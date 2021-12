Le pari de Kickstarter sur la révolution Blockchain n’est qu’un début

La technologie progresse si rapidement ces jours-ci que si vous ne « suivez pas les Jones », pour ainsi dire, alors vous êtes derrière la balle huit. C’est exactement ce que Kickstarter a réalisé la semaine dernière lorsqu’il a annoncé qu’il faisait pivoter son site Web vers la blockchain. Bien que l’entreprise ne puisse pas résoudre ses problèmes d’un coup de baguette magique, il y a encore de nombreuses raisons d’accueillir Kickstarter dans le Révolution de la blockchain.

Source : Shutterstock

Depuis plus d’une décennie maintenant, Kickstarter est à l’épicentre d’une révolution du financement participatif, convainquant les créateurs indépendants de construire leurs projets de rêve et d’éliminer les intermédiaires à but lucratif. En effet, il a engendré un certain nombre de projets remarquables depuis sa création en 2009, notamment Peloton, Oculus VR et bien d’autres.

À bien des égards, l’esprit de financement participatif de Kickstarter fait écho à ce qui se passe dans l’économie numérique d’aujourd’hui. Mais le financement participatif a perdu de son lustre ces dernières années. Pour chaque histoire à succès, il y a beaucoup d’histoires pas si réussies, avec certaines campagnes très médiatisées qui brûlent de l’argent Kickstarter pour ne jamais voir le jour.

Alors que son déclin devenait évident, Kickstarter a dû ardemment admettre à ses investisseurs qu’il ne s’agissait finalement pas d’une entreprise en hypercroissance. Elle a changé sa désignation en société d’intérêt public et a commencé à verser un dividende aux actionnaires plutôt que de réinvestir ses bénéfices dans la croissance de l’entreprise.

Aujourd’hui, l’argent que nous aurions vu passer par la plate-forme de financement participatif de Kickstarter il y a 10 ans, a commencé à faire la une des journaux en passant par des organisations autonomes distribuées, ou « DAO ». Prenez, par exemple, la vente aux enchères du mois dernier d’un exemplaire rare de la Constitution des États-Unis, dans laquelle un DAO – connu sous le nom de « ConstitutionDAO » – a tenté de collecter suffisamment d’argent pour acheter l’exemplaire rare. Alors que le DAO a réussi à lever 46,3 millions de dollars auprès de ses milliers de contributeurs, il a été surenchéri par le PDG de Citadel, Kenneth Griffin.

Le point, cependant, a été fait – le financement participatif traditionnel est obsolète… Les DAO sont là où ils en sont.

Sachant cela, nous ne sommes pas entièrement choqués que Kickstarter ait décidé d’adopter la crypto. C’est un moyen de redonner à l’entreprise sa pertinence tout en mettant à jour son architecture centralisée vers une architecture décentralisée plus conviviale. Mais il a beaucoup de travail devant lui alors qu’il tente de reconstruire sa plate-forme de financement participatif sur la technologie blockchain, offrant la possibilité à quiconque de créer son propre site de financement participatif sur son protocole open source, construit sur la blockchain Celo.

Bien que beaucoup de gens ne soient pas vraiment ravis de la décision de Kickstarter, nous voyons l’adoption de la blockchain par les entreprises centralisées dans le cadre d’une marche unifiée vers l’adoption massive de la blockchain. Vraiment, ce n’est pas différent de la façon dont Internet a été accepté par le grand public.

Au fur et à mesure que de plus en plus de consommateurs se sont mis à l’aise de mettre leurs données en ligne, ils ont réalisé les nombreux avantages d’Internet en termes de temps et d’argent et ont donc commencé à utiliser Internet dans leur vie quotidienne pour divers processus.

Nous pensons que l’augmentation des taux d’adoption de la blockchain ouvrira la voie à l’envolée des cryptos, tout comme l’augmentation des taux d’adoption d’Internet ouvrira la voie à l’envolée des actions technologiques dans les années 2010. La différence, cependant, est que la prise de contrôle mondiale de la blockchain se produira beaucoup plus rapidement que la prise de contrôle mondiale en ligne.

Il a fallu environ 30 ans à Internet pour devenir omniprésent dans le monde. Nous pensons que les crypto-monnaies, la finance décentralisée (DeFi) et les applications décentralisées (dApps) feront de même dans seulement 10 à 15 ans.

Au début des années 2030, la plupart des pays du monde détiendront au moins de l’argent en cryptos, la plupart des commerçants accepteront les paiements en crypto-monnaie et la plupart des applications seront construit sur la blockchain.

Même Visa a récemment révélé un projet de R&D visant à créer un hub d’interopérabilité blockchain qui connecte différents réseaux blockchain via un seul canal de paiement, permettant le transfert d’actifs numériques entre blockchains via un seul échange.

Pourquoi est-ce important ?

Eh bien, en ce moment, les blockchains sont engagées dans une sorte de guerre pseudo-tribaliste les unes contre les autres.

C’est parce que les réseaux blockchain ont tendance à agir comme des univers en eux-mêmes, sans moyen facile de communiquer avec d’autres blockchains en dehors d’un seul réseau. Le résultat est une culture du maximalisme, où les partisans d’un réseau blockchain se querellent avec les partisans du prochain réseau blockchain.

Ce manque d’interopérabilité dans le monde de la blockchain est un énorme obstacle à l’adoption par les consommateurs, un obstacle que la révolution de la blockchain doit éliminer pour que les consommateurs réguliers se sentent moins intimidés par l’utilisation quotidienne.

Nous le considérons comme le plus grand obstacle à l’adoption généralisée des cryptos.

C’est pourquoi nous avons récemment introduit une nouvelle crypto dans notre réseau de conseil en recherche premium Crypto Investor Network, qui, selon nous, peut résoudre ce problème une fois pour toutes. Nous n’hésitons pas à l’appeler le solution parfaite pour le marché, et la crypto-monnaie derrière cette solution révolutionnaire a un potentiel de hausse immense.

Alors que de plus en plus d’entreprises héritées emboîtent le pas à Kickstarter et Visa, en adoptant la blockchain, cette crypto deviendra l’unificateur qui fera passer la révolution Blockchain au niveau supérieur. Bien que je ne puisse pas vous dire son nom ici, Cliquez ici pour en savoir plus sur la crypto qui pourrait devenir une omniprésence fondamentale dans l’économie Blockchain.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.