Le pari de 1 million de dollars de Warren Buffet explique pourquoi tant d’investisseurs échouent

Erreurs que font les investisseurs novices et comment vous pouvez être rentable sur le marché boursier.

Crédit photo : Unsplash @bylolo

Si 2020 n’a pas été une année assez sauvage en bourse, le début de 2021 s’est avéré être le frère de 2020, sauf avec les cheveux roux et la frange.

En février, j’ai eu des collègues, des amis et des connaissances qui m’ont approché et m’ont demandé quels étaient mes plans concernant l’achat d’actions dans GameStop et AMC.

“Je n’ai pas de plans,” répondis-je.

Ils semblaient tous surpris.

“Je crois en l’investissement, pas au jeu” est souvent ma réponse standard.

Je déteste faire éclater la bulle de qui que ce soit, mais toutes les actions de meme (ou actions de pompage et de vidage) sont des paris spéculatifs, à la mode, tout comme Dogecoin dans le monde des crypto-monnaies.

Tous les “investissements” spéculatifs et “essayer de battre le marché” l’année dernière me rappellent le pari de Warren Buffet il y a un peu plus d’une décennie.

En 2007, Warren a parié contre le gestionnaire de hedge funds Ted Seides que le fonds indiciel Vanguard S&P 500 surperformerait un panier de hedge funds pendant 10 ans.

Maintenant, je sais que les jeunes sur Reddit n’avaient probablement pas l’intention de détenir l’action meme pendant une décennie, mais quand vendez-vous l’action ? Quand l’achetez-vous ? C’est là que l’eau devient trouble.

Le pari de Warren “sur le marché” est l’une des leçons d’investissement les plus puissantes, et c’est dommage que nous n’en parlions pas avec les jeunes investisseurs.