,1 W

Anker Nano II 30W :

Efficacité de charge

Samsung Galaxy S21 Ultra :

82,3%, bien

Apple iPhone 13 Pro Max :

82,0 %, bien

Microsoft Surface X Pro :

84,9%, très bien

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, la prise n’a aucun problème à charger tout ce que nous pouvons lui lancer. Bien que le modèle 30 W que nous avons testé soit parfait pour les téléphones et les petites tablettes, vous voudrez vous tourner vers le modèle 45 W ou probablement le modèle 65 W pour recharger rapidement les ordinateurs portables. Mais c’est formidable d’avoir cette flexibilité au point d’achat.

Ce qui est tout aussi impressionnant, c’est que l’Anker Nano II abrite tout cela dans un facteur de forme ultra-compact qui est merveilleusement portable. C’est grâce à la technologie GaN qui aide également le chargeur à fonctionner efficacement, allant de 82 à 85 % d’efficacité de transfert d’énergie mur-appareil. Si vous recherchez une prise murale discrète, vous n’en trouverez pas beaucoup plus compacte que celle-ci.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Robert Triggs / Autorité Android

Il n’y a pas grand chose à redire en termes de produit, il fait exactement ce que vous attendez d’un chargeur de pointe. Cependant, le modèle 65W n’est pas disponible en Europe au moment de la rédaction et est un peu cher ailleurs à 55 $. D’autant que l’Anker Nano II ne propose qu’un seul port USB-C. Accorder plus de ports signifie une plus grande taille, ce qui ne correspondrait pas à l’éthique Nano. Mais vous pouvez vous procurer le propre pod PowerPort III de 65 W d’Anker (39,99 $) ou l’Elecjet X21 Pro à trois ports (37,99 $) comme alternative au concentrateur de charge pour moins d’argent.

De même, l’Anker PowerPort III 25W (19,99 $) n’est pas vraiment plus gros que le 30W Nano II, possède des spécifications pratiquement identiques, des broches interchangeables, et pourtant il est beaucoup moins cher. C’est l’option la plus économique si vous recherchez le compagnon de charge idéal pour le Galaxy S21.

La prise chauffe également un peu lors de la charge à 30 W pendant une longue période, comme lors de la mise sous tension d’un ordinateur portable. J’imagine que les modèles 45W et 65W seront encore plus chauds. Ce n’est pas trop chaud au toucher mais c’est un petit inconvénient à la conception ultra-compacte.

Avis Anker Nano II : Dois-je l’acheter ?

Robert Triggs / Autorité Android

Les derniers produits de charge GaN d’Anker le font sortir du parc et le Nano II ne fait pas exception. Avec les dernières normes à bord et beaucoup de puissance, il n’y a rien que ce chargeur ne puisse gérer. Il est également incroyablement compact, ce qui en fait le chargeur discret ou le compagnon de voyage idéal, grâce aux broches repliables du modèle américain.

Surtout, avec 30 W de puissance embarquée et USB PD PPS, le Nano II est parfait pour charger rapidement votre smartphone Galaxy S21 ou Google Pixel 6. Si vous avez besoin de plus de puissance, le modèle 65W sera également compatible avec les ordinateurs portables.

Les produits de charge GaN d’Anker le font sortir du parc et le Nano II ne fait pas exception.

Cependant, le marché de la recharge est un endroit concurrentiel et l’Anker Nano II est un peu plus cher que certains modèles concurrents qui offrent des spécifications similaires. Donc, à moins que vous n’ayez vraiment besoin de la toute dernière norme de charge compressée dans un design ultra-compact, vous pouvez économiser quelques centimes en cherchant ailleurs, y compris le PowerPort III simple mais efficace d’Anker.

Anker Nano II

Parfait pour les Pixels, Galaxys, iPhones et plus

L’Anker Nano II arbore les dernières normes de charge rapide et se décline en trois variantes pour répondre à vos besoins en énergie. Un modèle 30W pour les smartphones, 45W pour les tablettes et une version 65W pour les ordinateurs portables USB-C.

Principales questions et réponses sur Anker Nano II

Q : Peut-il charger rapidement mon Samsung Galaxy S21 ?

R : Oui, car il prend en charge USB Power Delivery PPS. Il chargera également rapidement les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro à pleine vitesse.

Q : Peut-il charger rapidement mon Apple iPhone 13 ?

R : Oui, grâce à la prise en charge de l’USB Power Delivery 3.0.

Q : Prend-il en charge la charge rapide Qualcomm ?

R : Oui, la technologie PowerIQ3 d’Anker prend en charge Quick Charge 3.0 et 2.0, ainsi que la charge Apple 2.4A sur ce modèle.