Le parieur des Raiders AJ Cole est le joueur de la NFL le plus divertissant que vous ne connaissiez pas

Il est grand temps que nous commencions tous à apprécier AJ Cole des Raiders, le parieur le plus divertissant de la NFL. Zut, il pourrait être en passe de devenir l’un des joueurs les plus divertissants de toute la ligue. Ne me croyez pas ? Il suffit d’écouter son temps avec les médias mercredi.

Je peux comprendre cela à un niveau viscéral. Chaque fois que je suis avec mes amis, nous entrons dans des discussions hypothétiques extrêmement stupides. Maintenant, nous n’avons pas plongé dans le monde de qui gagnerait dans un match de lutte si l’un de nous n’avait pas de pouces, mais nous ne sommes pas loin. Je veux dire, nous avons eu une conversation de deux heures un jour pour savoir si nous pensions pouvoir tuer un singe araignée enragé avec un couteau s’il était piégé dans une pièce avec pendant 24 heures. Morbide je sais, mais cela a suscité un bon débat.

Donc, quand AJ Cole parle de la façon dont les équipes devraient avoir des unités d’équipes spéciales qui se battent dans des parkings comme les équipes de nouvelles d’Anchorman, je comprends. Je veux dire, c’est ridicule, mais j’adore ça. Il est également incroyable que Cole suive la longueur des cheveux de Derek Carr avec un niveau de détail si monumental qu’un événement monumental le justifie.

Il y a un bel élément d’auto-dépréciation et de recul que nous ne voyons vraiment pas chez les joueurs de la NFL. Toute l’unité des équipes spéciales des Raiders a été ignorée pendant trop longtemps par tout le monde en dehors de Las Vegas. Plus maintenant.

Ils sont parfaits.