Le pari d’Arteta peut se retourner contre les stars d’Arsenal « en colère » et n’offrant rien

Gabriel Agbonlahor a remis en question la prise de décision du manager d’Arsenal, Mikel Arteta, affirmant que son récent appel aurait laissé son homme principal « en colère ».

Arsenal a subi sa deuxième défaite consécutive lundi soir en tombant contre Everton 2-1. Les Gunners menaient à la pause, mais les buts tardifs de Richarlison et Demarai Gray ont permis à Rafael Benitez de remporter une victoire sans pression.

Alors qu’Arsenal menait à mi-chemin de la seconde mi-temps, Arteta a curieusement choisi de présenter Eddie Nketiah à l’action devant le capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang a fait une apparition avec cinq minutes à jouer après l’égalisation d’Everton, mais a raté une occasion en or dans l’acte final du match.

Aubameyang n’a pas atteint le sommet de sa forme cette saison, bien que la décision de favoriser Nketiah ait été surprenante étant donné qu’il semble destiné à partir dans l’une des deux prochaines fenêtres. Le jeune attaquant est dans la dernière année de son contrat et un nouvel accord n’a pas encore été conclu.

L’étrange décision a été souligné par Gary Neville alors qu’il travaillait sur Monday Night Football. Neville a prédit qu’il y aurait un « problème » entre Arteta et Aubameyang après le match.

Maintenant, l’ancien attaquant d’Aston Villa Agbonlahor a fait écho aux sentiments de Neville.

Agbonlahor a déclaré à Football Insider que l’appel du manager aurait laissé son attaquant « frustré » et « en colère ». Agbonlahor a également visé l’attaquant de deuxième choix du club – Alexandre Lacazette – en affirmant que le Français « n’offre rien ».

L’appel d’Arteta pourrait se retourner contre lui

« Arsenal n’avait tout simplement pas de sens pour moi », a déclaré Agbonlahor.

«Il leur manquait juste la passion d’aller marquer un deuxième but. [They] perdaient du temps, s’asseyaient et laissaient Everton venir sur eux. Ils auraient dû essayer de marquer un deuxième but.

« C’était une tactique très étrange mais c’est Arsenal, c’est Arsenal depuis 10 ans. Ils gagneront quelques matchs, réaliseront de bonnes performances, puis perdront des matchs qu’ils devraient gagner. Cela ne m’étonne pas.

« Il n’y a pas assez de dirigeants. Ne pas démarrer Aubameyang n’a pas fonctionné.

« Lacazette n’est pas la réponse, il ne m’offre rien. Il ne peut pas tenir le ballon, il ne court pas derrière.

« Aubameyang est en mauvaise forme mais il reste le meilleur attaquant d’Arsenal. L’amener après Nketiah également, cela n’avait tout simplement aucun sens pour moi. Pas question qu’il soit content de ça.

« C’est le capitaine du club, le talisman. Vous comprenez que vous êtes en mauvaise forme et que vous pourriez être abandonné. Mais vous pensez que vous serez le premier sous-marin, pas cinq minutes à la fin.

« Il sera certainement frustré par cela et en colère. »

Le délai de transfert laisse Arsenal sur ses talons

Pendant ce temps, Arteta restera déçu après que le transfert d’un talent adolescent à Arsenal ait été suspendu pour une autre année.

Les rapports affirment qu’ils envisagent la signature de Ianis Stoica du club roumain du Steaua Bucarest. C’est un ailier droit délicat qui a le potentiel de décrocher un gros coup dans un proche avenir.

Lors d’une interview en novembre, le chef du Steaua Bucarest, Gigi Becali, a déclaré que Stoica resterait dans son pays natal jusqu’à l’âge de 22-23 ans – jusqu’à quatre ans à partir de maintenant.

Mais Becali a désormais fixé un nouveau calendrier pour l’avenir de la starlette.

Il a déclaré (via Sport Witness): « Les choses sont claires avec Ianis Stoica. Que j’ai demandé 10 millions d’euros pour Ianis Stoica alors qu’on m’a proposé 7 millions d’euros, c’est une autre affaire. Je sais pourquoi j’ai demandé cet argent, et je sais pourquoi je l’ai dit publiquement.

« Mais pour moi, les choses sont très claires. Vous ne verrez pas des joueurs de 18 ou 19 ans me quitter. Je ne vais pas lâcher les jeunes footballeurs du Steaua Bucarest après deux ou trois douches prises dans les vestiaires de mon équipe.

« J’ai ma stratégie et nous allons faire les transferts un par un. Celui qui a fait son travail pour Becali, et je suis satisfait de lui, ce sera à son tour de partir. Ianis Stoica ne fait que commencer. Tavi Popescu aussi. Ils me quitteront à 23-24 ans.

