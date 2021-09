Le pari dangereux du Salvador sur Bitcoin

Les investisseurs ont regardé au-delà du lancement tant attendu de Bitcoin comme monnaie légale au Salvador. Par exemple, le risque politique naissant sur l’éventuelle réélection de Nayib Bukele, la maturité des obligations ou l’accord avec le FMI.

En effet, les implications à long terme de cette expérience audacieuse restent à voir. Mais, les critiques disent qu’il met les finances du pays en danger.

En fait, les critiques de Nayib Bukele soupçonnent divers motifs, et l’enthousiasme pour Bitcoin au Salvador est une distraction. Et ainsi, assurer la nomination pour un deuxième mandat consécutif en 2024.

Plus précisément, un tribunal a décidé vendredi qu’un président en exercice pouvait briguer un second mandat.

En réalité, dans la décision, les magistrats ordonnent au Tribunal suprême électoral (TSE) d’autoriser « une personne qui détient la présidence d’El Salvador et qui n’a pas été président dans la période qui précède immédiatement à participer au concours électoral pour la deuxième fois. “

Le Salvador et le Bitcoin

La vérité est que la dette en dollars d’El Salvador est la pire au monde pour les investisseurs considérant les possibilités d’un autre mandat Nayib Bukele.

De plus, les investisseurs évaluent le risque d’un retard dans l’accord avec le Fonds monétaire international (FMI). Tout cela après que Nayib Bukele a remercié l’autorité de crédit pour la dépréciation du Bitcoin.

À cet égard, Ramiro Blazquez, stratège chez BancTrust & Co. a déclaré : « Il s’agit d’un risque purement politique, qui s’est accru après l’annonce de la réélection et n’était pas dans les prix. Il éloigne encore plus l’accord avec le FMI et pourrait intensifier le conflit diplomatique avec les États-Unis.

En fait, le FMI a averti que la stabilité macroéconomique à long terme du pays est en jeu pour de nombreuses raisons. Par exemple, l’adoption du Bitcoin complique les négociations sur la dette du pays endetté.

Pour sa part, l’ambassade des États-Unis au Salvador a déclaré dans un communiqué que la décision « sape la démocratie » et « érode davantage l’image internationale du Salvador en tant que partenaire démocratique et digne de confiance dans la région ».

Obligations salvadoriennes

De même, les analystes financiers commentent que la baisse des obligations salvadoriennes est due à la possibilité d’une réélection présidentielle. Et à l’introduction du Bitcoin, car il rend la situation politique plus imprévisible.

Avec tout cela, le prix des obligations salvadoriennes a de nouveau chuté le premier jour de la loi Bitcoin. Les obligations à échéance 2029 ont chuté de près de 5 cents mardi à 87,6 cents par rapport au dollar américain, la plus forte baisse depuis début mai. Cette mesure de consolidation du pouvoir a également touché les investisseurs qui jugent nécessaire un accord avec le FMI.

Soit dit en passant, El Salvador sollicite un prêt de 1,3 milliard de dollars auprès du FMI. Dont le plus grand membre votant est les États-Unis.

Ce à quoi Siobhan Morden, directrice de la stratégie obligataire pour l’Amérique latine chez Amherst Pierpont Securities, a déclaré : « L’essentiel est que l’agenda politique dominant sape les relations diplomatiques américaines, ainsi que les perspectives d’un programme du FMI.

Il a également ajouté : « Bien que les risques de défaut à court terme soient faibles, les risques de marché pourraient encore être élevés jusqu’à ce que nous comprenions mieux la prime de risque de la politique de Bukele. Surtout sur la façon dont ils prévoient de se financer l’année prochaine.

Pourquoi certains n’utilisent-ils pas Bitcoin comme monnaie légale ?

En particulier, les passionnés et les opposants à Bitcoin surveillent pour voir si un nombre important de personnes souhaitent effectuer des transactions avec Bitcoin. Et, si cela apporte un quelconque avantage à la nation d’Amérique centrale. Si l’expérience réussit, d’autres pays peuvent suivre l’exemple d’El Salvador.

D’ailleurs, Bloomberg explique à ses clients et utilisateurs pourquoi le monde civilisé n’utilise pas le Bitcoin comme monnaie légale ou comme réserve de richesse. Comme Nayib Bukele l’a décidé pour le Salvador.

Je termine avec cette phrase de Nayib Bukele : « Nous devons briser les paradigmes du passé. El Salvador a le droit d’avancer vers le premier monde.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport