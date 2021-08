Le pari des démocrates sur les infrastructures pourrait fonctionner

Plus tôt cet été, les démocrates ont annoncé qu’ils emprunteraient une voie détournée dans leurs efforts pour adopter un nouveau financement majeur pour les infrastructures, quelque chose qu’ils ont surnommé le plan «à deux voies».

En effet, ils prévoyaient de faire deux choses en parallèle : travailler pour faire avancer un projet de loi bipartite sur les infrastructures contenant des dispositions sur lesquelles les républicains et les démocrates se sont mis d’accord (comme de l’argent pour les routes et les ponts), et utiliser un processus spécial de réconciliation budgétaire pour faire passer les priorités avec uniquement le soutien des démocrates, comme l’extension du crédit d’impôt pour enfants et un programme de paiement visant à inciter à l’utilisation d’énergie propre.

C’était une approche assez risquée étant donné le nombre de choses qui auraient pu mal tourner, des démocrates modérés faisant dérailler le processus en raison de préoccupations concernant les dépenses aux républicains refusant de voter pour un précurseur bipartite d’une mesure partisane.

Jusqu’à présent, cependant, le Sénat a réussi à faire avancer les choses sur les deux voies, signe que cette approche pourrait finalement fonctionner. Cela a été un exercice d’équilibre ténu – qui a obligé les démocrates à réduire la taille de leurs ambitions sur des infrastructures plus traditionnelles, et pour que les républicains acceptent d’ajouter environ 250 milliards de dollars au déficit fédéral sur une décennie.

Ces compromis, le résultat de semaines de négociations, ont conduit à des progrès notables au Sénat cette semaine: les législateurs ont voté 69-30 pour approuver une proposition bipartite de 1,2 billion de dollars qui comprend le financement des routes, des ponts, des transports en commun et des infrastructures hydrauliques. De plus, les démocrates ont adopté une résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars – un plan pour un projet de loi de réconciliation – qui comprend de nombreuses dispositions en matière de soins et des politiques climatiques.

Ces victoires sont le produit de quelques facteurs liés aux infrastructures, un problème qui bénéficie depuis longtemps d’un fort soutien bipartite de la part des électeurs et des législateurs. Il est clair que certains républicains considéraient le projet de loi bipartite comme une victoire concrète sur laquelle ils pouvaient pointer avec leurs électeurs et ont donc choisi de soutenir plutôt que d’entraver la législation. Les démocrates ont également réussi à apaiser des modérés comme le Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) en passant du temps sur une mesure bipartite, obtenant finalement leur soutien à la résolution de réconciliation plus partisane également.

Les démocrates ont rallié les modérés de leur parti ainsi que les républicains du Sénat pour faire avancer le projet de loi sur les infrastructures. Brendan Smialowski/. via .

“Si vous êtes républicain, vous voulez prouver que vous n’êtes pas seulement là pour bloquer complètement et arrêter tout l’agenda”, a déclaré le sénateur John Thune (R-SD), l’un des principaux républicains du Sénat, à Eli du Los Angeles Times. Stokols et Jen Haberkorn. “Ce serait peut-être bien pour l’administration, et ils ont probablement besoin d’une victoire en ce moment, mais je pense aussi qu’il y a des avantages politiques pour les membres des deux côtés.”

Il y a encore beaucoup de choses qui pourraient mal tourner avant que l’un ou l’autre de ces projets de loi ne devienne loi : les deux chambres doivent rédiger le projet de loi budgétaire de 3,5 billions de dollars, et la Chambre doit examiner les deux mesures. À la Chambre et au Sénat, les prochaines étapes de la réconciliation en particulier devraient être tumultueuses, les progressistes démocrates et les modérés devant s’engager dans un débat important sur les dispositions à inclure dans le projet de loi.

Mais les votes du Sénat cette semaine marquent un pas en avant clé, et quelque peu surprenant.

La patience, la pression du public et la chance signifient que les négociations sur les infrastructures se sont bien déroulées pour les démocrates jusqu’à présent

En juillet, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a expliqué que son plan était de tenir des votes sur le projet de loi bipartite et une résolution budgétaire avant que le Sénat ne parte pour ses vacances annuelles à la mi-août. Sur les deux plans, la chambre haute a su faire avancer les choses, un progrès important compte tenu de l’incertitude qui régnait sur les deux pistes.

Les républicains et les démocrates ont annoncé la semaine dernière un accord bipartite, qui comprend 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses et 1,2 billion de dollars au total alloués à ce que les législateurs appellent des infrastructures « dures ». Cet accord est le résultat de semaines de négociations entre un groupe bipartite d’environ 10 sénateurs dont Rob Portman (R-OH), Joe Manchin (D-WV), Susan Collins (R-ME) et Kyrsten Sinema (D-AZ) . L’effort a également reçu un coup de pouce du président Joe Biden, qui est parmi les champions les plus virulents du bipartisme et qui a joué un rôle central dans la poussée de cet effort.

Les déclarations de Biden sur la législation étaient cruciales pour la faire avancer. Lorsque le président a rencontré les législateurs en juin, il a promis qu’il ne ferait pas pression pour inclure dans le projet de loi de réconciliation des démocrates un financement des infrastructures physiques qui n’était pas inclus dans le projet bipartite.

Comme l’ont rapporté Burgess Everett et Marianne LeVine de Politico, cette position a aidé à apaiser certaines des inquiétudes des sénateurs républicains selon lesquelles les démocrates accepteraient toutes les coupes nécessaires pour obtenir le soutien du GOP avant de passer plus tard tout ce qui a été coupé à l’aide du processus de réconciliation, qui ne nécessite qu’un Sénat. majorité. Prendre Biden au mot que ce qui a été coupé du projet de loi avait disparu pour toujours a permis à de nombreux républicains de soutenir le projet de loi bipartite, selon le sénateur Mitt Romney (R-UT).

En fin de compte, 19 républicains, dont le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, ont voté pour le projet de loi bipartite, une indication rare du soutien du GOP dans une chambre haute généralement polarisée. Bien qu’il y ait eu l’adoption bipartite de certains projets de loi moins importants comme des mises à jour du programme de protection des chèques de paie et de la législation pour condamner les crimes haineux anti-asiatiques, les démocrates ont déjà adopté leur plus grand plan de relance en cas de pandémie, le plan de sauvetage américain, selon les lignes du parti. Le soutien républicain sur d’autres questions telles que le contrôle des armes à feu et les droits de vote n’a pas non plus émergé.

Contrairement à ces mesures, le paquet d’infrastructures avait d’autres éléments en sa faveur au-delà de l’influence de Biden, notamment le fait qu’il a longtemps été un objectif principal des législateurs des deux côtés de l’allée – et que les sondages autour de lui montrent un soutien solide.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, retourne à son bureau depuis la salle du Sénat après l’adoption finale du projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars.Win McNamee/.

Dans un sondage AP/NORC de juillet, par exemple, 59 % des Américains (dont 50 % de Républicains et 69 % de Démocrates) ont cité les infrastructures comme une priorité absolue pour les décideurs politiques. En ce qui concerne le financement des routes, des ponts et des ports, en particulier, 83% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles soutenaient cela, dont 79% des républicains et 87% des démocrates.

“Le fait est que le public américain, y compris la grande majorité des républicains, est très favorable à cela”, a déclaré le sénateur Kevin Cramer (R-ND), un républicain qui a soutenu le projet de loi, dans une interview à Fox News.

Le paquet bipartite apporte également un financement pour des projets à chaque État. Cela permettra aux titulaires démocrates et républicains de signaler des investissements spécifiques que cela apporterait à leurs électeurs sur tout, du haut débit aux transports en commun. Et comme Thune l’a mentionné dans ses commentaires au Los Angeles Times, certains républicains utilisent ce projet de loi pour démontrer qu’ils ne sont pas seulement capables d’obstruction.

D’autres calculs peuvent également être en jeu : Jonathan Chait du magazine New York a émis l’hypothèse, par exemple, que la décision de soutenir le projet de loi sur les infrastructures est un moyen pour les républicains de désamorcer certains des arguments concernant l’élimination de l’obstruction systématique, car cela montre que les principaux la législation est encore en mesure de passer avec un soutien bipartite. Les républicains – actuellement minoritaires au Sénat – ont soutenu avec passion la règle, qui exige que 60 sénateurs adoptent une loi si elle est bloquée, tandis que de nombreux démocrates ont plaidé pour s’en débarrasser, affirmant que les républicains ne travailleraient jamais avec les démocrates sur aucune clé. priorités.

Cela dit, le soutien républicain ne devrait pas émerger sur d’autres questions plus controversées comme la protection des droits de vote ou la réforme de l’immigration. À certains égards, l’attrait bipartite de l’infrastructure est unique : « Les conseillers disent [McConnell] … le considère comme moins idéologique que les autres priorités démocrates », ont précédemment rapporté Everett et LeVine de Politico.

Il est également important de se rappeler que la stratégie à deux voies n’était pas seulement destinée à satisfaire les républicains : elle a également été créée pour garder les démocrates ensemble.

Auparavant, Manchin avait déclaré qu’il n’envisagerait pas un projet de loi démocrate unilatéral sur les infrastructures sans essayer une option bipartite. Suite aux efforts sur le projet de loi bipartite, il a noté plus tard qu’il serait ouvert à l’inclusion d’autres dispositions via la réconciliation. Essentiellement, les démocrates ont pu maintenir l’unité, en partie grâce à la stratégie à deux voies. (Pour les démocrates des États swing, cette législation pourrait également être utile en ce qui concerne les mi-mandats 2022, lorsqu’elle pourrait les aider à attirer des électeurs plus modérés et indépendants.)

Les démocrates considèrent également la réconciliation budgétaire comme un moyen de répondre à des priorités supplémentaires, car tout ce qui est adopté de cette manière n’aura besoin d’aucun vote républicain. Bien que les législateurs aient dû accepter certaines réductions importantes des infrastructures physiques, cette approche à deux voies a permis aux démocrates de défendre le bipartisme tout en poursuivant simultanément des idées plus ambitieuses.

Tôt mercredi matin, les démocrates ont avancé la résolution budgétaire de 3,5 billions de dollars avec un vote de 50-49. Comme l’a rapporté Andrew Prokop de Vox, cette mesure comprend une expansion radicale du filet de sécurité sociale, y compris un financement pour la pré-K, deux ans de collège communautaire gratuit et des congés familiaux et médicaux payés.

Pour que la stratégie à deux voies réussisse, les démocrates doivent trouver des moyens de garder leur caucus ensemble

Il est cependant encore trop tôt pour déclarer que la stratégie à deux voies est un succès total, car ni l’accord bipartite ni le budget n’ont encore force de loi. Et les démocrates sont confrontés à un défi immédiat : déterminer quelles dispositions iront dans le projet de loi de réconciliation budgétaire final.

Le premier obstacle est que seules les dispositions qui affectent le budget national peuvent être adoptées via la réconciliation. Il y a une certaine flexibilité sur ce qui compte comme affectant le budget – l’ouverture du forage pétrolier dans l’Arctic National Wildlife Refuge a déjà fait la coupe – mais en fin de compte, ce qui peut et ne peut pas être inclus dans le projet de loi dépendra du jugement du Sénat. parlementaire.

Cela signifie que certaines priorités démocrates – telles que les principes liés à l’immigration qui établiraient une voie vers la citoyenneté pour certains immigrants sans papiers – peuvent ne pas être autorisées. Auparavant, par exemple, le parlementaire avait décidé qu’un salaire minimum de 15 $ ne pouvait pas être adopté via la réconciliation budgétaire.

Le deuxième problème est que les dispositions qui dépassent le parlementaire devront alors obtenir l’approbation de l’ensemble du caucus démocrate au Sénat ainsi que le soutien de la majorité des membres de la Chambre, ce qui devrait être difficile. Les modérés ont clairement indiqué qu’ils voulaient un forfait plus étroit et les progressistes en voulaient un plus généreux. Déjà, par exemple, Sinema a exprimé son opposition au chiffre de 3 500 milliards de dollars du projet de loi, et on ne sait toujours pas à quel point Manchin est prêt à aller pour les dispositions environnementales. Des compromis difficiles comme ceux faits pour conclure l’accord bipartite peuvent être nécessaires.

Le président Biden a invité un groupe bipartite de 21 sénateurs à discuter du plan d’infrastructure à la Maison Blanche le 24 juin.Jacquelyn Martin/AP

“J’ai également clairement indiqué que même si je soutiendrai le démarrage de ce processus, je ne soutiens pas un projet de loi qui coûte 3 500 milliards de dollars – et dans les mois à venir, je travaillerai de bonne foi pour développer cette législation avec mes collègues et l’administration pour renforcer l’économie de l’Arizona et aider les familles de tous les jours de l’Arizona à progresser », a précédemment déclaré Sinema dans un communiqué.

Le troisième problème est le timing. Une fois le projet de loi de réconciliation budgétaire adopté par le Sénat, la Chambre votera à la fois sur le projet de loi bipartite et sur la mesure budgétaire. Les progressistes exhortent la présidente Nancy Pelosi à s’assurer que les votes sur les deux mesures restent liés afin de faire pression sur les modérés pour qu’ils soutiennent les deux, tandis que les membres plus modérés ont appelé la chambre basse à examiner d’abord le projet de loi bipartite car c’est déjà fait. . Les législateurs n’auront pas mis en œuvre le plan d’infrastructure à deux voies tant que la Chambre n’aura pas également approuvé les deux projets de loi et les aura envoyés au bureau de Biden.

À ce titre, les progrès du Sénat sur les deux fronts sont notables, mais loin du point final qui fera de ces politiques une réalité.