Le paria d’Everton, James Rodriguez, est annoncé pour un transfert tardif alors qu’Istanbul Basaksehir envisage un accord avant la date limite de transfert en Turquie

Le milieu de terrain d’Everton James Rodriguez pourrait mettre fin à son séjour dans le Merseyside dans les prochains jours, la partie turque d’Istanbul Basaksehir étant apparemment intéressée par la signature du Colombien.

Après son arrivée dans le Merseyside l’été dernier, l’ancien joueur du Real Madrid pourrait être prêt pour de nouveaux pâturages si les deux clubs parviennent à un accord avant la date limite de transfert de la Turquie mercredi.

getty

James Rodriguez pourrait être sur le point de quitter le club après une seule saison

Selon Foot Mercato, Rodriguez est un candidat surprise pour Basaksehir qui souhaite que le joueur soit prêté pour le reste de la saison.

Ce serait un sacré coup pour l’équipe turque qui devra également persuader l’ancien vainqueur de la Ligue des champions de rejoindre son club.

Un accord avec Everton devrait cependant être assez simple car il ne semble pas faire partie des plans du manager Rafael Benitez pour cette saison.

Il faisait même partie d’un accord qui aurait vu l’ailier de Porto et son coéquipier colombien Luis Diaz venir à Goodison Park, si le transfert n’avait pas échoué.

. – Piscine

Rodriguez a commencé brillamment à Everton mais s’est évanoui et n’a pas figuré jusqu’à présent cette saison sous Rafa Benitez

Même si le mouvement n’a pas lieu, la relation entre le joueur et le club semble assez rompue.

S’exprimant sur la plate-forme à vapeur Twitch en août, Rodriguez a admis qu’il ne savait même pas qui jouait Everton alors qu’il se préparait à reprendre l’action après l’isolement de COVID.

L’as colombien a déclaré : « Le week-end, je ne jouerai pas, je ne sais même pas qui joue Everton, pouvez-vous me le dire ?

“Je pense que c’est parti parce que le passé était ici à la maison”, a-t-il expliqué, avant que quelqu’un ne lui donne la réponse.

“Ah, contre Leeds, ils jouent, à l’extérieur, contre Bielsa, un match difficile, voyons ce qui se passe, j’espère qu’ils gagneront.”

Twitch : jamesr1222

Rodriguez a révélé qu’il ne savait pas qui étaient les adversaires d’Everton lors d’une conversation avec des fans et a dû se faire dire que c’était Leeds loin

C’est sans aucun doute un résultat décevant pour toutes les personnes impliquées, après avoir montré tant de promesses la saison dernière.

En 26 matchs, Rodriguez a réussi six buts et neuf passes décisives dans toutes les compétitions et a attiré l’attention avec ses superbes passes et son jeu de liaison.

Maintenant, cependant, il semble que les fans d’Everton ne verront pas que cette saison, un transfert pourrait se profiler dans les prochains jours.

