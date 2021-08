Le Paris S. Germain bat Brest 2-4 pour prendre les trois points

20/08/2021 à 23h02 CEST

Le PSG a remporté le Brest 2-4 lors du match qui s’est déroulé ce vendredi au Stade Francis-Le Blé. Le Brest Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Stade rennais. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Paris Saint-Germain a remporté le Course de Strasbourg dans sa rivalité par 4-2 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Troyes par 1-2. Après le match, l’équipe à domicile est douzième, tandis que le PSG Il est resté leader de la Ligue 1.

Bon début de match pour l’équipe parisienne, qui a ouvert le lumineux avec un but de Ander Herrera à la 23e minute. Par la suite, les visiteurs ont marqué à nouveau grâce à un but de Kylian mbappé à la minute 36 pour établir 0-2 pour le PSG. Cependant, le Brest s’est approché du tableau d’affichage grâce à un but de Franck honoré juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 42. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-2.

En deuxième période, le but est venu pour lui Paris Saint-Germain, qui a augmenté sa distance avec un peu Idrissa Gueye à 73 minutes. Mais plus tard, l’équipe de Brest s’est approché du tableau d’affichage en obtenant 2-3 avec un but de Steve Mounie à 85 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a pris ses distances par un peu de Ange Di Maria au bord de la fin, à 90, terminant ainsi le match avec un score de 2-4 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Brest a donné accès à Hugo Magnetti, Jérémy Le Douaron et Jean-Kévin Duverne pour Haris Belkebla, Irvin Cardona et Ronael Pierre Gabriel, Pendant ce temps, il PSG a donné accès à Julien Draxler, Ange Di Maria et Arnaud Kalimuendo pour Marco Verratti, Kylian mbappé et Mauro Icardi.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont un au Brest (Lilian Brassier) et deux à PSG (Marco Verratti et Kylian mbappé).

Avec ce résultat, le Brest il reste deux points et le PSG il monte à neuf points.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à l’extérieur. Le Brest affrontera le Course de Strasbourg Pendant ce temps, il Paris Saint-Germain le fera contre lui Stade de Reims.

Fiche techniqueBrest :Keylor Navas, Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum, Marco Verratti, Ander Herrera, Kylian Mbappe et Mauro IcardiParis S. Germain :Marco Bizot, Ronael Pierre Gabriel, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier, Jere Uronen, Franck Honorat, Romain Faivre, Haris Belkebla, Hiang`a Mbock, Irvin Cardona et Steve MounieStade:Stade Francis-Le BléButs:Ander Herrera (0-1, min. 23), Kylian Mbappé (0-2, min. 36), Franck Honorat (1-2, min. 42), Idrissa Gueye (1-3, min. 73), Steve Mounie (2-3, min. 85) et Ángel Di María (2-4, min. 90)