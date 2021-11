Le pari MVP de Josh Allen est une valeur terrible

Josh Allen sort d’une journée où il a mené les Bills de Buffalo à zéro touché. Il était responsable de moins-12 points attendus ajoutés. Il a retourné le ballon à trois reprises dans une défaite.

Aux Jaguars de Jacksonville.

Malgré la troisième performance décevante d’Allen en huit matchs, les Bills sont les co-favoris des paris pour remporter le Super Bowl 56 à mi-parcours de la ligue. Ils sont à égalité avec le champion en titre des Tampa Bay Buccaneers à +550, par Tipico. Allen, à +350, est le favori du club house pour remporter le prix du joueur le plus utile de la saison régulière de la ligue :

Cotes MVP après la semaine 9 : Josh Allen +350 Tom Brady +380 Kyler Murray +500 Matthieu Stafford +600 Dak Prescott +750 Aaron Rodgers +1000 Lamar Jackson +1200 Justin Herbert +1500

Allen est l’un des meilleurs quarts-arrières de la ligue, mais le décrire comme un grand favori à ce stade ressemble plus à un « c’est ce que Bills Mafia a parié » qu’à toute déclaration réelle sur qui remportera le prix en février. Une saison de performances de haut en bas a laissé la course MVP grande ouverte.

Et cela fait de Josh Allen +350 une valeur très difficile pour les pronostiqueurs de la NFL. À son meilleur, il est l’une des forces les plus imparables du jeu, capable de ruiner les défenses avec des arcs-en-ciel à arc élevé ou en dépassant la pression et en sprintant pour les premiers essais. Au pire, il reste vulnérable pour revenir aux jours de roue libre et de gros chiffres d’affaires de son passé :

Interception de Josh Allen. Josh Allen-ception ? #BUFvsJAX | #DUUUVAL pic.twitter.com/Eb8OOEXCHA – Jacksonville Jaguars (@Jaguars) 7 novembre 2021

Décomposons pourquoi Allen pourrait être un candidat MVP solide, mais une valeur difficile à +350.

Le cas du MVP Josh Allen

Les Bills sont à 5-3, mais c’est un 5-3 très différent des autres cas de la ligue. Le différentiel de +117 points de Buffalo est le deuxième meilleur de la ligue et 52 de plus que les Rams de Los Angeles, troisièmes. D’un pointage strictement marqué, l’équipe d’Allen ressemble plus à une équipe de 8-1 qu’à un seul et demi-match devant Mac Jones et les New England Patriots.

Même après la débâcle de la semaine 9 à Jacksonville, les Bills ont mis fin à 48,9% de leurs entraînements offensifs avec des points, les meilleurs de la ligue. Ce n’est pas à cause du jeu de course dynamique de Zach Moss et Devin Singletary ; c’est parce qu’une défense opportuniste force une tonne de revirements et Allen est un maître lorsqu’il s’agit de convertir ces nouvelles possessions en points. Il a eu 13 occasions de suivre des revirements avec des entraînements qui n’étaient pas limités par le temps qui s’écoulait au deuxième ou au quatrième trimestre. Il a marqué des points sur neuf d’entre eux.

Après avoir perdu contre les Steelers au cours de la semaine 1, Allen a enregistré ses plus grandes performances pour les adversaires potentiels des séries éliminatoires, amassant 374 verges au total et quatre touchés sur les Chiefs au stade Arrowhead et lançant pour 353 verges et un touché tout en tombant un taquet mal placé timide d’un possible retour gagner chez les Titans.

Il est également en bonne voie pour un record en carrière de 678 verges au sol. Quand Allen est à son meilleur, peu d’autres joueurs de la ligue peuvent égaler son impact.

L’affaire contre le MVP Josh Allen

Allen a été soit très bon, soit plutôt mauvais dans ses départs cette saison. Il a eu cinq matchs dans lesquels il a enregistré une note de passeur supérieure à 100 et trois dans lesquels il n’a pas craqué 80. Il a eu un total de points ajouté attendu d’au moins 11 points en cinq matchs et a été embourbé à moins-5 points ou moins à deux reprises.

Dans le processus, son équipe n’a remporté qu’une seule victoire sur une autre équipe dans la course aux séries éliminatoires: les Chiefs de Kansas City 5-4, qui n’ont réussi à éviter la spirale que grâce à un peu de chance dans le calendrier. Les autres victoires d’Allen cette saison incluent la victoire contre les Texans de Houston (1-8), l’équipe de football de Washington (2-6) et les Dolphins de Miami à deux reprises (2-7). Il est facile d’accumuler des points lorsque vous jouez contre les Generals de Washington la plupart des semaines.

Les statistiques de comptage d’Allen ne ressemblent pas non plus aux chiffres du MVP. Il se classe 15e de la ligue pour le classement des passeurs (97,2), à 28 points de Russell Wilson. Il est 12e en QBR, huitième en verges par la passe par match, 12e en taux de touché et 22e en verges par tentative. Passer des chiffres ne fait pas tout, surtout compte tenu de la valeur qu’Allen ajoute sur le terrain, mais voici un test de reprise rapide à l’aveugle :

Le quart-arrière 1 est Teddy Bridgewater. Le quart-arrière 2 est Carson Wentz. Pas génial!

Allen a gardé son trône de paris favori au cours de la semaine 9 parce que tout le monde derrière lui puait aussi. Tom Brady a eu une semaine de congé. Kyler Murray a été blessé. Matthew Stafford et Dak Prescott ont implosé avec des pertes à deux chiffres en tant que favoris à domicile. Aaron Rodgers, un cerveau galactique, s’est échappé de la formation des Packers. Seuls Lamar Jackson et Justin Herbert ont eu de bons matchs au cours de la semaine 9, et même cela ne les a poussés qu’au milieu des récompenses.

Si Allen ne peut pas revenir à une moyenne de plus de 350 verges au total et trois touchés par match, il se retrouvera dans le classement des cotes MVP. C’est le mouvement qui créera de la valeur pour quiconque croit qu’il est destiné à remporter le plus grand honneur de la ligue cet hiver.

Ce n’est pas un coup porté au talent d’Allen, bien que de nombreux fans de Bills, conditionnés par des décennies de manque de respect largement mérité, puissent le voir de cette façon. Allen est un candidat MVP parfaitement viable dont la valeur pour son équipe est immense. Il y a une ligne de démarcation très claire entre ce qu’était Buffalo avant l’arrivée d’Allen et ce qu’il est maintenant.

Mais l’idée qu’Allen s’est séparé du peloton où tous les meilleurs quarts-arrières ont été de la même manière sujettes à des oscillations entre de grands jeux et des clunkers ne se vérifie pas. Allen est un excellent pari MVP… à environ +600. Mais +350 est tout à fait trop raide pour un joueur dont le CV a été construit principalement sur des victoires contre de mauvaises équipes – et n’a pas encore été annulé par une défaite impensable contre ce qui pourrait être le pire d’entre eux.