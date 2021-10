Le pari d’investissement que vous seriez fou de manquer

in

Le financement participatif continue d’avancer

Cette semaine, mon choix d’investissement privé n°1 Démarrer le moteur résultats du premier semestre annoncés. Les revenus de la société de financement participatif ont plus que doublé pour atteindre 13,4 millions de dollars et le revenu net a dépassé les 2 millions de dollars. En d’autres termes, la marge bénéficiaire de l’entreprise rivalise désormais avec celle de 152 ans Goldman Sachs (NYSE :GS).

Les investisseurs ne devraient pas être surpris – le PDG milliardaire de StartEngine, Howard Marks, est un opérateur éprouvé. En 1991, lui et son collègue entrepreneur Bobby Kotick ont ​​fait faillite Activision (NASDAQ :ATVI) pour 1,2 million de dollars et l’a transformé en un géant du jeu de 35 milliards de dollars. M. Marks enchaînerait avec un deuxième acte en créant Acclaim Games et en le vendant à Disney (NYSE :DIS) en 2010.

Ce qui est surprenant cependant, c’est que le cycle de financement actuel de StartEngine n’a attiré que 5 300 investisseurs. Peut-être que toute l’attention de Reddit s’est tournée vers les actions meme Ferme (NASDAQ :FAMI) et Énergie de carrossage (NYSEAMÉRICAIN :CEI). Ou peut-être que les investisseurs ne peuvent tout simplement pas se donner la peine d’ouvrir un compte d’investissement privé.

Mais ne vous y trompez pas. Lorsque le bon cheval et le bon jockey se trouvent, rien ne doit vous empêcher d’aller au bout du monde pour placer un pari. Aujourd’hui, je vais vous expliquer pourquoi… et vous dévoiler également un nouveau choix bonus.

Les investisseurs de Moonshot devraient-ils parier sur le cheval ou le jockey ?

Les investisseurs se disputent depuis longtemps sur ce qui est plus important :

Industrie. Choisissez un marché à croissance rapide (crypto, informatique quantique, voitures volantes) et même l’équipe de gestion la plus inepte peut bien faire.

Équipe. Misez sur des opérateurs éprouvés (Warren Buffett, Elon Musk) et ils trouveront le moyen de réussir, même dans des secteurs sans espoir.

C’est essentiellement la version boursière de “Batman battra-t-il Superman dans un combat?”

Maintenant, je ne peux pas répondre à la question des super-héros (même si mon argent serait sur Squirrel Girl). Mais les preuves pour les investisseurs de Moonshot sont claires :

À long terme, vous avez besoin à la fois du cheval et du jockey.

D’une part, les investisseurs en capital-risque pariant sur des entrepreneurs éprouvés n’ont pas tort. Le jockey compte.

Des études universitaires ont montré depuis longtemps que les taux de survie et la valorisation des entreprises sont tous deux profondément affectés par leurs dirigeants ; une étude macabre a révélé que les taux de survie des startups avaient chuté de 15 % après le décès d’un membre fondateur de l’équipe.

Pendant ce temps, les gens qui parient sur les voitures volantes ont également raison. Le cheval compte aussi.

Une enquête distincte a révélé que les startups dans les domaines à forte croissance, de la robotique aux mégadonnées, avaient des multiples de sortie 5 fois supérieurs à celles des secteurs à croissance plus faible comme l’adtech. (Armé de telles informations, on suppose que Ryan Cohen GameStop (NYSE :GME) le relooking impliquera la vente en ligne Bitcoin (CCC :BTC-USD) mineurs qui fonctionnent avec des panneaux solaires autonomes.)

L’investisseur amnésique

Pourtant, les gens sont constamment attirés par les investissements qui manquent d’une ou des deux qualités.

Mauvaise équipe. Considérez ce qui se passe sans une équipe compétente. Dans ces cas, nous nous retrouvons avec des entreprises comme Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE), un constructeur de camions électriques fondé par l’ex-PDG en disgrâce de Moteurs de bourreau de travail (NASDAQ :WKHS). Ces entreprises ont tendance à faire tourner leurs roues pendant des mois avant de manquer d’argent.

Mauvaise industrie. Ou que diriez-vous de mettre un opérateur éprouvé dans une entreprise moche ? Cela ne fonctionne pas non plus, comme l’a prouvé Robert LaPenta d’un entrepreneur de défense de 45 milliards de dollars L-3 Communications (NYSE :LHX). Le gestionnaire expérimenté – qui était l’un des trois « L » de L-3 – a vu sa prochaine entreprise Éclairage Révolution (OTCMKTS :RVLT) se faire battre dans le monde concurrentiel des rénovations LED.

Mauvais… les deux ? Dans le pire des cas, les investisseurs se retrouvent avec des entreprises en faillite comme Mardi matin (NASDAQ :TUEM), Stein Mart (NYSE :SMRT) et JC Penney qui perdent constamment l’argent des actionnaires.

L’investissement « Cheval et Jockey »

Ou “Licorne et Jockey”, peut-être ?

Je vous entends déjà : « Allons au fait, M. Moonshot ».

Assez juste. Si ce n’est pas évident maintenant, je dis tout ça pour vous présenter mon nouveau « Stratégie du cheval et du jockey » — pour ces rares moments où les entreprises ont À LA FOIS une équipe époustouflante et une industrie gagnante.

Mon choix n°1 en matière d’aliments et de boissons Moonshot

Considérons une industrie chaude : les boissons alternatives à la bière.

Si votre groupe d’amis ressemble au mien, vous avez probablement des fans de White Claw (ou “Truly Seltzaah” à Boston). Et ceux dont les cohortes sont en meilleure santé pourraient être familiers avec Celsius (NASDAQ :CELH), un fabricant de boissons énergisantes liées au bien-être qui est devenu un gangbuster fin 2020.

Mais avec des milliers de startups de boissons en lice pour de l’argent, comment pouvez-vous faire pencher les chances de succès en votre faveur ?

Voici où le Cheval et Jockey Nous avons déjà choisi notre industrie prometteuse (c’est-à-dire les alternatives Bud Light), il est donc maintenant temps de choisir la bonne équipe.

Pour cela, j’ai choisi trois sociétés sur StartEngine avec des valorisations similaires allant de 9 millions de dollars à 15 millions de dollars. Voici les biographies paraphrasées de leurs fondateurs :

Colin Davis. Bricoleur né dont l’intérêt a varié de l’automobile à l’architecture, en passant par le recyclage, avant de finalement se lancer dans la fabrication du cidre. Il cogère également un troupeau de bovins des hautes terres avec son père.

Guillaume Stuart. [No listed background]

Steve Luttman. Fondateur des spiritueux Leblon Cachaça, racheté par Bacardi en 2015. Ancien cadre chez Möet Hennessey et Unilever.

Maintenant, si vous deviez investir 5 000 $ pour un rendement potentiel de 10 fois, lequel choisiriez-vous ?

Probablement #3, non ?

Hercule Mulligan

Il s’avère que si vous aviez choisi Steve Luttman, vous investiriez aux côtés de l’un des spécialistes du marketing les plus expérimentés dans le monde des spiritueux de niche. Depuis la vente de Leblon, M. Luttman a continué à consulter pour un certain nombre de marques désormais reconnaissables : Gin américain d’aviation, Tequila Astrale, et Saké Tyku, pour n’en citer que quelques-uns.

Sa nouvelle entreprise, Hercule Mulligan, le remet à la place du conducteur.

Et c’est une entreprise à surveiller.

Non seulement l’entreprise de M. Luttman a déjà vendu 12 000 bouteilles de son alcool de rhum et de seigle. Il est aussi braconné Flaviar fondateur Grisa Soba pour être son directeur de la stratégie, et a rempli son équipe de chefs de marque expérimentés de Campari à Hennessy.

Encore mieux? Sa valorisation de 9 millions de dollars fait d’Hercules Mulligan la moins chère des trois entreprises que j’ai considérées.

Maintenant, je ne dis pas que les deux autres entreprises échoueront nécessairement.

Basé au Vermont de Colin Davis Shacksbury a généré 2,2 millions de dollars de ventes en 2020. celui de Guillaume Stuart Colorado Sake Co. opère dans un segment en croissance plus rapide que les deux autres entreprises. Le Hercules Mulligan de Steve Luttman pourrait encore échouer dans son créneau.

Mais toutes choses étant égales par ailleurs ? Les données nous disent qu’il vaut mieux aller avec un entrepreneur expérimenté.

L’expérience compte

Les experts des entreprises de biens de consommation emballés (CPG) savent qu’un produit à succès ne garantit pas un deuxième succès. Beaucoup apprennent la leçon à la dure ; Considérez le frère cadet de SkinnyPop, Paqui Tortilla Chips, qui a fait un flop au marché.

D’autres (comme M. Luttman) savent déjà que les produits CPG sont un jeu de nombres. Puisque personne ne peut prédire la mode alimentaire de 2025, il vaut mieux prendre plusieurs bouchées à la pomme que de mettre tous vos œufs dans un panier garni de bière.

C’est pourquoi l’expert en marketing a lancé plusieurs marques sur le site de commerce électronique d’alcools Flaviar avant d’aller de l’avant avec Hercules Mulligan. Et si un mélange de rhum et de seigle ne réussit pas, il est presque certain que M. Luttman basculera vers une concoction différente qui fonctionne.

Les investisseurs intéressés doivent se rendre sur StartEngine, où vous pouvez toujours acheter Hercules Mulligan aujourd’hui. (Et si vous êtes intéressé par l’achat de StartEngine, ils continuent également de collecter des fonds).

Comment trouver le prochain Airbnb

En 2008, Brian Chesky et Joe Gebbia n’étaient absolument rien. Leur entreprise, un site de colocation, était à court d’argent après avoir réalisé un chiffre d’affaires de seulement 5 000 $. Et un gadget marketing où le duo a vendu des boîtes de céréales “Obama O’s” et “Cap’n McCain’s” n’a rapporté que 30 000 $ – pas assez pour que l’entreprise continue.

Mais dans un ultime effort pour survivre, ils ont demandé à Y Combinateur, un incubateur de startups de la Silicon Valley.

Selon Wired, leur entretien initial ne s’est pas bien passé.

[Y-Combinator founder Paul] La première question de Graham était : « Les gens font vraiment ça ? Pourquoi? Qu’est-ce qui ne va pas avec eux?”

Mais après que M. Graham ait appris l’histoire de la boîte de céréales, tout a changé. Soudain, le capital-risqueur expérimenté a cessé de se soucier du modèle commercial. Si ces fondateurs étaient suffisamment motivés pour faire n’importe quoi pour réussir, ils finiraient sûrement par trouver un modèle commercial qui fonctionne.

Selon les mots de M. Graham : « Wow, vous êtes comme des cafards. Vous ne mourrez tout simplement pas.

Le reste, bien sûr, est Airbnb (NASDAQ :ABNB) l’histoire.

Choisir un Moonshot gagnant en début de phase

Je sais ce que tu penses. « Les VC riches comme Paul Graham réussissent parce qu’ils peuvent interviewer directement les fondateurs… mais comment sommes-nous censés savoir qui est bon ? »

Heureusement pour nous, l’expérience de M. Graham montre qu’il est facile de choisir des équipes gagnantes. Regardez ce qu’ils font plutôt que ce qu’ils disent.

Souvent, cela implique de choisir des leaders éprouvés – Ryan Cohen chez Gamestop, RJ Pittman chez Matterport (NASDAQ :MTTR), et Howard Marks chez StartEngine font tous la coupe.

Mais parfois, cela implique de regarder comment les startups pivotent autour de l’échec. Parce que lorsqu’une équipe de startup est suffisamment disposée à maintenir un projet en vie, c’est peut-être un signe que vous avez trouvé le prochain investissement de Moonshot.

PS Vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.